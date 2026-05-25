Distribué à partir du mois d'avril 2022, ce processeur venait lancer la carrière commerciale de la technologie 3D Vertical Cache. Celle-ci vise à ajouter une belle quantité de cache de troisième niveau via l'empilement – au sens propre – d'un nouveau die sur le CCD du processeur. Le Ryzen 7 5800X3D était un CPU en socket AM4 et il ne se trouve plus que sur le marché de l'occasion.

Selon HXL, à l'origine de cette première rumeur, la relance du processeur ne devrait se faire sans aucun changement technique. En revanche, pour marquer le coup, AMD en profite pour célébrer le 10ᵉ anniversaire de la plateforme AM4.