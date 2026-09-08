Si vous partez sur le Hisense 65U7S Pro, vous aurez droit à une dalle VA Mini LED QLED de 65 pouces qui est rétroéclairée sur 960 zones de local dimming avec une luminosité qui, comme on l'a dit, peut atteindre 3 000 nits en pic HDR. C'est ce qui lui permet d'afficher une image bien lumineuse en plein jour, dans une pièce éclairée, et faire ressortir des détails dans les scènes les plus contrastées. Même si les noirs sont profonds, ils ne sont pas parfaits comme avec l'OLED ou les pixels sont tous simplement éteints. Mais ça reste confortable à l'usage.

Qui plus est, la dalle est anti-reflets, donc même si le soleil tape dessus, vous pourrez continuer à suivre votre programme ou jouer à votre jeu. D'ailleurs, cet écran est particulièrement adapté au gaming, avec une compatibilité HDR exhaustive : Dolby Vision IQ, HDR10+, IMAX Enhanced et HLG. Et si jamais vous décidez de lancer un programme dans une définition inférieure à la 4K, le processeur assure un upscaling de l'image pour en améliorer artificiellement le rendu.