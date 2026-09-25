Le LG OLED C6 de 65 pouces passe de 2 499 € à 1 999 € chez Fnac. Il ne reprend pas la dalle Tandem du 77 pouces que nous avons testé, mais progresse nettement face au C5 et garde tout l’équipement de jeu de la gamme.
Le C6 occupe le cœur de la gamme OLED de LG en 2026, sous la série G, avec l’ambition de servir aussi bien le cinéma à domicile que le jeu vidéo. En 65 pouces, soit 165 cm de diagonale, il vise les salons où le recul permet un grand écran sans aller jusqu’au 77 pouces.
Fnac propose actuellement le LG OLED65C6 à 1 999 € au lieu de 2 499 €, soit 500 € de remise sur un modèle de l’année. L’offre parle d’abord aux joueurs équipés d’une console récente ou d’un PC, et à ceux qui veulent passer à l’OLED sans se rabattre sur une génération précédente.
Le TV LG OLED65C6 de 165 cm s’affiche à 1 999 € au lieu de 2 499 € chez Fnac, soit 500 € de moins sur ce modèle 2026.
Pourquoi choisir le LG OLED65C6 ?
- Une connectique pensée pour le jeu : ses quatre ports HDMI 2.1 acceptent la 4K à 120 Hz et montent jusqu’à 165 Hz en VRR, avec la compatibilité G-Sync et FreeSync Premium. Console et PC peuvent rester branchés en même temps, sans jongler entre les entrées.
- Un HDR plus lumineux que sur le C5 : Expert Reviews mesure près de 1 500 cd/m² en mode Filmmaker sur ce 65 pouces, un net progrès sur la génération précédente. Les scènes claires gagnent en éclat, sans égaler le 77 pouces à dalle Tandem.
- Une image fidèle en mode Filmmaker : les mesures d’Expert Reviews y relèvent un Delta E de 1,2 sur les couleurs, un écart difficilement perceptible à l’œil. Films et séries s’affichent au plus près de leur étalonnage d’origine.
Du jeu à 165 Hz aux soirées en Dolby Vision
Côté jeu, ses quatre HDMI 2.1, l’ALLM et le VRR jusqu’à 165 Hz suivent sans peine une console récente ou un PC. Côté films, Dolby Vision, le mode Filmmaker et le Dolby Atmos répondent présents. Dans notre test du LG OLED C6, mené sur le 77 pouces, nous avions mesuré un input lag de 12,9 ms en mode Jeu et apprécié la fluidité de webOS, ici en version 26.
Ce modèle vise surtout ceux qui regardent le soir ou dans une pièce facile à assombrir. Sa dalle brillante renvoie les reflets en plein jour, un défaut relevé dans notre test et confirmé par Expert Reviews sur cette diagonale. Les amateurs de DTS et de HDR10+ n’y trouveront pas leur compte, ces formats n’étant pas pris en charge. Quant au son 2.2 de 40 W, nous le jugions déjà insuffisant sur le 77 pouces.
Pas le C6 de notre test, mais un vrai progrès face au C5
Ce 65 pouces n’est pas le C6 que nous avons noté 9/10 : la dalle Tandem, qui dépassait 2 000 cd/m² sur petite fenêtre dans nos mesures, reste réservée aux 77 et 83 pouces. Il garde une dalle plus proche de la génération précédente, mais gagne en luminosité sur le C5 avec la même connectique de jeu. Pour le situer face aux Samsung S95F, Sony Bravia 8 II ou LG G5, notre comparatif des meilleures TV 4K reste le bon point de départ.
✅ Les points forts
- Quatre HDMI 2.1, VRR jusqu’à 165 Hz, G-Sync et FreeSync Premium
- Luminosité HDR en nette hausse face au C5
- Très bonne fidélité des couleurs en mode Filmmaker
- Dolby Vision et Dolby Atmos pris en charge
- webOS 26, mis à jour jusqu’à cinq ans selon LG
❌ Les limites
- Pas de dalle Tandem, réservée aux 77 et 83 pouces
- Dalle brillante, sensible aux reflets en pièce lumineuse
- Ni HDR10+ ni décodage DTS
- Son intégré de 40 W en retrait face à l’image
Pour jouer comme pour les soirées cinéma, le LG OLED C6 de 65 pouces est à 1 999 € chez Fnac, 500 € sous son prix de référence de 2 499 €.
À 1 999 €, ce LG OLED C6 de 65 pouces devient une option solide pour qui cherche un OLED de 2026 bien armé pour le jeu. Quatre HDMI 2.1, un VRR jusqu’à 165 Hz et une image très fidèle en mode Filmmaker forment un socle complet. La remise de 20 % porte sur un modèle de l’année, pas sur une référence en fin de vie.
Il faut en revanche savoir ce que l’on achète. Ce 65 pouces n’offre pas l’éclat HDR du 77 pouces que nous avons testé, et sa dalle brillante demande une pièce dont on maîtrise la lumière. Si vous regardez surtout en journée face à une fenêtre, ou si vous tenez au HDR10+, mieux vaut orienter votre choix ailleurs. Pour une console, un PC et des films dans la pénombre, il coche en revanche l’essentiel des cases.
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