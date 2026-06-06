Alors que les premiers processeurs Ryzen 9000 ont été lancés en août 2024, dès le mois de septembre, les premières rumeurs ont parlé de l’éventualité d’un CPU Ryzen 9000 six cœurs avec cache X3D.

Un tel processeur qui porterait alors le nom de Ryzen 5 9600X3D, mais AMD ne l’a pas confirmé au moment de commercialiser le Ryzen 7 9800X3D dès le mois de novembre 2024 ou les Ryzen 9 9900X3D et 9950X3D en mars 2025. Plus intrigant encore, AMD n’est jamais revenu sur le cas de cette puce six cœurs et semble pour l’heure privilégier les modèles X3D à huit cœurs.