La French Week d’Amazon court jusqu’au lundi 28 septembre inclus. En plus des prix remisés, les membres Prime disposent de deux codes : FRPRIME5 retire 5 € dès 50 € d’achat, FRPRIME15 retire 15 € dès 100 €. Un seul des deux est utilisable par client sur toute l’opération, uniquement sur les produits vendus par Amazon, et dans la limite des 100 000 premiers clients pour FRPRIME15 et des 300 000 premiers pour FRPRIME5.

Notre sélection réunit 30 offres, de la liseuse au PC portable gamer en passant par l’aspirateur robot, la maison connectée et la recharge. Chaque remise est calculée par rapport au prix le plus bas affiché par Amazon sur les 30 derniers jours, et non par rapport à un prix conseillé. Le prix indiqué est celui payé sans code : quand nous avons vérifié l’éligibilité à FRPRIME15, le prix obtenu avec le code figure à côté.