Les indices se suivent et ne se ressemblent pas pour ce qui serait le sixième « X3D » de la gamme de processeurs Zen 4 d’AMD.
Si les processeurs Ryzen 9000 constituent les puces les plus modernes d’AMD, cela ne veut pas dire que ce sont les seules au catalogue de l’Américain. Mieux, de nouvelles références sont prévues, même sur d’anciennes gammes.
Toujours plus de puces « X3D »
Il y a quelques jours, nous évoquions l’arrivée imminente d’un processeur X3D un peu surprenant chez AMD : le Ryzen 7 5800X3D 10e anniversaire est prévu pour célébrer les dix ans du socket AM4.
Une référence qui sera bien sûr moins chère que lors de sa première sortie, en 2022, mais qui ne changera strictement rien sur le plan technique. Tout le contraire de ce qui nous attend avec le Ryzen 7 7700X3D, un processeur AM5 donc, mais qui devrait venir s’intercaler entre le 7600X3D et le 7800X3D… si AMD se décide à officialiser la puce.
En effet, la semaine dernière, une rumeur a été lancée par chi11eddog, un habitué de ce genre d’indiscrétions. Sur la plateforme X.com, il indiquait très sobrement la volonté d’AMD de lancer cette nouvelle puce. On parlait alors de 96 Mo de cache L3 – logique pour un processeur X3D – de 8 cœurs/16 threads et d’une fréquence de base de 4 GHz pour un boost à 4,5 GHz.
Un huit cœurs plus accessible que le 7800X3D ?
Aujourd’hui, il n’est pas (encore ?) question de confirmation de la part d’AMD, mais un autre indice vient renforcer l’idée que ce processeur intermédiaire ne devrait plus trop tarder à pointer le bout de son nez.
Tout juste disponible, la version 2.20.1 du célèbre logiciel CPU-Z que nous utilisons sur tous nos tests à Clubic, n’apporte que très peu de changements par rapport à la 2.20.0, laquelle introduisait notamment les Ryzen AI Max 400 « Gorgon Halo ». Cette fois, c’est donc le Ryzen 7 7700X3D qui fait son entrée dans les bases de CPU-Z.
Les auteurs – français, cocorico ! – du logiciel n’ont pas pour habitude d’ajouter de nouvelles références sur un coup de tête. On peut légitimement penser que s’ils intègrent le Ryzen 7 7700X3D à leurs bases, c'est qu’ils ont de solides sources pour leur confirmer son existence. Gageons donc qu’AMD ne tardera plus trop à révéler sa nouvelle puce.