La plateforme de streaming musical française Deezer met bientôt fin à son offre d’essai. Elle vous permet de cumuler 90 jours sans avoir à dépenser le moindre euro.

Deezer dispose d’un catalogue de plus de 120 millions de titres. Vous pouvez également vous amuser à remixer les morceaux des artistes partenaires avec la nouvelle fonctionnalité Remix Lab.

Démarrez dès à présent votre essai sans frais de Deezer Premium pour les trois prochains mois.