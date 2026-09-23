Par rapport aux concurrents évoqués plus haut, le Galaxy Book i4 5 se distingue par son poids contenu et sa connectique variée, composée d’un port USB-C/Thunderbolt 4, un port USB-A, d'un port HDMI, d'un port Ethernet RJ-45, un lecteur de carte microSD et une prise audio jack 3,5 mm.

Son intégration avec l’écosystème Galaxy le rend particulièrement intéressant si vous avez un smartphone Samsung ou une tablette de la même marque. Par contre, si vous cherchez la fidélité des couleurs, de quoi jouer ou encore un clavier rétroéclairé, vous pouvez aller voir la concurrence. Mais ça impliquera sûrement d’avoir un budget plus élevé.