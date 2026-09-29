Avec 2 000 Wh de batterie LFP et une bascule en 10 ms au plus, l’Anker SOLIX S2000 vise autant le secours électrique à la maison que les week-ends loin d’une prise. Reste à savoir ce que ses 1 500 W permettent vraiment d’alimenter, et ce qu’ils excluent.
Récemment arrivée en Europe, l’Anker SOLIX S2000 loge 2 000 Wh de batterie LFP dans un boîtier de 16,2 kg. Sa particularité tient à sa fonction d’ASI : branchée entre la prise murale et vos appareils, elle prend le relais en 10 ms au plus quand le courant tombe. Amazon la propose à 699,99 € dans le cadre des Jours Flash Prime en avance, contre 1 199,99 € au plus bas des 30 derniers jours.
L’offre vise d’abord ceux qui cherchent une batterie de secours pour la maison, et accessoirement une réserve d’énergie pour le van. Elle parle moins à qui veut alimenter un radiateur ou un four de forte puissance.
La station Anker SOLIX S2000 de 2 000 Wh est proposée à 699,99 € sur Amazon, contre 1 199,99 € au plus bas des 30 derniers jours.
Pourquoi choisir l’Anker SOLIX S2000 ?
- Un vrai rôle d’onduleur : branchée en permanence, elle bascule sur batterie en 10 ms au plus en cas de coupure. Un PC fixe ou une box compatibles restent allumés, sans travail perdu.
- Une batterie conçue pour durer : ses cellules LFP sont annoncées pour 6 000 cycles avant de descendre à 80 % de capacité, soit plus de quinze ans à un cycle par jour. Anker la garantit cinq ans.
- Une recharge rapide sur secteur : comptez environ 2 h 15 sur une prise murale, et 1 h 30 en activant le mode UltraFast dans l’application, de quoi la remettre à niveau entre deux coupures.
Du bureau à domicile au week-end en van, jusqu’où vont 2 000 Wh
À la maison, la S2000 sécurise un poste de télétravail : PC, écran et box restent alimentés quand le disjoncteur saute, même si, lors d’une coupure de quartier, la connexion dépend aussi des équipements de votre opérateur. Ses 1 500 W continus suffisent aussi à maintenir un réfrigérateur en marche. L’application, en Wi-Fi ou en Bluetooth, programme la recharge aux heures creuses et fixe des seuils de charge. En veille active, la station se contente de 10 W, ce qui compte pour un appareil branché en permanence.
En déplacement, ses 16,2 kg tiennent dans un coffre ou un van, et son entrée solaire de 400 W permet de la recharger sur place. Ce plafond limite toutefois l’autonomie hors réseau : Anker compte 3 à 4 heures pour passer de 20 à 80 % avec un tel panneau, dans de bonnes conditions. Pour quelques nuits en tente, 2 000 Wh représentent une réserve dont vous n’aurez sans doute pas l’usage.
Station électrique ou onduleur de bureau : ce que la S2000 change
Face à un onduleur classique, la S2000 change d’échelle : les modèles de notre comparatif des meilleurs onduleurs tiennent 5 à 15 minutes environ avec un PC, le temps de l’éteindre proprement, quand elle dure plus de cinq heures à 350 W. Elle ne remplace pas un onduleur online, à la bascule nulle, pour du matériel qui ne tolère aucune micro-coupure. Pour plus de puissance, Anker propose la SOLIX C2000 Gen 2 et ses 2 400 W en continu.
✅ Les points forts
- Bascule sur batterie en 10 ms au plus
- 2 000 Wh dans un boîtier de 16,2 kg
- Cellules LFP annoncées pour 6 000 cycles à 80 % de capacité
- Recharge complète en 1 h 30 en mode UltraFast
- Garantie constructeur de cinq ans
❌ Les limites
- 1 500 W en continu, trop juste pour les appareils de chauffe puissants
- Entrée solaire limitée à 400 W
- Un seul USB-C à 100 W, les autres ports USB se partagent 18 W
- Bascule rapide mais pas nulle, contrairement à un onduleur online
Si la S2000 coche vos besoins de secours, vérifiez que l’offre à 699,99 € des Jours Flash Prime en avance est toujours affichée sur Amazon avant de valider.
À 699,99 €, l’Anker SOLIX S2000 revient à moins de 35 centimes le wattheure, pour une station qui fait aussi office d’onduleur. Son intérêt tient à cette double casquette : elle sécurise un poste de travail ou un réfrigérateur au quotidien, puis part en week-end sans changer d’appareil. La chimie LFP et la garantie de cinq ans rendent la dépense plus facile à amortir sur la durée.
Elle convient à qui subit des coupures régulières, télétravaille ou veut une vraie réserve d’énergie sans passer à une batterie domestique fixe. Ceux qui visent l’autonomie solaire complète, ou qui doivent alimenter des appareils de plus de 1 500 W, regarderont plutôt vers des modèles plus puissants. Avant de vous décider, faites la somme des puissances de ce que vous comptez y brancher : c’est elle qui dira si la S2000 vous suffit.
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