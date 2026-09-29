Si vous cherchez un PC portable fluide, confortable et endurant, cet Acer Aspire 14 AI représente une offre cohérente, surtout quand il est en promo comme en ce moment. Il fait quelques compromis techniques et ergonomiques au profit d’une autonomie poussée et d’un écran fluide, ce qui est appréciable quand on a besoin de passer des journées entières avec.

Par contre si vous faites beaucoup de retouche photo, du montage ou que vous cherchez les contrastes de l’OLED, il faudra plutôt loucher du côté d'un modèle avec un Core Ultra 7 ou un Ryzen AI 7. Là, on reste vraiment sur de la bureautique avancée et de la prise de notes de luxe, avec l’IA en support quotidien.