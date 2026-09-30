Ce pack réunit deux appareils Blink en 2K et le Sync Module Core, le petit boîtier qui les connecte à votre box. D’un côté, la caméra Outdoor 2K+ filme en 2560 x 1440 pixels pour surveiller une allée ou un jardin. De l’autre, la sonnette vidéo 2K+ adopte un format carré 1:1 qui cadre le visiteur de la tête aux pieds.

À l’occasion des Jours Flash Prime, le pack caméra et sonnette Blink 2K+ est affiché à 107,99 € chez Amazon, soit 72 % de moins que son prix le plus bas des 30 derniers jours. Il s’adresse d’abord aux maisons qui ont une entrée et un extérieur à surveiller, sans faire appel à un électricien.