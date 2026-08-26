La Xiaomi TV A 32 s'impose depuis plusieurs mois comme une valeur sûre du segment des petits écrans connectés, et elle profite d'une nouvelle baisse de prix au dernier jour des promotions de rentrée sur AliExpress. Ce modèle 32 pouces sous Google TV cible avant tout les pièces secondaires : chambre d'étudiant, studio ou bureau, là où un téléviseur imposant n'a pas sa place. C'est justement dans une chambre étudiante qu'elle prend tout son sens, en accueillant sans difficulté une console comme la PS5 pour des sessions ponctuelles sur GTA V ou d'autres jeux. cette Smart TV Xiaomi profite actuellement d'un prix réduit sur AliExpress, tant que l'offre de rentrée reste active.

Avant de valider votre achat, il reste toutefois utile de vérifier si ses caractéristiques techniques correspondent réellement à vos usages, en particulier si vous comptez y brancher une console de salon au quotidien.