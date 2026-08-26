Alors que les promotions de rentrée d'AliExpress touchent à leur dernier jour, la Xiaomi TV A 32 s'affiche à 122,25 € au lieu de 166,15 €, une occasion d'équiper une chambre d'étudiant d'un écran compact et connecté. Voici ce que vaut réellement cette Smart TV avant de valider votre panier.
La Xiaomi TV A 32 s'impose depuis plusieurs mois comme une valeur sûre du segment des petits écrans connectés, et elle profite d'une nouvelle baisse de prix au dernier jour des promotions de rentrée sur AliExpress. Ce modèle 32 pouces sous Google TV cible avant tout les pièces secondaires : chambre d'étudiant, studio ou bureau, là où un téléviseur imposant n'a pas sa place. C'est justement dans une chambre étudiante qu'elle prend tout son sens, en accueillant sans difficulté une console comme la PS5 pour des sessions ponctuelles sur GTA V ou d'autres jeux. cette Smart TV Xiaomi profite actuellement d'un prix réduit sur AliExpress, tant que l'offre de rentrée reste active.
Avant de valider votre achat, il reste toutefois utile de vérifier si ses caractéristiques techniques correspondent réellement à vos usages, en particulier si vous comptez y brancher une console de salon au quotidien.
Pourquoi choisir la Xiaomi TV A 32 ?
- Un prix sous les 125 € : la TV passe à 122,25 € au lieu de 166,15 € pendant le dernier jour des promotions de rentrée AliExpress.
- Google TV natif : accès direct à Netflix, YouTube, Prime Video et plus de 10 000 applications, sans boîtier supplémentaire.
- Un format compact polyvalent : 32 pouces suffisants pour une chambre, un bureau ou un studio, avec une distance de visionnage idéale entre 1,5 et 2,5 mètres.
Un écran compact pensé pour une chambre ou un usage secondaire
La Xiaomi TV A 32 repose sur une dalle LED HD Ready de 1 366 x 768 pixels, rafraîchie à 60 Hz, avec des angles de vision de 178 degrés. Côté son, deux haut-parleurs de 5 W profitent des certifications Dolby Audio, DTS:X et DTS Virtual:X, ce qui améliore la spatialisation dans une pièce de taille contenue. Comme le rappelle le test Clubic consacré à la gamme Xiaomi TV A, le constructeur mise avant tout sur un bon équilibre entre fonctionnalités logicielles et accessibilité, plutôt que sur des performances d'affichage haut de gamme. Elle s'adresse donc en priorité à ceux qui cherchent une seconde télévision simple, connectée et bien équipée côté logiciel, sans viser un usage de salon principal.
Une TV d'appoint, pas un écran taillé pour le gaming
Pour du streaming, de la TNT ou des sessions ponctuelles de jeu vidéo dans une chambre, elle remplit son rôle sans difficulté. Elle ne remplace en revanche pas un écran pensé pour le gaming intensif, faute de définition 4K ou de fonctions dédiées comme le VRR.
✅ Les points forts
- Prix attractif sous les 125 € via AliExpress
- Google TV natif avec accès complet au Play Store
- Format compact adapté à une chambre, un bureau ou un studio
- Audio certifié Dolby Audio et DTS:X pour un rendu plus immersif
- Finition métallique soignée pour ce segment de prix
❌ Les limites
- Définition HD (1 366 x 768 pixels), pas de 4K
- Rafraîchissement limité à 60 Hz, sans fonctions dédiées au gaming
- Seulement deux ports HDMI à répartir entre plusieurs appareils
- Haut-parleurs 5 W + 5 W qui restent modestes sur des contenus très dynamiques
La Xiaomi TV A 32 à 122,25 € : vérifiez la disponibilité avant la fin de la promo rentrée chez AliExpress
À 122,25 € pendant le dernier jour des promotions de rentrée AliExpress, la Xiaomi TV A 32 confirme sa place parmi les Smart TV connectées les plus accessibles du moment. Elle s'adresse à qui cherche un second écran fiable pour une chambre ou un studio, capable d'accueillir aussi bien du streaming que des sessions occasionnelles de jeu, par exemple sur PS5.
Les étudiants et les petits budgets y trouveront un compromis pertinent entre prix et logiciel. Ceux qui recherchent un écran principal ou un vrai moniteur gaming avec définition élevée et fonctions dédiées devront en revanche se tourner vers un modèle plus performant.
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