Le Xgimi Horizon 20 est un vidéoprojecteur laser 4K UHD (simulée) triple laser RGB qui transforme votre salon en salle de cinéma avec Google TV pour 1 439 euros au lieu de 1 849 euros sur Amazon.
Le Xgimi Horizon 20 est un vidéoprojecteur laser 4K UHD pensé pour le home cinéma qui peut se permettre quelques sessions gaming qui n’ont pas à rougir de leurs performances. Il s’appuie sur un moteur triple laser RGB, un lens shift inédit pour la marque et une interface Google TV complète. Son positionnement, c’est offrir une expérience cinéma premium, facile à installer et à utiliser, sans tomber dans le très haut de gamme puisqu’il s’affiche avec 410 euros de réduction sur Amazon.
Pourquoi choisir le Xgimi Horizon 20 ?
- Pour son image lumineuse fidèle avec le triple laser RGB qui délivre 3 200 lumens ISO et un contraste de 20 000:1 qui permet de regarder une vidéo quand il ne fait pas tout à fait sombre.
- Son installation simplifiée avec lens shift et zoom optique : une première pour Xgimi ce qui, avec les autres fonctions intelligentes, offre une installation intuitive même pour les néophytes.
- Ses performances en gaming : souvent les performances gaming sont en retrait, ce n’est pas le cas ici : VRR, input lag à 1 ms, 240 Hz en 1080p, il a tout pour plaire.
Une expérience cinéma et gaming sans compromis
Le Xgimi Horizon 20 peut convenir aux cinéphiles et aux gamers qui veulent profiter d’une belle image en toute circonstance. Même si la marque annonce une image de 300 pouces maximum, il faut rester dans des tailles plus correctes pour ne pas perdre en qualité. Entre le lens shift, le zoom optique et l’ISA 5.0 qui rendent l’installation simple, et ses performances gaming avec l’input lag ultra faible, le VRR et l’ALLM, les joueurs y trouveront leur compte. L’audio intégré, bien que correct, manque de chaleur sonore et de spatialisation. L'absence de port Trigger 12V et l’incompatibilité du lens shift avec certaines fonctions comme la correction de trapèze automatique, l’adaptation couleur du mur et la protection des yeux peuvent freiner les utilisateurs pointilleux.
Un équilibre séduisant mais pas une solution parfaite
Le Xgimi Horizon 20 se distingue par son triple laser RGB, son lens shift et ses performances gaming pour un tarif plus accessible que ses homologues Max ou Pro. Sa limite face à eux c’est l’audio intégré, parce que eux ils ont un vrai woofer. Et l’absence de trappe motorisée pour protéger l’optique est un détail, mais à ce prix, un détail à souligner.
✅ Les points forts
- La luminosité élevée pour un projecteur grand public
- La colorimétrie convaincante en sortie de carton
- Le lens shift vertical et horizontal inédit chez Xgimi
- Les performances gaming remarquables
- L'interface Google TV complète et fluide
- La connectique complète : 2 HDMI, de l’USB 3.0, du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2
- Fonctionnement relativement silencieux
❌ Les limites
- Son prix élevé pour du grand public
- L'audio intégré correct mais qui manque de chaleur
- L'absence de port Trigger 12V
- Un effet arc-en-ciel résiduel très limité qui peut gêner les personnes sensibles à ce phénomène
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Le Xgimi Horizon 20 à ce prix est une offre équilibrée et idéale pour les cinéphiles et les joueurs qui veulent s’affranchir des carcans d’un téléviseur classique. L’installation est facile, Google TV est une interface familière et le résultat est convaincant, avec bien sûr quelques nuances.
Si vous êtes exigeant sur l’audio, il faudra soit passer sur un modèle supérieur, ou investir dans un système externe.
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