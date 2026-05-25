Non, il ne s'agit pas de célébrer l'anniversaire des Ryzen 7 5800X3D, mais de la gamme AM4 dans son ensemble.
En tout point identique au processeur Ryzen 7 5800X3D lancé en avril 2022, cette nouvelle édition commémorative sera logiquement bien moins onéreuse que le modèle originel. De quoi faire évoluer quelques configurations un peu bloquées sur l'AM4 ?
Célébrer les 10 ans de l'AM4
Mi-avril, les premières rumeurs émergeaient sur la toile : AMD aurait dans l'idée de relancer la commercialisation de l'un de ses processeurs les plus marquants de ces dernières années, le Ryzen 7 5800X3D.
Distribué à partir du mois d'avril 2022, ce processeur venait lancer la carrière commerciale de la technologie 3D Vertical Cache. Celle-ci vise à ajouter une belle quantité de cache de troisième niveau via l'empilement – au sens propre – d'un nouveau die sur le CCD du processeur. Le Ryzen 7 5800X3D était un CPU en socket AM4 et il ne se trouve plus que sur le marché de l'occasion.
Selon HXL, à l'origine de cette première rumeur, la relance du processeur ne devrait se faire sans aucun changement technique. En revanche, pour marquer le coup, AMD en profite pour célébrer le 10ᵉ anniversaire de la plateforme AM4.
Un CPU aux performances encore très correctes
À en croire les quelques images dénichées par nos confrères de VideoCardz, AMD estime que l'AM4 débute le 16 avril 2016. Soit, nous avions plutôt une date « courant septembre », mais on n'est pas à quelques semaines…
Toujours est-il que ce Ryzen 7 5800X3D 10ᵉ Anniversaire n'est plus tout à fait un bruit de couloir. VideoCardz a effectivement eu vent d'un revendeur indien qui en a déjà listé la fiche produit avec quelques photos à la clé. Une version « boîte » est ainsi présentée et tout porte à croire que le tarif est revu à la baisse par rapport à son prix de lancement de 2022. Heureusement.
. ©VideoCardz
Il est ici question de 30 000 roupies indiennes, soit plus ou moins 310 dollars ou 270 euros. Il est bon de rappeler que le Ryzen 7 5800X3D avait démarré sa carrière à un prix de lancement de 449 dollars. Compte tenu de l'âge du CPU, on ne peut pas vraiment parler de cadeau d'AMD, mais le Ryzen 7 5800X3D reste intéressant pour mettre à jour une configuration AM4.
Notez cependant que, pour le moment, aucune information n'a filtré sur le fait qu'AMD envisage bien de distribuer cette puce « anniversaire » dans le monde entier. On peut aussi imaginer qu'elle soit réservée à quelques pays.