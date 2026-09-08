Ce TV, c'est un Hisense 65U7S Pro, un modèle QLED récent, datant de 2026, qui a la particularité d'être lumineux et en promo pour les French Days puisqu'il passe de 1 299 euros à 999 euros sur Darty.
Le Hisense 65U7S Pro est un téléviseur moderne qui propose une dalle QLED, qui n'est peut-être pas au niveau de ce que propose l'OLED, mais qui fait des efforts pour proposer une expérience de qualité approchante. Et il a l'avantage de proposer un prix de base plus bas, qui est encore plus avantageux pendant les French Days sur Darty, puisqu'il perd 300 euros pour passer sous la barre des 1 000 euros. En plus il est de taille plutôt imposante, 65 pouces, donc si vous avez un grand salon, vous aurez droit à une belle image.
Pourquoi choisir le Hisense 65U7S Pro ?
- Pour sa grande taille, c'est un téléviseur de 65 pouces plutôt imposant qui affiche une image nette pour passer de bonnes soirées devant des films, séries ou jeux vidéo.
- Il est complet, même pour le gaming avec une dalle 165 Hz native et quatre ports HDMI 2.1 avec ALLM, VRR et 4K.
- Sa luminosité HDR est très élevée, jusqu'à 3 000 nits, le résultat n'est pas à la hauteur de l'OLED, mais on s'en approche.
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Un mini LED QLED lumineux pensé pour un salon
Si vous partez sur le Hisense 65U7S Pro, vous aurez droit à une dalle VA Mini LED QLED de 65 pouces qui est rétroéclairée sur 960 zones de local dimming avec une luminosité qui, comme on l'a dit, peut atteindre 3 000 nits en pic HDR. C'est ce qui lui permet d'afficher une image bien lumineuse en plein jour, dans une pièce éclairée, et faire ressortir des détails dans les scènes les plus contrastées. Même si les noirs sont profonds, ils ne sont pas parfaits comme avec l'OLED ou les pixels sont tous simplement éteints. Mais ça reste confortable à l'usage.
Qui plus est, la dalle est anti-reflets, donc même si le soleil tape dessus, vous pourrez continuer à suivre votre programme ou jouer à votre jeu. D'ailleurs, cet écran est particulièrement adapté au gaming, avec une compatibilité HDR exhaustive : Dolby Vision IQ, HDR10+, IMAX Enhanced et HLG. Et si jamais vous décidez de lancer un programme dans une définition inférieure à la 4K, le processeur assure un upscaling de l'image pour en améliorer artificiellement le rendu.
Gaming, fluidité et quelques réserves
Vous l'aurez compris, le Hisense 65U7S Pro est un modèle tout indiqué pour le gaming. Car nous ne l'avons pas encore dit, mais la fréquence de rafraîchissement de base est de 165 Hz, avec même un mode HSR qui pousse la fluidité jusqu'à 330 Hz, pour un input lag mesuré entre 5 et 7,5 ms en mode Jeu. On a parlé des quatre ports HDMI 2.1 plus haut, qui supportent le ALLM, le VRR et la 4K jusqu'à 180 Hz ainsi que la compatibilité AMD FreeSync Premium Pro. Un mot pour l'audio, quand même, qui est suprenamment bon avec un système Dolby Atmos 2.1.2 pour une puissance de 50 W et une optimisation Devialet.
Il fonctionne avec une interface Smart TV VIDAA U 9.5 fluide qui donne l'accès aux principales applications de streaming et les assistants vocaux Alexa et Vidaa Voice. Il est aussi compatible AirPlay 2 et Bluetooth 5.4, sans oublier le WiFi, pour tout ce qui est sans-fil. Tout n'est pas rose pour autant, car comme il s'agit d'une dalle VA, elle impose des angles de vision limités. Et aussi, lorsque vous passez en mode HDR, la consommation énergétique est très élevée, avec une classe G, soit une consommation de 180 kWh/1 000h.
✅ Les points forts
- Sa luminosité HDR très élevée
- La dalle mate anti-reflets efficace dans les pièces lumineuses
- La compatibilité gaming complète
- La prise en charge HDR exhaustive
- Le système audio 2.1.2 50 W avec optimisation Devialet
❌ Les limites
- Une énorme consommation énergétique en HDR
- Une dalle VA avec des angles de vision limités
- Le système Smart TV VIDAA moins riches que d'autres écosystèmes
Le Hisense 65U7S Pro est un téléviseur QLED qui propose une bonne alternative à un modèle OLED qui coûte au bas mot le double du prix. Alors bien sûr, la qualité d'image n'est pas la même, mais le résultat est convaincant et ça conviendra à la majorité des utilisateurs pour un usage classique. Avec une belle surface d'affichage de 65 pouces et un système audio Dolby Atmos optimisé par Devialet, il a de sérieux atouts à faire valoir, dont son prix en baisse grâce aux French Days.
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