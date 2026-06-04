Matter promettait de faire de la domotique quelque chose d'aussi simple qu'allumer une lumière. L'ironie, c'est que c'est précisément en essayant d'allumer une lumière que le standard montre ses limites.
J'ai acheté une ampoule WiZ il y a quelques semaines. Sur l'emballage, le logo Matter, ce standard universel censé en finir avec la jungle des protocoles domotiques. J'ouvre l'application Maison d'Apple, je lance la détection automatique. Rien. Le QR Code à scanner sur la boite ? Toujours rien. Pas d'erreur explicite, pas de message qui oriente. Ça ne fonctionne tout simplement pas.
La solution ? Télécharger l'application WiZ. Pas pour configurer l'ampoule, non. Uniquement pour accéder à un bouton Matter caché dans ses menus, qui permet ensuite de finaliser l'intégration dans Apple Maison. Un standard censé s'affranchir des applications propriétaires, accessible uniquement via une application propriétaire.
Par curiosité, j'ai tenté l'intégration dans Home Assistant. Quelques secondes, et l'ampoule était là, prête à l'emploi. Même ampoule, même réseau, même protocole, deux expériences radicalement opposées selon la porte d'entrée choisie. C'est précisément ce que Matter était censé rendre impossible.
Ce genre de problème n'est pas seulement une anecdote isolée. C'est le symptôme d'un secteur qui confond depuis trop longtemps innovation technologique et accessibilité réelle.
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Le grand public adopte, mais seulement quand c'est simple
La maison connectée n'a pas de problème d'image. Les aspirateurs robots se vendent par millions sans que personne ne réclame un manuel d'emploi (il a d'ailleurs généralement disparu des emballages). Les télévisions connectées équipent désormais la quasi-totalité des foyers. Ce qui bloque, c'est l'installation, et la complexité qui s'accumule ensuite.
Les chiffres l'illustrent brutalement. Selon une enquête de l'Association for Smarter Homes & Buildings publiée fin 2025, seulement 8,5 % des foyers américains disposent d'un environnement domotique vraiment intégré, dans un marché qui pesait pourtant 118 milliards de dollars la même année. La complexité d'installation décourage environ 28 % des acheteurs potentiels. Un utilisateur sur quatre parmi ceux qui ont franchi le pas juge que l'effort ne vaut pas le résultat. Et en moyenne, les propriétaires consacrent deux heures par semaine à la maintenance de leurs appareils : mises à jour, reconnexions, bugs silencieux. Ce n'est plus de la domotique, c'est un second emploi.
Vous vous y retrouvez, vous ? ©Mathieu Grumiaux pour Clubic
Matter, ou le paradoxe de la solution qui complique
Matter est né précisément pour corriger cette situation. En 2022, Amazon, Apple, Google, Samsung et des centaines de fabricants se réunissent sous la bannière de la Connectivity Standards Alliance pour poser un standard commun. Le principe : qu'un appareil certifié fonctionne avec n'importe quelle plateforme, sans hub supplémentaire, sans application dédiée, sans configuration ésotérique. Signify, géant de l'éclairage qui possède WiZ et Philips Hue, avait pris l'engagement dès 2021 d'équiper tous ses nouveaux produits du protocole. L'ampoule qui refuse de s'intégrer à mon application Maison porte ce logo depuis le premier jour.
Le problème structurel de Matter s'appelle Thread. C'est le protocole radio que les appareils utilisent quand ils ne passent pas par le Wi-Fi classique. Apple avec le HomePod, Amazon avec l'Echo, Google avec le Nest Hub : pendant deux ans chaque grande marque a créé son propre réseau Thread, hermétique aux autres. Des appareils atteignables depuis une application, fantômes pour toutes les autres. Ce n'est qu'en septembre 2024 que Thread 1.4 a corrigé ce dysfonctionnement fondamental. Deux ans après le lancement du standard, le réseau censé tout relier ne reliait rien.
Même corrigé, Matter n'a pas effacé la disparité d'expérience entre plateformes. Le monitoring énergétique, par exemple, est dans la spécification Matter depuis la version 1.3. En pratique, SmartThings dispose du tableau de bord le plus complet, Google Home et Apple Home accusent du retard, et pour certains appareils il faut encore passer par l'application du fabricant pour accéder aux données. Les automatisations, elles, restent entièrement cloisonnées : un planning créé dans Apple Maison n'apparaît pas dans Google Home, et inversement. Même appareil, même protocole, quatre expériences différentes selon la porte d'entrée choisie. L'interopérabilité promise était en réalité à géométrie variable.
Des jardins fermés repeints aux couleurs de Matter
Le problème initial du protocole tient en une phrase : il a été conçu par les mêmes entreprises qui ont intérêt à garder leurs utilisateurs captifs. Apple, Amazon et Google ont joué le jeu, mais en préservant l'essentiel. Les fonctions basiques sont désormais universelles : allumer une lumière, lire une température, verrouiller une porte. Les fonctions avancées restent, elles, captives de chaque écosystème natif.
Un nouveau modèle de dépendance s'est silencieusement installé. Les murs des jardins fermés n'ont pas disparu. Ils ont juste été repeints aux couleurs de Matter, avec une porte légèrement plus large pour laisser entrer les débutants, avant de les retenir à l'intérieur. Pour les utilisateurs, cela signifie aussi installer presque une dizaine d'applications pour les plus courageux, et naviguer de l'une à l'autre pour contrôler dans les moindres détails ses appareils. On a connu plus pratique.
Un problème de stratégie, pas de technologie
Ce qui m'a frappé dans mon histoire d'ampoule, ce n'est pas l'échec technique. C'est sa banalité. La maison connectée a été pensée, depuis ses débuts, par des ingénieurs pour des ingénieurs. La recherche académique le formule sans détour : l'approche centrée sur la technologie plutôt que sur l'utilisateur est la raison principale de la diffusion lente de ces systèmes. La domotique est évaluée comme la forme de technologie grand public la plus complexe à installer et à utiliser, bien au-delà du smartphone ou de la télévision connectée.
Matter a quand même amélioré deux choses concrètes. Le contrôle local, d'abord : avant ce standard, une commande vocale faisait le voyage jusqu'aux serveurs d'Amazon ou de Google avant de revenir allumer l'ampoule à trois mètres. Matter fonctionne en réseau domestique, sans Internet. La réactivité s'en ressent, et une coupure de ligne ne plonge plus la maison dans le noir. Le processus d'appairage, ensuite : scanner un QR code, quand cela fonctionne, reste infiniment plus accessible que l'ancienne procédure, qui impliquait de créer un compte, de se connecter à un réseau Wi-Fi temporaire généré par l'appareil, et d'espérer. La direction est bonne. Ne lui manque plus qu'un coup d'accélérateur.
Matter 1.5, sorti en novembre 2025, ajoute le support des caméras IP, des volets et de la gestion énergétique. C'est utile. Mais aucune de ces nouveautés ne répond à la vraie question : est-ce que ma mère peut installer ça seule un dimanche après-midi ?
En 2026, la réponse est toujours non. Et c'est là, pas dans les spécifications techniques, que se joue l'avenir du secteur.