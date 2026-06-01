Choses « promises », choses dues, AMD a donc bel et bien dévoilé un quatrième processeur X3D dans la gamme des « petits » Ryzen 7000.
Après les Ryzen 5 7500X3D, Ryzen 5 7600X3D et Ryzen 7 7800X3D, voici donc le Ryzen 7 7700X3D qui devrait débarquer le 16 juillet prochain et offrir une alternative intéressante en matière de processeur pour les joueurs.
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Un petit frère au Ryzen 7 7800X3D
Lancée il y a maintenant quinze jours et renforcée par un indice supplémentaire la semaine dernière, la rumeur d’un Ryzen 7 7700X3D était donc fondée : AMD profite de l’ouverture du Computex 2026 pour officialiser la puce.
Une puce qui n’a rien de vraiment surprenant dans la mesure où tout ce qui avait été évoqué ces derniers jours est confirmé. Le Ryzen 7 7700X3D est, de manière on ne peut plus logique, le petit frère du Ryzen 7 7800X3D et s’en rapproche sur de très nombreux aspects.
Il intègre bien sûr la technologie X3D ou 3D Vertical Cache qui vient gonfler son cache de troisième niveau : 96 Mo, idéal pour de nombreux jeux vidéo. Il est également doté de 8 cœurs pour 16 threads et se repose sur l’architecture Zen 4. Il s’agit déjà du sixième processeur Ryzen 7000X3D.
Lancement le 16 juillet à 339 euros
Par rapport au Ryzen 7 7800X3D, les différences ne semblent devoir tenir qu’à une légère baisse des fréquences de fonctionnement avec 4 GHz contre 4,2 GHz de base.
Les fréquences boost se différencient un petit peu plus avec 4,5 GHz pour le nouveau venu quand le Ryzen 7 7800X3D pouvait grimper jusqu’à 5 GHz. Pas sûr que cela soit suffisant pour créer un écart important. Dans les deux cas, on parle toujours de puces au TDP de 120 watts.
En ce sens, les Ryzen 5 7500X3D et Ryzen 5 7600X3D conservent donc un avantage. Dommage que, pour leur part, ils ne soient toujours pas officialisés en France. Le Ryzen 7 7700X3D vient donc tout juste de l’être par AMD qui en profite pour annoncer une date de lancement et un tarif.
Le Ryzen 7 7700X3D sera donc en vente à compter du 16 juillet prochain à un prix de 329 dollars/339 euros. C’est vrai, c'est moins cher que les prix officiels du 7800X3D (autour de 389 euros), mais alors que certains ont pu en dégoter à moins de 300 euros, pas sûr que le 7700X3D déchaîne les passions.
Source : AMD