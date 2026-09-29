Amazon a confirmé ses Jours Flash Prime du mardi 6 octobre (00h01) au mercredi 7 octobre, avec 48 heures d'offres réservées aux membres Prime. Le géant américain a aussi annoncé des remises anticipées sur ses appareils connectés à partir du 29 septembre. Elles concernent notamment les enceintes Echo, les Fire TV Stick, les liseuses Kindle, les caméras Ring et Blink et les routeurs eero.

L'Echo Dot embarque un haut-parleur de 4,4 cm, le Wi-Fi et le Bluetooth, avec Alexa comme assistant vocal . Sa fiche Amazon annonce 67% de remise sur un prix conseillé de 89,99 € .