Le Xgimi Horizon 20 à ce prix est une offre équilibrée et idéale pour les cinéphiles et les joueurs qui veulent s’affranchir des carcans d’un téléviseur classique. L’installation est facile, Google TV est une interface familière et le résultat est convaincant, avec bien sûr quelques nuances.

Si vous êtes exigeant sur l’audio, il faudra soit passer sur un modèle supérieur, ou investir dans un système externe.