La Logitech G G502 X Plus Lightspeed est déclinée en deux coloris : blanc et noir. Ils sont tous les deux concernés par cette promotion d’Amazon. À noter que la version blanche sera plus à même de marquer les traces sur le long terme.

Avant de se plonger sur toutes les caractéristiques de cette souris, il faut noter qu’elle a été pensée uniquement pour les droitiers. Néanmoins, si vous êtes gaucher, vous devriez facilement prendre le coup de main. Si elle se destine donc aux droitiers, c’est parce qu'elle embarque un bouton à activer depuis le pouce. Celui-ci rejoint un jeu de neuf boutons, tous personnalisables.

Ce n’est pas le seul élément personnalisable, c'est aussi le cas des LED présentes de manière discrète sous la forme d'un petit liseré que vous pourrez à peine distinguer en jeu puisqu'il va être caché par la paume de votre main. Celles-ci pourront être configurées depuis le logiciel de Logitech pour apporter un peu de vie à votre souris.