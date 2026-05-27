Il y a quelques jours, nous évoquions l’arrivée imminente d’un processeur X3D un peu surprenant chez AMD : le Ryzen 7 5800X3D 10e anniversaire est prévu pour célébrer les dix ans du socket AM4.

Une référence qui sera bien sûr moins chère que lors de sa première sortie, en 2022, mais qui ne changera strictement rien sur le plan technique. Tout le contraire de ce qui nous attend avec le Ryzen 7 7700X3D, un processeur AM5 donc, mais qui devrait venir s’intercaler entre le 7600X3D et le 7800X3D… si AMD se décide à officialiser la puce.