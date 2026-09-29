Récemment arrivée en Europe, l’Anker SOLIX S2000 loge 2 000 Wh de batterie LFP dans un boîtier de 16,2 kg. Sa particularité tient à sa fonction d’ASI : branchée entre la prise murale et vos appareils, elle prend le relais en 10 ms au plus quand le courant tombe. Amazon la propose à 699,99 € dans le cadre des Jours Flash Prime en avance, contre 1 199,99 € au plus bas des 30 derniers jours.

L’offre vise d’abord ceux qui cherchent une batterie de secours pour la maison, et accessoirement une réserve d’énergie pour le van. Elle parle moins à qui veut alimenter un radiateur ou un four de forte puissance.