Le Philips 32PQS6901 appartient à la gamme 2026 du constructeur et vise un usage bien identifié : équiper une pièce secondaire d'un écran compact et connecté, avec la signature Ambilight de la marque.

Sa dalle QLED Full HD de 32 pouces trouve davantage sa place dans une chambre, un bureau ou un coin jeu que dans un salon principal. Boulanger propose actuellement le téléviseur Philips 32PQS6901 à 269 € au lieu de 319 €, soit 50 € de remise. Une offre à considérer si vous cherchez avant tout un écran d'appoint pour vos consoles et vos applications de streaming.