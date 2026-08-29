Trouver une TV Ambilight sous les 300 euros reste rare sur le marché français. Boulanger positionne actuellement la Philips 32PQS6901 à 269 euros, un tarif qu'il vaut la peine de comparer à ce que propose la concurrence sur ce format.
Sur le segment des téléviseurs compacts de 32 pouces, l'offre s'est nettement densifiée ces derniers mois, entre modèles d'entrée de gamme et références plus premium. La Philips 32PQS6901 se distingue par sa technologie Ambilight, habituellement réservée à des gammes plus onéreuses chez la marque néerlandaise. Boulanger l'affiche à 269 euros au lieu de 319 euros, soit une remise de 16 %, un positionnement tarifaire qui mérite d'être mis en perspective face aux modèles concurrents du même format. Pour vérifier la disponibilité et le détail de l'offre, la fiche produit reste consultable chez le marchand.
Ce modèle 2026 s'adresse avant tout à un usage secondaire : chambre, cuisine, bureau ou colocation, plutôt qu'à un salon principal exigeant en définition.
Voici le TV Philips 32PQS6901 Ambilight à 269,00 € au lieu de 319,00 € chez Boulanger !
Pourquoi choisir le TV Philips 32PQS6901 Ambilight ?
- Un tarif resserré : 269 euros pour une TV Ambilight, un positionnement rare sous la barre des 300 euros.
- Une technologie rare à ce niveau de prix : le halo lumineux Ambilight, généralement réservé aux gammes supérieures chez Philips.
- Un format polyvalent : 80 cm de diagonale adaptés à un usage secondaire ou à un petit espace.
Un format pensé pour un usage secondaire
Avec sa diagonale de 80 cm et sa définition Full HD, ce téléviseur vise avant tout un usage d'appoint plutôt qu'un poste principal. La dalle QLED profite du traitement Pixel Plus HD pour renforcer les contrastes, tandis que Titan OS donne accès aux applications de streaming courantes comme Netflix, YouTube ou Prime Video sans boîtier externe. L'intégration d'Alexa permet un pilotage vocal basique, un plus pour une chambre ou une cuisine où l'écran reste secondaire.
Clubic a déjà eu l'occasion d'évoquer le déploiement de Titan OS sur la gamme Philips 2026, une plateforme encore en rodage sur certains points selon l'analyse de la rédaction, mais suffisamment mature pour un usage quotidien classique.
Un tarif à mettre en perspective face à la concurrence
Sur ce même format 32 pouces, Samsung propose sa TU32H5005FK autour de 259 euros et TCL sa 32S5L proche de 229 euros, sans Ambilight ni dalle QLED. La Philips 32PQS6901 justifie donc son léger surcoût par cette technologie signature, mais reste dispensable pour qui cherche uniquement le prix le plus bas du segment.
✅ Les points forts
- Un tarif de 269 euros compétitif pour une TV intégrant l'Ambilight
- La technologie Ambilight, rare sous la barre des 300 euros
- Un format compact adapté aux petits espaces et usages secondaires
- Titan OS donne accès aux principales plateformes de streaming sans boîtier externe
- Trois ports HDMI pour brancher plusieurs appareils
❌ Les limites
- La définition reste limitée à la Full HD, sans 4K
- Le système audio de 2 x 6 Watts reste basique
- Titan OS, plateforme encore récente, ne réunit pas toutes les habitudes ergonomiques attendues
- Aucune prise casque disponible sur ce modèle
Le tarif de 269 euros tient toujours chez Boulanger, mais mieux vaut vérifier sa disponibilité avant qu'il ne change !
Ce téléviseur Philips séduit surtout par sa combinaison rare entre Ambilight et un tarif sous les 300 euros. Il s'adresse à ceux qui cherchent un second écran soigné, pour une chambre, un bureau ou une cuisine, plutôt qu'un poste principal exigeant en définition ou en système audio.
Ceux qui recherchent avant tout le prix le plus bas sur ce format pourront se tourner vers des modèles moins équipés, sous les 230 euros. Mais pour qui veut profiter de l'Ambilight sans faire exploser son budget, l'offre Boulanger reste l'une des plus abordables du moment sur ce format 32 pouces.
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