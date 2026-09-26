Siri AI est à la fois la plus grosse nouveauté logicielle d’Apple en 2026 et un épisode douloureux. Petit retour en arrière : le 8 juin dernier, Apple présentait Siri AI lors de la WWDC, sa grand-messe consacrée aux logiciels, et c’est la douche froide. Après une demi-heure de présentation, la marque annonce que le nouveau Siri, attendu depuis des lustres, ne sera pas disponible sur iPhone et iPad en Europe. Motif invoqué : la réglementation européenne l’empêcherait de lancer son produit sans contrevenir à ses engagements en matière de vie privée.

Fort heureusement pour nous autres Européens, Siri AI débarquera tout de même sur Mac (et sur Apple Vision Pro) dès le mois d’octobre, et en français s’il vous plaît. Apple propose depuis quelques jours la bêta de macOS 27.2. Je l’ai évidemment téléchargée dès sa mise en ligne, puis j'ai attendu sagement de sortir de la liste d’attente, pour enfin découvrir les (vrais) premiers pas d’Apple en matière d’intelligence artificielle.