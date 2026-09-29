Sur le visage, le sabot réglable 5 en 1 couvre des longueurs de 1 à 5 mm, de quoi entretenir une barbe de quelques jours sans changer d’accessoire. Son design ouvert est conçu pour ne pas se boucher, même sur des poils longs et épais. Sans sabot, la lame double sens dessine les contours dans les deux directions, puis rase les joues ou le cou. Philips annonce 12 000 mouvements par minute et une coupe quelle que soit la longueur du poil.

Ce modèle parle d’abord aux porteurs de barbe courte qui veulent un seul appareil pour le visage et le corps, et à ceux qui voyagent léger : 60 minutes d’autonomie pour une heure de charge, avec une recharge en USB-A. Il est moins pertinent si vous portez une barbe longue, puisque le sabot plafonne à 5 mm. Il ne conviendra pas non plus si vous attendez une peau parfaitement lisse : Philips précise lui-même que le OneBlade ne rase pas d’aussi près qu’une lame traditionnelle.