Lancée il y a maintenant quinze jours et renforcée par un indice supplémentaire la semaine dernière, la rumeur d’un Ryzen 7 7700X3D était donc fondée : AMD profite de l’ouverture du Computex 2026 pour officialiser la puce.

Une puce qui n’a rien de vraiment surprenant dans la mesure où tout ce qui avait été évoqué ces derniers jours est confirmé. Le Ryzen 7 7700X3D est, de manière on ne peut plus logique, le petit frère du Ryzen 7 7800X3D et s’en rapproche sur de très nombreux aspects.