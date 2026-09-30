Saily, l’eSIM de voyage de Nord Security, l’éditeur de NordVPN, vend ses forfaits de données par destination, depuis son site ou son application. Pour les États-Unis, sa formule illimitée se règle à la journée, de 1 à 30 jours, et la version de 15 jours affiche 40,99 €.

Le code CLUBIC retire 10 % sur l’ensemble du catalogue, ce qui ramène le forfait illimité de Saily pour les États-Unis à 36,89 € les 15 jours, soit environ 2,46 € par jour. L’offre vise les voyageurs de la Toussaint qui veulent de la data dès l’atterrissage, sans dépendre de l’itinérance de leur forfait français.