Amazon organise sa French Week jusqu’au lundi 28 septembre, et les membres Prime peuvent y ajouter un code de 5 ou 15 € de réduction. Parmi les 30 offres de notre sélection, nous en avons isolé cinq qui répondent à des besoins précis, avec leurs limites.
La French Week d’Amazon court jusqu’au lundi 28 septembre inclus. En plus des prix remisés, les membres Prime disposent de deux codes : FRPRIME5 retire 5 € dès 50 € d’achat, FRPRIME15 retire 15 € dès 100 €. Un seul des deux est utilisable par client sur toute l’opération, uniquement sur les produits vendus par Amazon, et dans la limite des 100 000 premiers clients pour FRPRIME15 et des 300 000 premiers pour FRPRIME5.
Notre sélection réunit 30 offres, de la liseuse au PC portable gamer en passant par l’aspirateur robot, la maison connectée et la recharge. Chaque remise est calculée par rapport au prix le plus bas affiché par Amazon sur les 30 derniers jours, et non par rapport à un prix conseillé. Le prix indiqué est celui payé sans code : quand nous avons vérifié l’éligibilité à FRPRIME15, le prix obtenu avec le code figure à côté.
Notre sélection des 30 meilleures offres Amazon
- Amazon Kindle Scribe 64 Go (2024, stylet Premium) à 259,99 € au lieu de 479,99 €
- Acer Aspire 14 AI (Ryzen AI, écran 14" WUXGA 120 Hz, Copilot+ PC) à 799 € au lieu de 1 199 €
- Eve Outdoor Cam, lot de 2 (HomeKit Secure Video) à 329,99 € au lieu de 499,90 € (314,99 € avec le code FRPRIME15)
- Ecovacs Deebot Mini (9 000 Pa, ZeroTangle) à 198,99 € au lieu de 299 € (Vendu par la boutique officielle Ecovacs)
- Lenovo IdeaPad Slim 3 14IPH11 (Copilot+ PC, 14" WUXGA) à 899,99 € au lieu de 1 199,99 €
- Acer Predator Helios Neo 16 AI (Core Ultra 9, RTX 5070) à 1 999 € au lieu de 2 599 €
- Belkin BoostCharge 2-en-1 Qi2 15 W pliable à 24,99 € au lieu de 49,99 €
- ASUS ROG Harpe II Ace à 129,95 € au lieu de 179 € (114,95 € avec le code FRPRIME15)
- Logitech G Astro A50 X avec station à 267,76 € au lieu de 349,95 € (252,76 € avec le code FRPRIME15)
- Ecovacs Deebot T50 Omni Gen3 (25 000 Pa) à 299 € au lieu de 359 € (284 € avec le code FRPRIME15)
- Ninja Foodi FlexDrawer AF500 (10,4 L, 2 compartiments) à 204,99 € au lieu de 269,99 € (189,99 € avec le code FRPRIME15)
- Ecovacs Deebot T90 Omni (30 000 Pa) à 399 € au lieu de 499 €
- UGREEN Zapix batterie MagSafe Qi2 20 000 mAh à 49,99 € au lieu de 75,99 €
- XGIMI Elfin Flip 4K (laser RVB) à 849 € au lieu de 999 €
- Écouteurs sans fils Skullcandy Dime 3 à 24,99 € au lieu de 39,95 €
- Acer Chromebook 315 (15,6" Full HD) à 239 € au lieu de 299 € (224 € avec le code FRPRIME15)
- Turtle Beach Victrix Pro BFG Reloaded (manette PC sans fil) à 129,99 € au lieu de 162,25 € (114,99 € avec le code FRPRIME15)
- XGIMI Horizon 20 (4K, triple laser) à 1 439 € au lieu de 1 699 €
- GoveeLife purificateur d'air connecté pour grandes pièces à 99,99 € au lieu de 144,43 €
- Kärcher RCW 4 Extra (robot lave-vitres) à 199,99 € au lieu de 259,99 €
- Reolink Home Hub Mini + caméras Lumus 4 MP à 118,99 € au lieu de 149,99 € (103,99 € avec le code FRPRIME15)
- roborock Qrevo S5V (12 000 Pa) à 399,99 € au lieu de 499,99 €
- AOC Q27G4XFAD (27" QHD 180 Hz) à 149 € au lieu de 179 € (134 € avec le code FRPRIME15)
- UGREEN MagFlow 2-en-1 Qi2 25 W 20 000 mAh à 99,99 € au lieu de 129,99 € (Vendu par la boutique officielle UGREEN)
- UGREEN chargeur voiture GaN 150 W 4 ports à 39,99 € au lieu de 54,99 €
- Ecovacs Winbot Mini (robot lave-vitres) à 159 € au lieu de 199 €
- Thrustmaster T16000M FCS à 49,99 € au lieu de 69,95 €
- Reolink Argus caméra solaire 3 MP à 59,99 € au lieu de 84,37 €
- Logitech G G305 Lightspeed à 29,99 € au lieu de 39,95 €
- Reolink Elite Floodlight Wi-Fi à 191,99 € au lieu de 239,50 €
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Cyberghost VPN à 2.19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Deezer Premium offert pendant 3 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli Balade offert 12 mois avec le code RENTRE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,57 €/mois pendant 1 an (-70 %)
- Antivirus Mac Intego One Complete à -50 % pendant 2 ans
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 36 €
Cinq offres à regarder de plus près, et pour qui
Une forte remise ne fait pas une bonne affaire si le produit ne correspond pas à votre usage. Nous avons retenu cinq offres qui répondent à des besoins bien distincts, de la prise de notes au ménage. Parmi elles, le casque de Logitech est le seul que nous avons testé dans sa version exacte : notre test de l’Astro A50 X lui avait attribué 9/10.
- Kindle Scribe 64 Go : cette liseuse grand format sert autant à lire qu’à écrire. Son écran texturé de 300 ppi et son stylet premium permettent d’annoter directement les pages des livres grâce à la fonction Active Canvas. Elle perd 220 € par rapport à son prix le plus bas du mois. Deux réserves : elle est exclue des codes FRPRIME, et Amazon annonce une livraison le 13 octobre. Nous n’avons pas testé cette génération 2024.
- Acer Aspire 14 AI : Ryzen AI 5 330, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD et un écran IPS WUXGA à 120 Hz : cette configuration Copilot+ PC vise la bureautique et les études, et perd 400 €. La fiche Amazon porte la mention « sans adaptateur » : vérifiez le contenu de la boîte avant de commander. Notre test de l’Aspire 14 AI portait sur une autre version, sous Intel et avec écran OLED.
- Logitech G Astro A50 X : sa station fait office de relais HDMI 2.1 entre PC, PS5 et Xbox Series : un seul casque pour plusieurs machines branchées sur le même écran. Nous avions salué son confort et la clarté de son rendu. À 252,76 € avec FRPRIME15, il reste un achat de niche : un joueur qui n’a qu’une console n’a pas besoin de la bascule, et aucun câble HDMI n’était fourni lors de notre test.
- Ecovacs Deebot T50 Omni Gen3 : avec 8,1 cm de hauteur, il passe sous la plupart des meubles bas, et sa brosse ZeroTangle 3.0 limite l’enroulement des cheveux. La station Omni lave les patins à 75 °C, les sèche et vide le bac dans un sac de 3 litres. À 299 €, il passe sous son plus bas prix relevé par camelcamelcamel, 385 € le 18 juin 2026. Nous l’avions relayé à 399 € chez Boulanger fin juillet, sans l’avoir testé.
- AOC Q27G4XFAD : 27 pouces en QHD, dalle Fast IPS à 180 Hz, compatibilité G-Sync et pied réglable en hauteur : de quoi passer au 1440p pour jouer sans viser le haut de gamme, pour 134 € avec FRPRIME15. La connectique reste minimale, avec un port HDMI 2.0 et un DisplayPort 1.4.
Remises et codes Prime : comment arbitrer
Les remises vont de -15 % sur les deux vidéoprojecteurs XGIMI à -50 % sur le support de charge Belkin BoostCharge. Leur base est exigeante : Amazon les calcule sur le prix le plus bas des 30 derniers jours, pas sur un prix conseillé. En valeur, trois PC portables concentrent les plus grosses baisses, de 300 € pour le Lenovo IdeaPad Slim 3 à 600 € pour l’Acer Predator Helios Neo 16 AI, dont le stock est annoncé limité.
Le code FRPRIME15 retire 15 € quel que soit le montant : son poids est bien plus net sur l’écran AOC, qui passe de 149 € à 134 €, que sur le casque Astro A50 X. Comme il ne sert qu’une fois sur toute l’opération, gardez-le pour l’achat de plus de 100 € que vous aviez déjà prévu. Enfin, si la Kindle Scribe vous tente sans que le stylet vous soit indispensable, notre comparatif des meilleures liseuses présente des modèles plus compacts et moins chers.
French Week Amazon : vos questions
Jusqu’à quand dure la French Week d’Amazon ?
Les offres de notre sélection sont valables jusqu’au lundi 28 septembre 2026 inclus. Les codes FRPRIME5 et FRPRIME15 expirent le même jour à 23h59, ou avant si leur quota de clients est atteint.
Faut-il choisir FRPRIME5 ou FRPRIME15 ?
Un seul des deux codes est utilisable par client sur toute l’opération : FRPRIME15 est donc le plus intéressant dès que votre achat atteint 100 €. FRPRIME5 ne se justifie que pour un achat compris entre 50 et 100 €.
Quels produits sont exclus des codes Prime ?
Les codes ne s’appliquent qu’aux produits vendus par Amazon, ce qui écarte les offres des boutiques officielles de marque. Les Kindle, les produits Apple, Microsoft, Sony et Nintendo, le stockage et les jeux vidéo en sont également exclus.