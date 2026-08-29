Sur le segment des téléviseurs compacts de 32 pouces, l'offre s'est nettement densifiée ces derniers mois, entre modèles d'entrée de gamme et références plus premium. La Philips 32PQS6901 se distingue par sa technologie Ambilight, habituellement réservée à des gammes plus onéreuses chez la marque néerlandaise. Boulanger l'affiche à 269 euros au lieu de 319 euros, soit une remise de 16 %, un positionnement tarifaire qui mérite d'être mis en perspective face aux modèles concurrents du même format. Pour vérifier la disponibilité et le détail de l'offre, la fiche produit reste consultable chez le marchand.

Ce modèle 2026 s'adresse avant tout à un usage secondaire : chambre, cuisine, bureau ou colocation, plutôt qu'à un salon principal exigeant en définition.