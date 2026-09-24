Avec un poids de seulement 1,88 kg sur la balance, le Dell 16 DC16250

se présente comme un PC portable facile à transporter au quotidien. Pour

autant, il ne fait pas de compromis sur le confort d’utilisation.

Sa dalle de 16 pouces WVA affiche une définition de 1 920 × 1 200 pixels, idéale pour afficher un document et un navigateur côte à côte. Son clavier AZERTY rétroéclairé facilite la saisie même dans l’obscurité, et sa connectique

composée de ports USB-C et HDMI permet de raccorder une souris ou un écran externe.