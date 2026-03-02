Intégrateur qui a pignon sur rue depuis des années, TopAchat est l’un des plus réputés. Si sa gamme de PC est vaste, il met aussi nettement l’accent sur les configurations à destination des joueurs. C’est justement le cas du PC Virgo qui fait confiance à des composants AMD éprouvés pour faire tourner, sans sourciller, les jeux les plus exigeants, et ce, même en 4K grâce à la nouvelle technologie FSR Redstone.
Antila, Colossus, Leviathan, Templar ou Zephyr, chez TopAchat, les références sont aussi nombreuses que les composants gaming peuvent être variées. Afin de guider les joueurs vers les configurations les plus adaptées, l’intégrateur met toutefois un point d’honneur à organiser les choses en fonction de la puissance envisagée. Avec son Ryzen 7 9850X3D dernier cri et une puissante Radeon RX 9070 XT, le Virgo est à n’en pas douter une bête de course, pour joueur exigeant.
Fiche technique du PC gaming TopAchat Virgo
- Type de machine : ordinateur complet
- Boîtier : Fox Spirit FG1, noir avec panneau latéral en verre
- Carte mère : Gigabyte B650M Gaming Plus WiFi 6E
- Processeur : AMD Ryzen 7 9850X3D (8 cœurs/16 threads), jusqu’à 4,7 GHz
- Refroidissement processeur : ventirad Fox Spirit GT120, jusqu’à 200 W TDP
- Mémoire vive : 2x 16 Go DDR5-6000, marque selon arrivage
- Carte graphique : Radeon RX 9070 XT 16 Go GDDR6, marque selon arrivage
- Stockage : SSD NVMe PCIe 4.0 x4, Kingston NV3 1 To
- Emplacements de stockage libres : Oui, 2x 3,5 pouces et 6x 2,5 pouces
- Alimentation : Fox Spirit HG850 ATX 3.1 80+ Gold (850 watts)
- Système d’exploitation : Windows 11 familial préinstallé, version d’essai
- Dimensions (LxlxH) : 470 x 210 x 410 millimètres
- Poids : environ 8,5 kilogrammes
- Disponibilité : déjà disponible, à partir de 2 213,39 euros.
Élégant, monté avec le plus grand soin
Acheter un ordinateur en ligne implique de faire confiance à l’intégrateur qui va se charger de son expédition. Lorsque l’on habite dans une grande ville, ce dernier dispose sûrement d’une boutique d’où retirer son PC. Cependant, ce n’est pas toujours aussi simple et TopAchat fait le maximum pour nous rassurer quant au transport. Le risque zéro n’existe évidemment pas, mais la machine est protégée du mieux possible.
Montée dans le boîtier Fox Spirit, la configuration est protégée par une épaisse mousse compacte qui vient caler le ventirad du processeur autant que la carte graphique afin que rien ne bouge à l’intérieur du châssis. Le PC est ensuite replacé dans le carton d’origine du boîtier, lequel prend place dans un carton plus grand avec du bourrage « papier plié » pour éviter que les choses ne remuent. C’est aussi dans ce carton que les accessoires sont rangés.
Un carton à l'intérieur du carton afin de protéger le PC au maximum et de livrer tous les accessoires inutilisés : ils sont dans la boîte de la carte mère. ©le Studio Clubic
De telles mesures de protection doivent suffire pour parer à toute éventualité et le colis nous est effectivement parvenu sans le moindre dommage. Cela dit, si malgré tout un incident devait se produire, l’avantage d’un intégrateur français est que, justement, le SAV est basé en France. Celui de TopAchat est un modèle du genre avec une excellente réactivité et, histoire de n’oublier personne, même des conseillers pour les sourds et les malentendants.
TopAchat se distingue aussi par la présence de son outil en ligne, le DépanoMatic. Il s’agit d’une aide en ligne qui permet de guider les débutants – mais pas seulement – pour établir le diagnostic : parfois le problème n'est pas aussi étendu qu’on le croit de prime abord ! Mais, revenons-en à notre PC Virgo qui, une fois débarrassé de toutes ses protections, se dévoile, tout de noir vêtu. Oh, rien de franchement original à ce niveau, pourtant le boîtier est élégant sans être un monstre d’encombrement.
Il se présente sous la forme d’une moyenne tour de 47 centimètres de haut pour une profondeur de 41 cm. C’est un beau bébé d’un volume de 40,5 litres pour un poids d’un peu moins de 9 kg. Rien de monstrueux, mais le PC Virgo en impose d’emblée. Sa large grille en façade laisse déjà transparaître une ventilation efficace avec trois « turbines » de 120 mm ARGB, alors qu’un large panneau latéral en verre trempé permet d’en observer les entrailles.
Du détail de la configuration
En effet, avant même de retirer ce panneau latéral, on peut découvrir tout ou presque de la configuration retenue par les experts de TopAchat. Sur notre modèle, la carte graphique Radeon RX 9070 XT était signée PowerColor, mais l’intégrateur se réserve le droit de changer de marque selon les arrivages : une manière de toujours proposer le meilleur prix pour ses configurations. On ne va pas lui tenir rigueur de chercher à lutter ainsi contre l’inflation.
CPU-Z apporte d'autres informations sur la configuration. ©le Studio Clubic
Toujours par cette fenêtre en verre trempé, on remarque la carte mère Gigabyte B650M Gaming Plus WiFi 6E, un modèle – c’est un peu surprenant – au format MicroATX. Là encore, il s’agit de réduire les coûts sans trop rogner sur les fonctionnalités : emplacement PCIe pour la carte graphique avec système de déblocage simplifié, port M.2 PCIe Gen 4 pour le SSD avec dissipateur, réseau 2,5 GbE, solution audio 8 canaux… l’essentiel est là et bien là.
Processeur AMD Ryzen 7 9850X3D, carte graphique AMD Radeon RX 9070 XT et et carte mère Gigabyte B650M Gaming WiFi : les composants ont du répondant ! ©le Studio Clubic
Quelques sacrifices ont toutefois été réalisés pour contenir les prix malgré les impressionnantes hausses de ces derniers mois : aucun USB-C n’est au menu et l’USB4 n’est pas davantage présent. Seulement deux emplacements DIMM pour la RAM sont intégrés, mais cela suffit pour maintenir le double-canal, c’est bien ce qui importe ! D’autant que TopAchat s’est assuré de conserver 32 Go (2x 16 Go) de mémoire vive. Dans les conditions actuelles, c’est un petit exploit !
Un exploit qui sera évidemment apprécié des joueurs : même si on peut encore s’amuser avec 16 Go, la différence est notable et les 32 Go sont les garants d’une configuration un peu plus future-proof. Future-proof aussi la carte graphique et, surtout, le CPU Ryzen 7 9850X3D, un petit monstre qui est tout simplement ce qui se fait de mieux à l’heure actuelle pour les joueurs ! Ses 8 cœurs et son cache X3D de 104 Mo sont maintenus au frais par un petit ventirad Fox Spirit GT120 qui ne paie pas de mine… mais s’avère parfaitement adapté.
Un montage impeccable
Un ventirad qui aura sans doute grandement simplifié le travail des monteurs de TopAchat : il est effectivement très facile à manipuler et sa taille modeste laisse beaucoup de place « pour travailler » dans le boîtier. À Clubic, nous en avons vu passer des machines, mais il faut reconnaître que la qualité de service offerte par les grands intégrateurs français est impeccable. Le PC Virgo est, comme toujours chez TopAchat, monté avec le plus grand soin.
D’abord, le retrait des mousses de protection se fait sans la moindre crainte : rien n’accroche et aucune pièce ne risque de bouger pendant que l’on « déshabille » le PC. Ensuite, c’est presque un bonheur pour les yeux de voir comment tout est parfaitement agencé, parfaitement rangé. Aucun câble qui dépasse, les fils sont impeccablement glissés contre les parois quand il est vraiment impossible de les masquer derrière les divers caches du Fox Spirit FG1.
Le soin du détail se retrouve à tous les niveaux de la configuration. ©le Studio Clubic
C’est notamment le cas du double câble d’alimentation de la carte graphique Radeon RX 9070 XT qui se trouve être le seul « en travers du chemin ». La solution AMD est alimentée par de classiques ports huit broches, sans doute plus rassurants pour les débutants. La Radeon est peu encombrante et son poids limité permet de se passer de tout accessoire pour la maintenir en place. Notez qu’en fonction des arrivages cette carte sera dotée de plus ou moins de LED RVB.
TopAchat a retenu trois ventilateurs de 120 mm RVB en face avant et un 120 mm « tout simple » sur l’arrière du PC. De base, le « feu d’artifice » se limitera donc à la seule paroi avant de la machine. À vous, par la suite de personnaliser tout ça. C’est là que le boîtier spacieux intervient en permettant de mettre les mains dans le cambouis sans difficulté. De plus, la carte mère dispose de connecteurs RVB pour gérer des illuminations en plus et l’alimentation de 850 W pourra subvenir à leurs besoins.
ConfigoMatic : l’atout personnalisation de TopAchat
Si TopAchat propose le service DépanoMatic pour aider les usagers en perdition après leur achat, le ConfigoMatic est un outil à utiliser avant de passer à la caisse. Il s’agit de configurer sa propre machine, à l’envie, en sélectionnant, pas à pas, chaque composant avec le total qui s’ajuste en temps réel afin de voir si on se rapproche ou non du budget fixé. Le ConfigoMatic est extrêmement intuitif, mais il reste possible de contacter les experts de l’intégrateur pour un conseil.
L’idée de l'outil est d’ajuster un peu plus finement les choses par rapport à une configuration prédéfinie comme le Virgo. Cela dit, comme TopAchat puise dans son propre catalogue pour concevoir ses PC, il est possible de reproduire à l'identique le Virgo. On peut alors décider de modifier certains éléments pour, par exemple, augmenter la capacité de stockage avec un disque dur 3,5 pouces, voire opter pour un autre processeur. Néanmoins, là, il sera dur de faire mieux.
Le ConfigoMatic de TopAchat rassemble toutes les références au catalogue de l’enseigne et permet bien sûr de filtrer selon le nombre de cœurs (pour un processeur) ou la puissance électrique (pour un bloc d’alimentation). Des périphériques (écran, clavier, souris…) peuvent aussi être ajoutés, mais c’est surtout l’option de montage qui en intéressera plus d’un : au choix, le montage PC ou le montage VIP, avec le second qui se distingue par son caractère prioritaire, la livraison des boîtes de tous les composants et les mises à jour clés déjà déployées (BIOS par exemple).
Préinstallé… avec Windows 11 en version d’essai
Le Virgo est un PC proposé par TopAchat et profite donc de l’assemblage en atelier. Le client peut aussi compter sur la préinstallation de Windows 11. Attention cependant, si la version familiale retenue est la plus logique pour un usage domestique, TopAchat ne livre qu’une version d’essai. Cela ne pose pas de problème à l’usage. En revanche, personnaliser certaines options comme le fond d’écran ou retirer la mention « version à activer » est impossible sans s’offrir une licence Windows 11.
Certains regretteront que l’option Linux ne soit pas proposée par TopAchat. Il est toutefois à noter que Windows 11 reste – et de loin – le système numéro un, plus encore quand il s’agit d’une machine dédiée aux jeux vidéo comme ce Virgo. TopAchat prend en revanche soin de procéder à une installation actualisée de l’OS de Microsoft. Au démarrage cependant, quelques mises à jour seront à faire pour, notamment, prendre la dernière version des pilotes AMD Radeon.
Et côté puissance, ça donne quoi ?
Ryzen 7 9850X3D, 32 Go et Radeon RX 9070 XT, voilà qui devrait permettre au PC Virgo de tutoyer les sommets du jeu vidéo. Il s’agit d’une configuration à destination des joueurs et TopAchat a mis les moyens de ses ambitions. Il ne reste donc plus qu’à vérifier que l’écosystème prend, que les résultats sont à la hauteur des espérances.
Les performances du Virgo sur Blender Benchmark et CrystalDiskMark. ©le Studio Clubic
Quatre mesures, quatre scores pour mettre en évidence chaque aspect de la configuration. Blender Benchmark et Cinebench 2026 sont davantage tournés vers la puissance du processeur encore que, déjà, la carte graphique vient franchement en renfort. CrystalDiskMark, de son côté, se focalise sur les débits du SSD alors que, enfin, PCMark couvre de multiples scénarios en simulant diverses activités : bureautique, visioconférence, modélisation 3D, montage…
Les performances du Virgo sur PCMark et Cinebench 2026. ©le Studio Clubic
Les 8 cœurs Zen 5 du Ryzen 7 9850X3D lui garantissent une belle réserve de puissance et la Radeon RX 9070 XT se comporte très bien dans toutes les situations : son score Cinebench 2026 est tout à fait convaincant. Sur CrystalDiskMark, rien de très croustillant, mais le SSD NVMe fait parfaitement le travail. Enfin, avec PCMark, on remarque toute la polyvalence d’une configuration pensée pour le jeu vidéo, mais capable de bien plus de choses.
En ce moment, on parle beaucoup d’intelligence artificielle. Si les CPU Ryzen Zen 5 d’AMD ne sont pas particulièrement doués dans ce domaine, cela n’empêche pas le Virgo de signer un très bon score (2 870 points) sur l’unique scénario d’IA auquel il a été confronté : de la génération d’images avec l’inévitable Stable Diffusion calé sur une précision FP16. Même en IA donc, le Virgo a des arguments à faire valoir.
FSR Redstone : AMD se met à la frame generation
À côté de la puissance pure des GPU modernes et, notamment, des 64 unités de calcul du Navi 48 utilisé sur la Radeon RX 9070 XT, AMD compte de plus en plus sur des solutions logicielles. Il s'agit de parfaire le rendu graphique et de booster les performances. Pour ce faire, la technologie FSR a été développée et régulièrement mise à jour au point d’aboutir à la version 4 qu’AMD a renommée FSR Redstone, comme pour signifier le nouveau palier atteint.
Autrefois connu sous le nom de FidelityFX Super Resolution, FSR Redston a d’abord pour but une mise à l’échelle de l’image : l'objectif est alors d'afficher un jeu dans une définition supérieure à celle à laquelle il est réellement rendu. Le GPU se contente par exemple de produire une image en 1 080p, mais derrière, FSR active le Super Resolution afin d’affiner les choses : l’image est envoyée en 1 440p à l’écran (upscaling). Le crénelage est aussi faible que possible et, version après version, FSR a progressé sur la qualité d’image, en particulier lors des scènes d’action les plus rapides.
Pour améliorer encore les choses et rendre les jeux toujours plus fluides – alors que les développeurs intègrent toujours plus de détails – AMD a imaginé la génération d’images ou frame generation. On parle, cette fois, de demander à l’intelligence artificielle de générer intégralement une image intercalée entre deux images rendues par le GPU. L’IA travaille à partir de ces deux images produites par le GPU pour analyser la scène, les éclairages, les reflets et les mouvements afin que l’image générée soit aussi juste que possible.
FSR Restone constitue la dernière pierre de l’édifice d’AMD. La frame generation progresse encore sur les scènes les plus rapides. AMD affine aussi l’upscaling et introduit le FSR ray reconstruction qui se focalise sur le ray tracing. Un réseau neuronal débruite l’image produite par le rendu ray tracing : les artefacts sont nettoyés, les détails perdus retrouvés et le résultat est plus stable.
On gagne en qualité d’image autant qu’en fluidité d’animation par rapport au mode natif : sur Call of Duty Black Ops 7, AMD annonce jusqu’à quatre fois plus d’images par seconde par rapport au mode natif.
Que l’on parle des composants retenus par les experts de TopAchat ou des techniques logicielles mises au point par AMD pour améliorer le rendu graphique, on sent que rien n’est laissé au hasard : le PC Virgo doit permettre de profiter, au mieux, des jeux actuels – passés et futurs également – mais avant de tester cela sur certaines grosses productions, voyons ce qu’en pense 3DMark.
Excellents résultats sur 3DMark : Ryzen et Radeon ne déçoivent pas. ©le Studio Clubic
Chaque scène - Time Spy Extreme, Port Royal, SpeedWay ou Steel Nomad – doit permettre de mettre en avant des fonctionnalités graphiques plus ou moins anciennes. Peu importe, à vrai dire, car le résultat est toujours parfaitement conforme à ce que l’on pourrait attendre d’une telle machine et, surtout, complètement raccord avec les besoins des joueurs d’aujourd’hui : DirectX 12, global illumination, ray tracing…
Bien qu’il se fonde sur de réelles scènes 3D, 3DMark est un outil théorique. Afin de vérifier les conclusions qu’il permet de tirer, trois vrais jeux ont été retenus. Trois jeux parmi les plus riches à l’heure actuelle, trois vitrines technologiques de la technologie FSR Redstone aussi : Avatar: Frontier of Pandora pour commencer, Black Myth: Wukong ensuite et Cyberpunk 2077 pour finir. À chaque fois, nous nous sommes contentés du rendu en QHD (2 560 x 1 440), mais avec les détails graphiques au maximum, ray tracing compris.
Si nous n’avons pas retenu F1 25 pour notre sélection, le jeu d’Electronic Arts est utilisé par AMD pour illustrer certaines des caractéristiques de FSR Redstone : en particulier – c’est la zone entourée – on peut voir les progrès dans le rendu des ombres lorsque le mouvement de la caméra est rapide. À gauche, il s’agit du rendu en FSR 3.1, technologie déjà évoluée, et à droite, la même scène, mais rendue avec FSR Redstone. On sent que l’intelligence artificielle dispose de plus d’informations pour aboutir à quelque chose de plus réaliste, de plus naturel.
Nous comparons nos trois jeux selon trois méthodes de rendu. Tout d'abord, le mode natif est logiquement le plus lourd pour le GPU. Dans un second temps, nous activons FSR et, enfin, dans un troisième temps, nous lui ajoutons la frame generation. C’est logiquement le jour et la nuit entre ces trois propositions, avec une fluidité multipliée par un facteur 4 dans le cas de Cyberpunk 2077 et par un facteur d’au moins 3 dans les deux autres exemples. Est-il besoin d’en dire plus ?
PC gaming TopAchat Virgo, l’avis de Clubic
En cette période difficile pour les acheteurs de composants au détail, se tourner vers un intégrateur est plus intéressant que jamais : ils se chargent de trouver tous les composants et de négocier des tarifs aussi raisonnables que possible alors que les prix de la DRAM et la NAND s’envolent. TopAchat fait un très bel effort à ce niveau.
Le PC Virgo conserve ainsi les 32 Go de mémoire DDR5 indispensables aux joueurs et leur associe le nec plus ultra du processeur pour le jeu vidéo : le surpuissant Ryzen 7 9850X3D qui fait toute la différence grâce à ses huit cœurs et à son cache démultiplié : 104 Mo grâce au X3D ! Le PC Virgo profite également du remarquable travail des ingénieurs d’AMD tant sur la carte graphique Radeon RX 9070 XT en architecture RDNA 4 que sur le logiciel avec le tout récent FSR Redstone qui garantit une image magnifique avec des performances de premier plan. Merci la frame generation !
Pour ne rien gâcher, le PC Virgo dispose d’un boîtier élégant auquel il ne manque qu’un port USB-C pour être parfait. L’espace interne est généreux : le stockage sera facile à augmenter lorsque le téraoctet du SSD Kingston sera insuffisant. Réseau 2,5 GbE, alimentation 850 W 80Plus Gold et ventilation impeccable complètent une configuration gaming idéale. Tout simplement.