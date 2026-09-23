Le Samsung Galaxy Book4 15 i7 est un ultrabook fin et léger équipé pour le multitâche exigeant et une intégration poussée avec l'écosystème Galaxy, disponible à 799,99 euros au lieu de 1 199,99 euros avec le code BOOK50.
Le Samsung Galaxy Book4 15 i7 est un ordinateur portable taillé pour un usage quotidien qui vise le multitâche et la bureautique de haute volée, sans pour autant viser des performances gaming. C’est une proposition cohérente face à des modèles comme l’Asus Vivobook 15 ou le HP Pavilion 15 à condition d’accepter quelques compromis sur l'écran et l'audio. Ils sont d'autant plus faciles à accepter qu'il y a 400 euros de réduction sur Boulanger en utilisant le code BOOK50 une fois qu'il est dans le panier.
Voici le Samsung Galaxy Book4 15 à 799,99 € au lieu de 1 199,99 € avec le code BOOK50 sur Boulanger
Pourquoi choisir le Samsung Galaxy Book4 15 i7 ?
- Le duo Core i7-1355U + 16 Go de RAM offre une bonne fluidité au quotidien, même si vous ouvrez de nombreux onglets et applications.
- Son châssis fin et léger : 1,55 kg pour 1,54 cm, il se glisse facilement dans un sac pour des déplacements réguliers.
- Sa connectique généreuse qui évite de multiplier les adaptateurs et les hubs en déplacement.
Un 15 pouces Samsung taillé pour le travail et les études
Le Samsung Galaxy Book4 15 i7 présenté est pensé pour celles et ceux qui passent leurs journées entre rédaction, tableurs, visioconférences et navigation web intensive. Avec son processeur Intel Core i7-1355U, 10 cœurs et des fréquences jusqu’à 5 GHz, il assure une bonne réactivité dans les tâches courantes. Et les 16 Go de RAM garantissent une bonne tenue dans le temps, avec une batterie de 54 Wh qui tient facilement une journée de travail pour une autonomie réelle entre 8h et 11h, ce qui devrait suffire pour la plupart des utilisateurs nomades.
Une offre certes équilibrée, mais pas parfaite
Par rapport aux concurrents évoqués plus haut, le Galaxy Book i4 5 se distingue par son poids contenu et sa connectique variée, composée d’un port USB-C/Thunderbolt 4, un port USB-A, d'un port HDMI, d'un port Ethernet RJ-45, un lecteur de carte microSD et une prise audio jack 3,5 mm.
Son intégration avec l’écosystème Galaxy le rend particulièrement intéressant si vous avez un smartphone Samsung ou une tablette de la même marque. Par contre, si vous cherchez la fidélité des couleurs, de quoi jouer ou encore un clavier rétroéclairé, vous pouvez aller voir la concurrence. Mais ça impliquera sûrement d’avoir un budget plus élevé.
✅ Les points forts
- Le processeur Intel Core i7-1355U épaulé par 16 Go de RAM
- Son châssis fin et léger pour faciliter le transport
- L'’intégration poussée à l’écosystème Galaxy
- Un SSD PCIe 4.0 rapide et suffisant pour la majorité des usages courants
❌ Les limites
- L’écran Full HD limité en luminosité et couverture colorimétrique
- Le clavier n’est pas rétroéclairé
- La webcam est limitée à du 720p sans cache
- Le chargeur secteur n'est pas inclus
- La mémoire RAM est soudée et non extensible
Le code BOOK50 permet d’avoir le Samsung Galaxy Book4 15 à 799,99 € au lieu de 1 199,99 €
C’est une offre intéressante pour les étudiants, les télétravailleurs et les utilisateurs nomades en quête d’un 15 pouces léger, bien connecté et suffisamment puissant pour la bureautique et le multitâche avec une journée d’autonomie. Si vous possédez déjà un produit Galaxy, l’intégration logicielle renforce l’intérêt du Samsung Galaxy Book4 15 i7.
Mais les créateurs de contenu exigeants, les joueurs et les utilisateurs qui ont absolument besoin d'un clavier rétroéclairé ne mangeront pas à leur faim. Pour ces profils, il vaut mieux regarder du côté des ultrabooks avec une dalle IPS mieux calibrée ou des écrans 16 pouces plus orientés création.
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