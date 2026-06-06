Attendu comme un futur best-seller pour AMD, le Ryzen 5 9600X3D est bien une hypothèse de travail, mais la marque ne veut toujours pas l’officialiser.
Le Computex 2026 n’aura donc pas été l’occasion pour AMD de révéler un processeur que l’on attend depuis déjà des semaines. Le Ryzen 5 9600X3D continue donc de jouer les filles de l’air, mais aucune porte n’est fermée.
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Un processeur évoqué il y a près de deux ans
Alors que les premiers processeurs Ryzen 9000 ont été lancés en août 2024, dès le mois de septembre, les premières rumeurs ont parlé de l’éventualité d’un CPU Ryzen 9000 six cœurs avec cache X3D.
Un tel processeur qui porterait alors le nom de Ryzen 5 9600X3D, mais AMD ne l’a pas confirmé au moment de commercialiser le Ryzen 7 9800X3D dès le mois de novembre 2024 ou les Ryzen 9 9900X3D et 9950X3D en mars 2025. Plus intrigant encore, AMD n’est jamais revenu sur le cas de cette puce six cœurs et semble pour l’heure privilégier les modèles X3D à huit cœurs.
Ce n’est d’ailleurs pas complètement une surprise. Depuis les premières sorties X3D, AMD a toujours procédé de la sorte : sur la gamme Ryzen 5000, seul un modèle huit cœurs a été commercialisé et sur la gamme Ryzen 7000, il y a bien eu des Ryzen 5 7500X3D et Ryzen 5 7600X3D, mais ils ont été perçus comme « la dernière roue du carrosse » et n’ont pas bénéficié de la même promotion.
En France, ces deux Ryzen X3D à six cœurs sont très difficiles à trouver alors que l’on met aisément la main sur des modèles huit cœurs comme le tout récent Ryzen 7 9850X3D venu renforcer encore l’offre Zen 5.
L’accent mis sur les puces X3D à huit cœurs
Pour autant, l’idée est loin d’être abandonnée chez AMD et le fait même que ces Ryzen 5 7500X3D et Ryzen 5 7600X3D existent laisse à penser qu’une évolution vers l’architecture Zen 5 est possible.
Nos confrères de Tom’s Hardware n’ont pas d’annonce officielle d’AMD à nous relayer, mais en échangeant avec David McAfee, VP et directeur général des gammes Ryzen et Radeon, lors du Computex 2026, ils ont eu quelques pistes intéressantes et, en premier lieu, le fait qu’AMD considère toujours le cas d’un processeur six cœurs Zen 5 avec cache X3D.
« Tout au long de l’année, nous cherchons constamment à diversifier notre offre, et il est possible que nous envisagions de proposer un produit de transition plus tard dans l'année, car nous savons que les contraintes liées à la fabrication de systèmes ne sont pas près de s'atténuer », a ainsi expliqué David McAfee à Tom's Hardware.
Comme vous pouvez le remarquer, David McAfee ne confirme même pas que le Ryzen 5 9600X3D est en cours de développement. Il ne fait que souligner le fait qu’AMD y réfléchit et que la conjoncture actuelle pousse à l’idée d’un tel processeur pour soulager un marché particulièrement tendu. Tom’s Hardware a alors logiquement cité l’exemple du Ryzen 5 7600X3D.
« Le 7600X3D était un produit en édition limitée, disponible seulement chez certains de nos partenaires », a répondu David McAfee. « Du point de vue de l'approvisionnement, je ne dirais pas qu'il est plus difficile à fabriquer, mais il est moins courant qu'un processeur huit cœurs. Par conséquent, nous avons été plus sélectifs dans l'utilisation de nos processeurs six cœurs ».
Sans surprise, le « moins courant qu'un processeur huit cœurs » est la raison pour laquelle AMD a préféré préparer le Ryzen 7 7700X3D en Zen 4 plutôt que ce Ryzen 5 9600X3D. Cela dit, l’entreprise reconnaît que « la différence entre huit et six cœurs n'est pas énorme en matière de jeu ». Seuls de rares jeux peuvent connaître une réelle baisse de performances avec six cœurs.