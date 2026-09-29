Amazon n'attend pas les Jours Flash Prime pour baisser ses prix. Les appareils Echo sont remisés depuis le 29 septembre, et l'Echo Dot de nouvelle génération s'affiche à 29,99 € au lieu de 89,99 €. C'est l'occasion de s'équiper d'une enceinte Alexa pour le prix d'un accessoire, avant l'événement des 6 et 7 octobre.
Amazon a confirmé ses Jours Flash Prime du mardi 6 octobre (00h01) au mercredi 7 octobre, avec 48 heures d'offres réservées aux membres Prime. Le géant américain a aussi annoncé des remises anticipées sur ses appareils connectés à partir du 29 septembre. Elles concernent notamment les enceintes Echo, les Fire TV Stick, les liseuses Kindle, les caméras Ring et Blink et les routeurs eero.
L'Echo Dot embarque un haut-parleur de 4,4 cm, le Wi-Fi et le Bluetooth, avec Alexa comme assistant vocal . Sa fiche Amazon annonce 67% de remise sur un prix conseillé de 89,99 € .
Pour profiter du Prime Day, n'oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d'un essai gratuit de 30 jours, c'est donc le bon moment pour tester.
Pourquoi choisir cette Echo Dot ?
- Son prix de 29,99 € est inférieur de 60 € au prix conseillé
- Elle donne accès à Alexa, au Wi-Fi et au Bluetooth dans un format compact
- Elle se configure rapidement depuis l'application Alexa
- Elle est déjà en promotion, sans attendre l'ouverture des Jours Flash Prime
Si l'offre présentée dans cet article n'est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d'autres bons plans sur ce même produit. La mise à jour des prix est automatique.
Une enceinte pensée pour le quotidien
Sphérique et habillée de tissu, l'Echo Dot se glisse sur un bureau ou une étagère. On lui demande la météo, on lance un minuteur, un réveil ou une radio, et on pilote des lampes connectées via l'application Alexa.
Côté son, la génération actuelle offre des voix plus claires et jusqu'à deux fois plus de basses que la précédente. Ouest-France évoque un rendu équilibré, même à volume élevé, tandis que BlogNT juge que l'écart s'entend surtout en comparaison directe. C'est une enceinte de cuisine, de chambre ou de bureau, pas de salon.
Des capteurs qui déclenchent les routines
La vraie nouveauté de cette Echo Dot tient à ses capteurs. Elle mesure la température ambiante, ce qui permet de lancer un ventilateur ou de couper un radiateur via une routine Alexa. Elle détecte aussi la présence par ultrasons, parfois combinés aux signaux Wi-Fi.
Une lampe peut ainsi s'allumer quand quelqu'un entre dans la pièce et s'éteindre quand elle se vide. Des utilisateurs jugent toutefois cette détection moins réactive qu'un détecteur infrarouge, et certains signalent des routines parfois irrégulières. Elle convient donc mieux pour savoir si une pièce est occupée que pour éclairer un couloir instantanément.
✅ Les points forts
- Prix de 29,99 €, soit 60 € de moins que le prix conseillé
- Capteurs de température et de présence pour les routines Alexa
- Format très compact avec Alexa, Wi-Fi et Bluetooth
❌ Les limites
- Son limité pour une grande pièce
- Alimentation sur secteur uniquement, sans batterie
- Détection de présence parfois irrégulière selon les utilisateurs
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Comment profiter des Jours Flash Prime ?
Afin de profiter des Jours Flash Amazon Prime, vous devez avant tout souscrire à un abonnement Amazon Prime. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte Amazon puis de souscrire à l'une des offres Amazon Prime :
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