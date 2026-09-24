Cet ordinateur portable Dell 16 réunit un grand écran et une configuration adaptée au travail et aux autres usages du quotidien. Amazon le propose à 819 €, contre un prix habituel de 1 449 €.
Le PC portable Dell 16 DC16250 s’adresse avant tout aux personnes en quête d’un ordinateur spacieux et confortable à utiliser pour travailler, étudier ou encore regarder des vidéos. Dans la version disponible pour 819 € sur Amazon, le Dell 16 est équipé d’un processeur Intel Core 7 150U, de 16 Go de mémoire DDR5 et d’un SSD de 1 To. De quoi en faire une configuration bureautique solide.
Pourquoi choisir le Dell 16 DC16250 ?
- Pour son affichage confortable : l’écran antireflet de 16 pouces au format 16:10 est idéal pour consulter des documents et regarder des vidéos.
- Pour sa configuration polyvalente : le Core 7 150U et les 16 Go de RAM conviennent à la bureautique, au multitâche ainsi qu’à l’usage de Copilot.
- Pour sa capacité de stockage : le SSD de 1 To permet de conserver des milliers de fichiers et d’installer de nombreux logiciels sans saturer l’espace.
Un PC portable léger qui voit les choses en grand
Avec un poids de seulement 1,88 kg sur la balance, le Dell 16 DC16250
se présente comme un PC portable facile à transporter au quotidien. Pour
autant, il ne fait pas de compromis sur le confort d’utilisation.
Sa dalle de 16 pouces WVA affiche une définition de 1 920 × 1 200 pixels, idéale pour afficher un document et un navigateur côte à côte. Son clavier AZERTY rétroéclairé facilite la saisie même dans l’obscurité, et sa connectique
composée de ports USB-C et HDMI permet de raccorder une souris ou un écran externe.
Une configuration orientée travail plutôt que jeu
Reste que cette machine Dell a tout de même quelques limites
qu’il faut prendre en considération. L’une des plus évidentes concerne l’absence de carte graphique dédiée, ce qui limite clairement son potentiel pour jouer et pour utiliser des logiciels 3D gourmands.
✅ Les points forts
- Écran 16:10 antireflet confortable
- 16 Go de RAM DDR5 et SSD de 1 To
- Clavier rétroéclairé
❌ Les limites
- Chargeur non fourni
- Pas de carte graphique dédiée
Le Dell 16 DC16250 est un PC portable adapté au télétravail et à 819 € sur Amazon, il devient vraiment intéressant.
En somme, le Dell 16 DC16250 se présente comme un ordinateur portable bureautique de qualité, doté d’une configuration équilibrée et d’un grand écran confortable.
Cependant, les joueurs exigeants n’y trouveront clairement pas leur compte. Enfin, avant de passer votre commande, assurez-vous de posséder un chargeur USB-C Power Delivery compatible de 65 W, car Dell n’en fournit
pas avec ce modèle.
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