Avec le code CLUBIC, le forfait eSIM illimité de Saily pour les États-Unis revient à 36,89 € les 15 jours, au lieu de 40,99 €. À deux semaines et demie de la Toussaint, reste à voir ce que recouvre cet illimité, bâti sur 5 Go par jour à pleine vitesse.
Saily, l’eSIM de voyage de Nord Security, l’éditeur de NordVPN, vend ses forfaits de données par destination, depuis son site ou son application. Pour les États-Unis, sa formule illimitée se règle à la journée, de 1 à 30 jours, et la version de 15 jours affiche 40,99 €.
Le code CLUBIC retire 10 % sur l’ensemble du catalogue, ce qui ramène le forfait illimité de Saily pour les États-Unis à 36,89 € les 15 jours, soit environ 2,46 € par jour. L’offre vise les voyageurs de la Toussaint qui veulent de la data dès l’atterrissage, sans dépendre de l’itinérance de leur forfait français.
Le forfait eSIM illimité 15 jours de Saily pour les États-Unis passe à 36,89 € au lieu de 40,99 € avec le code CLUBIC, à saisir au moment du paiement chez Saily.
Pourquoi choisir l’eSIM illimitée de Saily pour les États-Unis ?
- Une durée réglée au jour près : La formule illimitée se choisit de 1 à 30 jours. Pour couvrir toute la Toussaint, du 17 octobre au 2 novembre, 17 jours reviennent à 40,94 € avec le code, sans payer un forfait de 30 jours.
- 5 Go par jour à pleine vitesse : Chaque journée donne droit à 5 Go sans limite de débit, puis à une connexion illimitée plafonnée à 1 Mb/s. Le compteur repart chaque jour, au lieu d’une enveloppe globale à surveiller pendant tout le séjour.
- Un partage de connexion sans restriction : Saily n’impose aucune limite au point d’accès. Le forfait peut donc dépanner l’ordinateur portable ou la tablette d’un compagnon de voyage, dans la limite des 5 Go quotidiens.
Du road trip à Manhattan, ce que change l’illimité au quotidien
Sur place, le forfait s’active tout seul à l’arrivée, à condition d’avoir installé l’eSIM et activé l’itinérance des données. L’installation demande une connexion Internet : mieux vaut la faire depuis chez vous, le forfait restant activable 180 jours après l’achat. Les réseaux vont de la 3G à la 5G selon les opérateurs locaux, et notre avis sur Saily signale que la 5G ne répond pas toujours présent. Au-delà des 5 Go quotidiens, le débit de 1 Mb/s suffit pour la messagerie, beaucoup moins pour la vidéo.
Cette offre parle d’abord aux couples et aux familles qui partent deux semaines outre-Atlantique et veulent connaître leur budget data avant le départ. Elle intéresse moins ceux dont le forfait français inclut déjà une enveloppe confortable aux États-Unis : vérifiez ce point avant d’acheter. Autre limite, l’eSIM Saily ne fournit que des données, sans numéro ni appels classiques. Il faut alors passer par WhatsApp ou FaceTime, ou par un numéro américain en option, à 0,99 € par mois plus un forfait d’appels, avec vérification d’identité.
Face à Holafly et au roaming, où se place Saily ?
Dans notre comparatif des meilleures eSIM internationales, Saily occupe la première place au titre du rapport qualité-prix, tandis que Holafly y fait référence pour les données illimitées, avec un coût indicatif autour de 3,40 € par jour. À 2,46 € par jour avec le code, l’illimité de Saily passe sous ce repère, avec un plafond quotidien de 5 Go à pleine vitesse à garder en tête. Le même calcul vaut pour le Japon, où l’illimité 15 jours passe de 43,49 € à 39,14 €, notamment sur les réseaux KDDI et SoftBank.
✅ Les points forts
- Environ 2,46 € par jour pour de l’illimité avec le code CLUBIC
- Durée ajustable au jour près, de 1 à 30 jours
- Partage de connexion sans restriction
- Achat jusqu’à 180 jours avant le départ, activation automatique à l’arrivée
- Emplacement virtuel et blocage des sites malveillants inclus
❌ Les limites
- Pleine vitesse limitée à 5 Go par jour, 1 Mb/s au-delà
- Données uniquement : pas de numéro ni d’appels sans option payante
- Smartphone compatible eSIM et déverrouillé obligatoire
- 5G pas toujours au rendez-vous, comme le relevait notre avis
Pour un séjour calé sur les 17 jours de vacances, le code CLUBIC s’applique aussi à l’illimité ajusté à la durée exacte : 40,94 € au lieu de 45,49 € chez Saily.
À 36,89 € les 15 jours, le forfait illimité de Saily pour les États-Unis donne un budget data prévisible pour un voyage de la Toussaint. La remise de 10 % reste modeste, mais elle s’applique à un tarif déjà placé sous le repère que nous relevons pour l’illimité chez Holafly. La durée réglable au jour près évite de payer des jours inutiles, et le partage de connexion rend le forfait utile à un second appareil.
Ceux qui passent leurs journées en visio risquent d’atteindre les 5 Go quotidiens et de devoir composer avec 1 Mb/s. Même chose pour qui doit appeler un hôtel ou un loueur de voitures : il faudra une option payante ou une application de messagerie. Pour les autres, la bonne méthode consiste à vérifier ce que votre forfait inclut aux États-Unis, puis à régler la durée sur vos dates exactes, une logique qui vaut aussi pour le Japon à 39,14 € les 15 jours.
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