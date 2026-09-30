Avec ses neuf boutons personnalisables, la Logitech G G502 X Plus Lightspeed s’adaptera à tous les styles de jeu pour un prix contenu puisqu’elle passe sous les 90 euros chez Amazon.
Voici le Logitech G G502 X Plus Lightspeed à 89,99 euros au lieu de 149,99 euros
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Pourquoi choisir la Logitech G G502 X Plus Lightspeed ?
- Une souris personnalisable : La Logitech G G502 X Plus Lightspeed se présente avec neuf boutons que vous pouvez personnaliser tout comme le jeu de LEDs présent sur une petite partie de l'accessoire.
- Une autonomie qui peut grimper jusqu’à 130 heures : Avec les LEDs activées, cette souris de Logitech va tenir pendant 40 heures. Si vous décidez de vous en passer, alors le total montera à 130 heures.
- Elle corrige un de ses principaux défauts : Lors de notre test, nous avons pointé du doigt le prix assez élevé de cette souris, mais ce défaut n’en est plus un puisqu’elle est désormais disponible pour moins de 90 euros.
Si l’offre présentée dans cet article n’est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d’autres bons plans sur cette Logitech G G502 X Plus Lightspeed. La mise à jour des prix est automatique.
Les LED pour l'élégance
La Logitech G G502 X Plus Lightspeed est déclinée en deux coloris : blanc et noir. Ils sont tous les deux concernés par cette promotion d’Amazon. À noter que la version blanche sera plus à même de marquer les traces sur le long terme.
Avant de se plonger sur toutes les caractéristiques de cette souris, il faut noter qu’elle a été pensée uniquement pour les droitiers. Néanmoins, si vous êtes gaucher, vous devriez facilement prendre le coup de main. Si elle se destine donc aux droitiers, c’est parce qu'elle embarque un bouton à activer depuis le pouce. Celui-ci rejoint un jeu de neuf boutons, tous personnalisables.
Ce n’est pas le seul élément personnalisable, c'est aussi le cas des LED présentes de manière discrète sous la forme d'un petit liseré que vous pourrez à peine distinguer en jeu puisqu'il va être caché par la paume de votre main. Celles-ci pourront être configurées depuis le logiciel de Logitech pour apporter un peu de vie à votre souris.
Le capteur Hero 25K pour la précision
Pour cette souris, la marque se repose toujours sur son capteur Hero 25K. Est-ce pour autant un défaut ? Non puisque ce capteur s’avère toujours efficace avec 25 600 points par pouce de sensibilité.
Si la souris est précise, elle ne s’offre pas la légèreté de ses concurrentes. Sur la balance, elle affiche un poids de 106 grammes alors que certaines descendent à 65 grammes. Ce poids s’explique par sa connectivité puisqu’elle est sans fil. Elle s’accompagne donc d’un dongle USB caché sous la souris.
✅ Les points forts
- Une excellente ergonomie
- Le capteur Hero 25K
- Une excellente autonomie
❌ La limite
- Exclusivement pour les droitiers
Voici la Logitech G G502 X Plus Lightspeed à 89,99 euros au lieu de 149,99 euros
Déjà efficace lorsqu’elle était vendue au prix fort, la Logitech G G502 X Plus Lightspeed possède désormais l’un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Seul son poids pourra encore en freiner certains qui préféreront partir sur un modèle plus léger offrant des déplacements encore plus fluides.
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