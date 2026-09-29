L’Acer Aspire 14 AI A14-61M-R7DH est un ultraportable de 14 pouces fait pour les usages quotidiens avec une configuration équilibrée qui se retrouve en promo à 799 euros au lieu de 1 199 euros.
Si vous cherchez un bon ordinateur portable pour vous accompagner à partir de cet automne, Amazon fait une réduction de 400 euros sur un modèle qui fait la part belle à l’IA, un bon point si c'est un outil que vous utilisez souvent. C’est une bonne porte d'entrée certifiée Copilot+ orientée vers les étudiants, les télétravailleurs et les rédacteurs nomades qui en plus se défend bien face à la concurrence. Surtout avec son prix en baisse de 33 % actuellement sur Amazon.
Pourquoi choisir l’Acer Aspire 14 AI ?
- Pour son autonomie qui tient la journée avec sa batterie de 65 Wh qui lui permet d’enchaîner entre 10 et 15 h d'utilisation mixte.
- Son écran est une dalle IPS fluide qui affiche 1 920 x 1 200 pixels à 120 Hz, ce qui améliore le confort de lecture, le défilement et la navigation par rapport à un 60 Hz classique.
- Pour ses performances adaptées à la bureautique moderne avec un processeur Zen 5 et un NPU dédié à l’IA, les deux restant économes en énergie.
Un 14 pouces taillé pour le travail nomade et la rédaction
L’Aspire 14 AI A14-61M-R7DH présenté ici est un PC pensé pour le travail, si vous passez vos journées avec le navigateur ouvert, la suite Office, de la visio et quelques apps pour la productivité. Avec son processeur Ryzen AI 5 330, ses 16 Go de RAM LPDDR5X et son SSD de 512 Go, il propose une base confortable pour toutes ces activités et même un peu de retouche photo. Par contre si vous cherchez de quoi faire du montage 4K ou du gaming de haut niveau, ce n’est pas le candidat idéal. La connectique complète avec port HDMI, deux ports USB 3.2, deux ports USB-C 4 et un port microSD limite le besoin d’avoir un hub en déplacement.
L’Acer Aspire 14 AI face à ses concurrents
Ce PC portable Acer existe en plusieurs versions, il y en a par exemple une avec une puce Intel Core Ultra ou encore une dalle OLED 60 Hz. Là, cette configuration AMD mise plutôt sur un écran IPS 120 Hz et une meilleure autonomie en sacrifiant une colorimétrie poussée et une partie graphique un cran en dessous pour la création. Face à un Lenovo IdeaPad Slim ou un HP Pavilion 14, il se défend bien sur l’endurance et la connectique mais reste moins premium dans la finition, avec notamment un châssis plastique et une partie audio plus limitée.
✅ Les points forts
- Son autonomie annoncée d’une journée de travail, convaincante pour un 14 pouces
- Le processeur Ryzen AI 5 330 à l’aise en bureautique, navigation et multitâche avec le NPU dédié à l'IA
- Son écran IPS WUXGA à 120 Hz pour la fluidité
- La connectique complète pour un ultraportable
❌ Les limites
- Les finitions majoritairement plastique, sans la noblesse des gammes supérieures
- L'audio limité : les haut-parleurs saturent rapidement
- Pas mal de bloatwares à désinstaller lors du premier allumage
- La webcam 1080p moyenne avec un rendu un peu terne
Si vous cherchez un PC portable fluide, confortable et endurant, cet Acer Aspire 14 AI représente une offre cohérente, surtout quand il est en promo comme en ce moment. Il fait quelques compromis techniques et ergonomiques au profit d’une autonomie poussée et d’un écran fluide, ce qui est appréciable quand on a besoin de passer des journées entières avec.
Par contre si vous faites beaucoup de retouche photo, du montage ou que vous cherchez les contrastes de l’OLED, il faudra plutôt loucher du côté d'un modèle avec un Core Ultra 7 ou un Ryzen AI 7. Là, on reste vraiment sur de la bureautique avancée et de la prise de notes de luxe, avec l’IA en support quotidien.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Deezer Premium offert pendant 3 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli Balade offert 12 mois avec le code RENTRE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,57 €/mois pendant 1 an (-70 %)
- Antivirus Mac Intego One Complete à -50 % pendant 2 ans
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 36 €