Trois produits de cette sélection figuraient déjà dans nos bons plans de la French Week : le clavier Logitech G915 X TKL, la souris G Pro X Superlight 2 et le Redmi Note 17. Leur prix affiché n'a pas bougé depuis, seul le code réservé aux abonnés Prime a disparu.

La sélection penche vers le jeu vidéo, avec un clavier, deux souris et une manette, mais elle couvre aussi le travail et le salon avec un PC portable Lenovo et un vidéoprojecteur XGIMI. Les remises sont calculées par rapport au prix de référence sur 30 jours ; la souris G305, elle, est affichée à son prix le plus bas relevé. Les prix sont ceux constatés au moment de notre sélection et peuvent évoluer d'ici le 6 octobre.