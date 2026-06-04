J'ai acheté une ampoule WiZ il y a quelques semaines. Sur l'emballage, le logo Matter, ce standard universel censé en finir avec la jungle des protocoles domotiques. J'ouvre l'application Maison d'Apple, je lance la détection automatique. Rien. Le QR Code à scanner sur la boite ? Toujours rien. Pas d'erreur explicite, pas de message qui oriente. Ça ne fonctionne tout simplement pas.

La solution ? Télécharger l'application WiZ. Pas pour configurer l'ampoule, non. Uniquement pour accéder à un bouton Matter caché dans ses menus, qui permet ensuite de finaliser l'intégration dans Apple Maison. Un standard censé s'affranchir des applications propriétaires, accessible uniquement via une application propriétaire.

Par curiosité, j'ai tenté l'intégration dans Home Assistant. Quelques secondes, et l'ampoule était là, prête à l'emploi. Même ampoule, même réseau, même protocole, deux expériences radicalement opposées selon la porte d'entrée choisie. C'est précisément ce que Matter était censé rendre impossible.

Ce genre de problème n'est pas seulement une anecdote isolée. C'est le symptôme d'un secteur qui confond depuis trop longtemps innovation technologique et accessibilité réelle.