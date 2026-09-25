Le C6 occupe le cœur de la gamme OLED de LG en 2026, sous la série G, avec l’ambition de servir aussi bien le cinéma à domicile que le jeu vidéo. En 65 pouces, soit 165 cm de diagonale, il vise les salons où le recul permet un grand écran sans aller jusqu’au 77 pouces.

Fnac propose actuellement le LG OLED65C6 à 1 999 € au lieu de 2 499 €, soit 500 € de remise sur un modèle de l’année. L’offre parle d’abord aux joueurs équipés d’une console récente ou d’un PC, et à ceux qui veulent passer à l’OLED sans se rabattre sur une génération précédente.