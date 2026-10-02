Deezer vous permet d’essayer la version Premium de ses services gratuitement. Ne manquez pas cette opportunité avec 3 mois d’abonnement offerts d’ici au 6 octobre 2026.
La plateforme de streaming musical française Deezer met bientôt fin à son offre d’essai. Elle vous permet de cumuler 90 jours sans avoir à dépenser le moindre euro.
Deezer dispose d’un catalogue de plus de 120 millions de titres. Vous pouvez également vous amuser à remixer les morceaux des artistes partenaires avec la nouvelle fonctionnalité Remix Lab.
Démarrez dès à présent votre essai sans frais de Deezer Premium pour les trois prochains mois.
Les points forts de Deezer Premium :
- 120 millions de titres musicaux ;
- Remixage ludique de titres musicaux avec Remix Lab ;
- Mode Karaoké inclus.
Passez un cap musical avec Deezer Premium
Une toute nouvelle fonctionnalité dédiée au remixage de vos artistes préférés
La plateforme de streaming musical française Deezer continue d’innover. C’est notamment ce qui contribue à en faire le meilleur service de streaming musical en 2026 selon le comparatif indépendant de Clubic.
Deezer vous permet d’essayer gratuitement pendant les trois prochains mois son Remix Lab. Le principe est simple. Téléchargez votre application Deezer. Elle est notamment disponible sous Android comme sous iOS.
Rendez-vous ensuite dans le Deezer Club pour découvrir votre Remix Lab. Divers artistes partenaires, d’Alain Souchon à Céline Dion, mettent à disposition leurs titres.
Ferez-vous aussi bien que le DJ Mosimann, également artiste partenaire du Remix Lab ? Vous pouvez même participer aux concours organisés et tenter de remporter divers prix dont des places de concert.
Une expérience musicale personnalisée
Deezer fait bien plus que vous proposer des titres. Sa fonctionnalité Flow permet à l’algorithme de pleinement s’adapter à vos préférences.
Vos découvertes musicales n’en sont que plus connectées à votre univers. Vous profitez en plus d’une qualité avancée avec un son FLAC 16 bits/44,1 kHz dès votre abonnement à la version Premium de Deezer.
Il s’agit également d’un service convivial. Vous pouvez facilement partager vos préférences du moment avec vos proches. De même, un mode Karaoké ou des blind-tests prêts à l’emploi sont inclus dès votre essai gratuit de Deezer Premium.
Enfin, dans un marché régulièrement pointé du doigt sur ce sujet, Deezer travaille à une rémunération plus juste des artistes. Cela est pleinement incarné au sein de la fonctionnalité Remix Lab.
Cet essai gratuit de 3 mois est disponible jusqu’au 6 octobre 2026
Il ne vous reste plus qu’une courte semaine pour essayer Deezer Premium. Alors, n’attendez pas davantage pour activer votre essai de 3 mois pour Deezer Premium.
Vous avez l’ensemble du dernier trimestre 2026 pour pleinement éprouver les fonctionnalités disponibles. Ensuite, vous êtes libre de conserver Deezer avec l’un des abonnements suivants :
La souscription individuelle est disponible à partir de 9 € par mois avec un abonnement annuel, ou à 11,99 € par mois avec un abonnement mensuel.
Si vous êtes deux, partagez une offre Duo. Elle vous est proposée à partir de 14,58 €/mois pour une souscription annualisée.
Des offres Étudiant et Famille sont également à saisir. Dans tous les cas, vous serez notifié par Deezer 7 jours avant l’échéance de votre essai gratuit de 3 mois.
Deezer reste une application de streaming musical complète pour écouter de la musique et des podcasts sur différents appareils. Son catalogue musical étendu, ses recommandations personnalisées et son système de téléchargement répondent aux usages quotidiens. La version gratuite permet de découvrir le service tandis que l’offre premium améliore sensiblement la qualité d’écoute et le confort d’utilisation. Grâce à ses options audio, à son interface claire et à sa gestion optimisée du streaming en ligne, Deezer constitue une solution fiable pour profiter de chansons et de contenus musicaux à tout moment.
- FLAC 16 bits/44,1 kHz dès Premium
- Recommandations personnalisables avec Flow
- Titres IA identifiés et exclus des recommandations
- Plus de 120 millions de titres
- Application mobile complète
- Qualité limitée à 16 bits/44,1 kHz
- HiFi absent sur certains titres
- FLAC gourmand en données mobiles
- Moins de podcasts que Spotify
- Interfaces web et desktop moins complètes que l'app mobile