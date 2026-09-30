Amazon associe sa caméra extérieure Blink Outdoor 2K+ à la nouvelle sonnette vidéo 2K+ de la marque, avec le module qui relie les deux à votre Wi-Fi. De quoi couvrir la porte d’entrée et le jardin sans travaux, avec un modèle économique qu’il vaut mieux comprendre avant d’acheter.

© clubic
© clubic

Ce pack réunit deux appareils Blink en 2K et le Sync Module Core, le petit boîtier qui les connecte à votre box. D’un côté, la caméra Outdoor 2K+ filme en 2560 x 1440 pixels pour surveiller une allée ou un jardin. De l’autre, la sonnette vidéo 2K+ adopte un format carré 1:1 qui cadre le visiteur de la tête aux pieds.

À l’occasion des Jours Flash Prime, le pack caméra et sonnette Blink 2K+ est affiché à 107,99 € chez Amazon, soit 72 % de moins que son prix le plus bas des 30 derniers jours. Il s’adresse d’abord aux maisons qui ont une entrée et un extérieur à surveiller, sans faire appel à un électricien.

Le pack Blink Outdoor 2K+ et sonnette vidéo 2K+ descend à 107,99 € chez Amazon, alors que son prix le plus bas des 30 derniers jours s’établissait à 379,98 €.

Découvrir l'offre !

Pourquoi choisir le pack Blink Outdoor 2K+ et sonnette vidéo 2K+ ?

  • Une image 2K côté jardin : la caméra Outdoor 2K+ passe à 2560 x 1440 pixels, quand la Blink Outdoor 4 reste en 1080p. Avec son zoom numérique 4x, vous disposez de davantage de pixels pour isoler un détail au fond de l’allée.
  • Le visiteur en entier : la sonnette filme au format carré 1:1, avec 140° de champ horizontal. Vous voyez la personne en entier sur votre écran, et pas seulement son visage.
  • Deux ans sur piles : les deux appareils tournent sur piles AA lithium, avec jusqu’à deux ans d’autonomie annoncés par Blink dans les réglages par défaut. Aucun câble à tirer, même si la sonnette accepte un câblage existant.

De la porte au jardin, ce que change ce duo au quotidien

La sonnette prend la place du bouton de porte : quand quelqu’un sonne, vous le voyez et lui répondez depuis votre smartphone grâce à l’audio bidirectionnel. Raccordée à l’ancien câblage, elle fait aussi retentir votre carillon mécanique, les piles servant alors de secours. La caméra se fixe ailleurs, face au portail ou au jardin, et passe en vision nocturne couleur dès qu’un lampadaire éclaire la scène, avant de basculer en infrarouge dans le noir complet. Certifiées IP65, les deux résistent à la pluie et à la poussière, entre -20 et 45 °C.

Ce duo convient à une maison avec un extérieur, à un foyer qui reçoit souvent des colis ou déjà équipé d’un Echo Show ou d’une Fire TV, sur lesquels la vue en direct s’affiche aussi. Il se montre moins adapté si vous voulez conserver vos vidéos sans payer. Le Sync Module Core fourni ne gère pas le stockage local, et l’enregistrement des séquences comme la détection des personnes et des véhicules passent par un abonnement. Sans formule, il vous reste les notifications de mouvement et une vue en direct plafonnée à cinq minutes.

Plus net que les packs 1080p, moins libre qu’une caméra à microSD

Face aux packs Blink équipés de l’Outdoor 4, limitée au 1080p, ce duo gagne en définition côté jardin comme côté porte. Il reste en revanche dépendant du cloud, alors que des modèles Tapo ou Xiaomi enregistrent sur carte microSD sans abonnement obligatoire, comme le rappelle notre comparatif des meilleures caméras de surveillance. Ce même guide retient la Ring Spotlight Cam Pro, l’autre marque d’Amazon, comme caméra extérieure de référence dans cet écosystème. Le pack Blink joue donc la carte du prix et de l’installation sans fil.

✅ Les points forts

  • Caméra en 2560 x 1440 pixels avec vision nocturne couleur sous faible éclairage
  • Sonnette au format 1:1 qui cadre le visiteur en entier
  • Jusqu’à deux ans d’autonomie sur piles AA lithium
  • Sonnette compatible avec un câblage et un carillon existants
  • Certification IP65 pour les deux appareils

❌ Les limites

  • Aucun stockage local avec le Sync Module Core fourni
  • Enregistrements et détection des personnes réservés aux abonnés
  • Wi-Fi 2,4 GHz uniquement, avec 6 Mbit/s en envoi requis pour la 2K

Avant de valider, vérifiez sur la fiche Amazon que le pack affiche toujours 107,99 €, cette remise étant rattachée aux Jours Flash Prime.

Découvrir l'offre !

À 107,99 €, ce pack équipe la porte d’entrée et un point du jardin d’appareils 2K, avec jusqu’à deux ans de piles. La remise de 72 % se calcule sur le prix le plus bas des 30 derniers jours affiché par Amazon, et non sur un prix de lancement. Il vise les foyers qui veulent savoir qui sonne et garder un œil sur l’extérieur depuis leur téléphone.

Le coût réel se juge toutefois sur la durée. Pour conserver les vidéos, comptez 3 € par mois et par appareil avec Blink Basic, soit 6 € pour ce pack, ou 10 € par mois avec Blink Plus pour tous vos appareils. Si vous refusez tout abonnement, une caméra à carte microSD vous servira mieux. Si vous l’acceptez, ce duo couvre la porte et le jardin d’un seul achat.

Pour profiter du Prime Day, n'oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d'un essai gratuit de 30 jours, c'est donc le bon moment pour tester.

À découvrir
Jours Flash Prime 2026 : dates, marques et meilleures offres Amazon
Prime Day

Comment profiter des Jours Flash Prime Amazon ?

Afin de profiter du Prime Day d'automne d'Amazon, vous devez avant tout souscrire à un abonnement Amazon Prime. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte Amazon puis de souscrire à l'une des offres Amazon Prime :

  • Amazon Prime à 69€ par an
  • Amazon Prime à 6,99€/mois
  • Amazon Prime Student 3,49€/mois (pour les étudiants et les 18-22 ans)
Si vous n'avez jamais été abonné, Amazon vous permet de bénéficier d'un essai gratuit de 30 jours au service Amazon Prime.