Brancher une console sur un second écran sans renoncer à l'ambiance, c'est la promesse de ce petit téléviseur Philips de la gamme 2026. Affiché à 269 € chez Boulanger, il mérite qu'on regarde de près ce qu'il fait bien, et ce qu'il ne sait pas faire.
Le Philips 32PQS6901 appartient à la gamme 2026 du constructeur et vise un usage bien identifié : équiper une pièce secondaire d'un écran compact et connecté, avec la signature Ambilight de la marque.
Sa dalle QLED Full HD de 32 pouces trouve davantage sa place dans une chambre, un bureau ou un coin jeu que dans un salon principal. Boulanger propose actuellement le téléviseur Philips 32PQS6901 à 269 € au lieu de 319 €, soit 50 € de remise. Une offre à considérer si vous cherchez avant tout un écran d'appoint pour vos consoles et vos applications de streaming.
Pourquoi choisir le Philips 32PQS6901 ?
- Ambilight sur trois côtés : Les LED placées à l'arrière projettent sur le mur des couleurs qui suivent l'image, avec un mode Jeu dédié pour prolonger l'action au-delà de la dalle.
- Trois ports HDMI : Deux consoles et un boîtier TV peuvent rester branchés en permanence, et le premier port gère l'ARC pour ajouter une barre de son.
- Titan OS intégré : Netflix, YouTube, Prime Video et Disney+ sont accessibles sans boîtier supplémentaire, et le téléviseur fonctionne avec Alexa et Google Home.
Un écran taillé pour la console de la chambre plutôt que pour le salon
Branché sur une PS5, une Xbox Series ou une Nintendo Switch 2, ce téléviseur affiche les jeux en 1080p à 60 Hz et propose un mode image Jeu, sur une diagonale adaptée à une distance de visionnage réduite. Les grosses sorties console du moment s'y afficheront donc en Full HD, mais sans la fluidité du 120 Hz ni les fonctions VRR et ALLM, absentes de sa fiche technique. Il convient aussi à un ado qui partage son temps entre jeu et séries, ou à un studio où l'on cherche un écran connecté peu encombrant. Si le jeu compétitif ou la 4K comptent pour vous, notre comparatif des téléviseurs permet de filtrer les modèles par fréquence de rafraîchissement et fonctions gaming.
Ce que l'Ambilight change face aux 32 pouces classiques
Face aux nombreux 32 pouces encore proposés en HD Ready (1 366 x 768 pixels), le Philips 32PQS6901 se distingue par sa dalle QLED Full HD, sa compatibilité HDR10 et HLG et surtout son éclairage Ambilight. Il ne rivalise pas pour autant avec un téléviseur gaming plus grand : pas de HDMI 2.1, un Wi-Fi 802.11n limité à une seule bande et un son de 12 W qui gagnera à être complété par une barre de son pour les jeux d'action.
✅ Les points forts
- Ambilight sur trois côtés avec mode Jeu
- Dalle QLED Full HD compatible HDR10 et HLG
- Trois ports HDMI, dont un avec ARC
- Titan OS avec les principales applications de streaming et compatibilité Alexa et Google Home
❌ Les limites
- Dalle 60 Hz, sans HDMI 2.1, VRR ni ALLM
- Son de 2 x 6 W basique pour les films et les jeux d'action
- Wi-Fi 802.11n mono-bande
- Diagonale et définition réservées à une pièce secondaire
À 269 €, le Philips 32PQS6901 forme une proposition cohérente pour jouer ou regarder vos séries dans une chambre, un bureau ou un petit espace, avec l'Ambilight comme vrai supplément d'ambiance. Ses trois ports HDMI et son système connecté complet en font un écran secondaire simple à vivre au quotidien.
Les joueurs attachés au 120 Hz, à la 4K ou au VRR passeront leur chemin, tout comme ceux qui cherchent un téléviseur principal pour le salon. Pour une console installée loin de la télé familiale, il réunit l'essentiel, à condition d'accepter une image Full HD et un son d'appoint.
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