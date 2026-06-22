Mes premiers pas sont hésitants. Par réflexe, je m’adresse encore à l’assistant comme avant, par mots-clés, avec des phrases courtes et bien découpées pour être certain qu’il saisisse ma commande. Sauf qu'il n’en a plus besoin. La voix, déjà, m’accueille avec une bonne surprise : celle de la première génération n’était pas désagréable, mais elle gardait ce timbre robotique reconnaissable entre mille. Alexa+ gagne en naturel et en intonation, et surtout elle suit le fil de la discussion sans réclamer son prénom à chaque relance. Je n’ai pas vu le temps filer : dès mon tout premier test, je me suis surpris à enchaîner les questions cinq minutes durant, sans m’interrompre ni rogner mes phrases. C’est précisément là que j’ai compris que je ne parlais plus à une machine dans la maison , mais avec elle.

Forcément, l’envie de la piéger me démange. Je lui sers une colle taillée pour ça : « Peux-tu me jouer la chanson que l'on entend souvent dans ce vieux film avec Tom Cruise et des avions de chasse ? ». Aucun titre, aucun nom d’artiste, juste une description vague et un souvenir de cinéphile. Une seconde de silence, et Danger Zone envahit le salon. Pour un premier essai, c'est un coup de maître. L'assistant n’a pas traqué un mot-clé dans ma phrase, il a saisi ce que j’avais en tête, exactement la logique des grands modèles de langage évoquée plus haut, là où l’ancien Alexa aurait séché sur « la chanson avec les avions ». Je pousse le bouchon et réclame le morceau le plus connu du long-métrage : il me lance le thème, le fameux Top Gun Anthem signé Harold Faltermeyer (les puristes plaideront pour Take My Breath Away, oscarisé, mais l’intention y est).