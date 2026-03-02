FSR Restone constitue la dernière pierre de l’édifice d’AMD. La frame generation progresse encore sur les scènes les plus rapides. AMD affine aussi l’upscaling et introduit le FSR ray reconstruction qui se focalise sur le ray tracing. Un réseau neuronal débruite l’image produite par le rendu ray tracing : les artefacts sont nettoyés, les détails perdus retrouvés et le résultat est plus stable.

On gagne en qualité d’image autant qu’en fluidité d’animation par rapport au mode natif : sur Call of Duty Black Ops 7, AMD annonce jusqu’à quatre fois plus d’images par seconde par rapport au mode natif.