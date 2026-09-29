Les codes promo de la French Week ont expiré lundi 28 septembre au soir, et les Jours Flash Prime n'ouvriront que le 6 octobre. Dans cet intervalle, sept produits tech affichent des baisses chez Amazon, du PC portable Snapdragon X au vidéoprojecteur 4K triple laser.
Trois produits de cette sélection figuraient déjà dans nos bons plans de la French Week : le clavier Logitech G915 X TKL, la souris G Pro X Superlight 2 et le Redmi Note 17. Leur prix affiché n'a pas bougé depuis, seul le code réservé aux abonnés Prime a disparu.
La sélection penche vers le jeu vidéo, avec un clavier, deux souris et une manette, mais elle couvre aussi le travail et le salon avec un PC portable Lenovo et un vidéoprojecteur XGIMI. Les remises sont calculées par rapport au prix de référence sur 30 jours ; la souris G305, elle, est affichée à son prix le plus bas relevé. Les prix sont ceux constatés au moment de notre sélection et peuvent évoluer d'ici le 6 octobre.
Les 7 offres Amazon retenues avant les Jours Flash Prime
- Lenovo IdeaPad Slim 3 15,3" Snapdragon X (8/512 Go) à 599,99 € au lieu de 749,99 €
- XGIMI Horizon 20 Max à 2 489,99 € au lieu de 2 990 €
- Xiaomi Redmi Note 17 6+256 Go à 253 € au lieu de 303 €
- Logitech G915 X TKL AZERTY à 139,99 € au lieu de 179,95 €
- Manette Xbox Carbon Black à 42,44 € au lieu de 51,90 €
- Logitech G305 noire à 24,99 €
- Logitech G Pro X Superlight 2 blanche à 89,99 € au lieu de 110,33 €
Pour qui chaque offre a du sens
La manette Xbox mise à part, chaque produit de la sélection est commenté ci-dessous, avec ce qui justifie l'achat et ce qui peut faire hésiter.
- Lenovo IdeaPad Slim 3 : sa puce Snapdragon X et son écran de 15,3 pouces en font un PC de bureautique, de navigation et de visioconférence sous Windows 11. Avant de commander, notez que le chargeur n'est pas inclus selon la fiche Amazon et que le clavier n'est pas rétroéclairé. Les 8 Go de mémoire visent un usage courant plutôt que des logiciels lourds.
- XGIMI Horizon 20 Max : nous lui avions attribué 9/10 en janvier, pour une luminosité qui tient dans un salon partiellement éclairé et une image 4K issue d'une source triple laser. Google TV intègre Netflix en natif, et la prise en charge du VRR et de l'ALLM en fait un projecteur confortable pour jouer. À ce prix, mieux vaut prévoir une toile de projection dédiée pour en tirer le meilleur.
- Xiaomi Redmi Note 17 : il mise sur l'endurance, avec une batterie de 7 700 mAh et une charge à 45 W, et sur un grand écran de 6,99 pouces. C'est un choix pour qui veut tenir longtemps loin d'une prise sans viser le haut de gamme. Xiaomi vend à part une version 5G : vérifiez la connectivité sur la fiche si ce point compte pour vous.
- Logitech G915 X TKL : sans pavé numérique et épais de 22,6 mm, ce clavier libère de la place pour la souris. Il se connecte en Lightspeed 2,4 GHz, en Bluetooth ou en USB-C, et Logitech annonce environ 42 heures d'autonomie rétroéclairage au maximum. Ses switchs GL Clicky produisent un clic audible, à éviter dans une pièce partagée.
- Logitech G305 : capteur HERO de 12 000 ppp, connexion sans fil Lightspeed et alimentation par une pile AA : c'est une souris sans fil simple pour jouer avec un petit budget. À 24,99 €, elle est affichée à son prix le plus bas relevé.
- Logitech G Pro X Superlight 2 : 60 grammes, capteur HERO 2 et 95 heures d'autonomie annoncées. Dans notre test, nous avions salué sa légèreté et sa connexion Lightspeed fiable, mais jugé son prix de lancement de 169 € difficile à défendre. À 89,99 €, la réserve tombe en grande partie ; reste la mollesse des boutons latéraux, que nous avions aussi relevée.
Ces prix peuvent-ils encore baisser le 6 octobre ?
Les remises de la sélection restent mesurées, entre 16 et 22 %, la plus forte revenant au clavier G915 X TKL. Pendant la French Week, les codes réservés aux abonnés Prime faisaient mieux sur trois produits : nous avions relayé le G915 X TKL à 124,99 €, la Superlight 2 à 84,99 € et le Redmi Note 17 à 238 €. Si vous avez manqué ces codes, l'écart reste de 5 à 15 €.
Rien ne garantit que ces produits figureront parmi les offres des Jours Flash Prime, ni à quel niveau. Si vous êtes abonné Prime et que l'achat peut attendre une semaine, le 6 octobre mérite un coup d'œil ; si le besoin est immédiat, attendre un gain hypothétique a peu de sens. Pour situer la G305 et la Superlight 2 face à d'autres formats, ergonomiques ou pensés pour le MMO, notre comparatif des meilleures souris gamer passe en revue les modèles que nous recommandons.
Avant de commander : trois questions fréquentes
Faut-il être abonné Prime pour profiter des Jours Flash Prime ?
Oui. Les offres des 6 et 7 octobre 2026 sont réservées aux membres Prime, dont l'abonnement coûte 6,99 € par mois ou 69,90 € par an.
Le Lenovo IdeaPad Slim 3 Snapdragon X fait-il tourner tous les logiciels Windows ?
La plupart, oui. Sa puce ARM fait tourner en émulation les logiciels conçus pour les processeurs x86, et certains y fonctionnent moins bien : vérifiez vos applications indispensables avant l'achat.
La manette Xbox Carbon Black fonctionne-t-elle sur PC et smartphone ?
Oui. Elle se connecte en Bluetooth à Windows 10 et 11, Android et iOS, et peut aussi s'utiliser en filaire via un câble USB-C. Elle fonctionne sur piles AA.
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