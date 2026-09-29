Pour ses offres anticipées des Jours Flash Prime, Amazon baisse de 47 % le Philips OneBlade 360 connecté Visage + Corps. Lame pivotante, kit corps et application : voici ce que ce rasoir hybride fait bien, et où il reste en retrait.
Le Philips OneBlade 360 avec connectivité Visage + Corps (QP4631/65) reprend le principe maison d’un outil unique pour tailler, dessiner les contours et raser, auquel il ajoute un kit pour le corps et une liaison avec une application. Il est proposé à 39,99 € sur Amazon au lieu de 74,99 €, son prix conseillé, soit 35 € d’économie dans le cadre des offres anticipées des Jours Flash Prime.
Elle vise d’abord celles et ceux qui portent une barbe courte et veulent un seul appareil pour le visage et le corps. Si vous recherchez un rasage de très près, il faudra en revanche composer avec un choix de conception assumé par Philips.
Le Philips OneBlade 360 Visage + Corps connecté est affiché à 39,99 € au lieu de 74,99 € sur Amazon, pendant les offres anticipées des Jours Flash Prime.
Pourquoi choisir le Philips OneBlade 360 Visage + Corps ?
- Une lame qui suit les courbes : Elle pivote dans toutes les directions pour rester au contact de la peau sous le menton et le long de la mâchoire. Selon Philips, les zones difficiles à atteindre demandent ainsi moins de passages.
- Un vrai kit pour le corps : Le sabot corps de 3 mm et le système de protection clipsable pour les zones sensibles permettent d’utiliser le même manche du visage au torse. Étanche IPX7, l’appareil s’utilise à sec, avec de la mousse ou sous la douche.
- Une application qui assure le suivi : L’application gratuite Philips OneBlade vous prévient quand il faut changer la lame ou recharger la batterie. Elle propose aussi un guide pas à pas et un essai de styles de barbe en réalité augmentée.
Barbe courte, contours et corps : ce qu’il fait au quotidien
Sur le visage, le sabot réglable 5 en 1 couvre des longueurs de 1 à 5 mm, de quoi entretenir une barbe de quelques jours sans changer d’accessoire. Son design ouvert est conçu pour ne pas se boucher, même sur des poils longs et épais. Sans sabot, la lame double sens dessine les contours dans les deux directions, puis rase les joues ou le cou. Philips annonce 12 000 mouvements par minute et une coupe quelle que soit la longueur du poil.
Ce modèle parle d’abord aux porteurs de barbe courte qui veulent un seul appareil pour le visage et le corps, et à ceux qui voyagent léger : 60 minutes d’autonomie pour une heure de charge, avec une recharge en USB-A. Il est moins pertinent si vous portez une barbe longue, puisque le sabot plafonne à 5 mm. Il ne conviendra pas non plus si vous attendez une peau parfaitement lisse : Philips précise lui-même que le OneBlade ne rase pas d’aussi près qu’une lame traditionnelle.
Face au OneBlade 360 Face et au OneBlade Pro 360, où se situe-t-il ?
Cette version ajoute le kit corps et la connexion à l’application. Le OneBlade 360 Face, sans kit corps, suffit si vous ne comptez l’utiliser que sur le visage, et nous l’avons déjà relayé à 29,99 € sur Amazon. À l’inverse, le OneBlade Pro 360 vise ceux qui changent souvent de style, avec un sabot de 20 hauteurs entre 0,4 et 10 mm, mais nous l’avions relayé à 79 € lors des French Days. Entre les deux, cette version à 39,99 € couvre aussi le corps sans monter en gamme.
✅ Les points forts
- Lame 360 pivotante qui suit le cou et la mâchoire
- Kit corps : sabot 3 mm et protection des zones sensibles
- Étanche IPX7, utilisable à sec ou sous la douche
- 60 minutes d’autonomie pour 1 heure de charge
- Application qui signale l’usure de la lame et la batterie faible
❌ Les limites
- Rasage moins près qu’une lame traditionnelle, de l’aveu même de Philips
- Sabot limité à 5 mm, trop court pour une barbe longue
- Lame à remplacer, prévue pour durer jusqu’à 4 mois selon Philips
- Charge en USB-A, adaptateur secteur non inclus
Le prix de 39,99 € est lié aux offres anticipées des Jours Flash Prime : vérifiez qu’il s’affiche toujours sur la fiche Amazon avant de commander.
À 39,99 €, ce OneBlade 360 Visage + Corps devient une option cohérente pour entretenir une barbe courte et le corps avec un seul appareil. La lame pivotante, l’étanchéité IPX7 et le kit dédié au corps couvrent l’essentiel des besoins d’un rasoir hybride. L’application n’a rien d’indispensable, mais le rappel de changement de lame évite de continuer avec une lame usée. À 10 € de l’offre que nous avions relayée sur la version Visage, le kit corps se justifie vite si vous comptez vous en servir.
Les porteurs de barbe longue et les adeptes du rasage de très près peuvent passer leur chemin : le sabot s’arrête à 5 mm et la coupe reste volontairement moins rase qu’avec une lame classique. Si vous alternez souvent les styles de barbe, le OneBlade Pro 360 et ses 20 hauteurs méritent un coup d’œil lors d’une prochaine promotion. Pour un entretien régulier du visage et du corps, celui-ci réunit l’essentiel dans une seule boîte.
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