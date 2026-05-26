Amazon a réuni aujourd’hui presse et partenaires à Paris pour dévoiler Alexa+ en France, fruit d’un partenariat inédit avec Mistral AI. Au programme : un assistant vocal refondé, disponible dès maintenant en accès anticipé gratuit, qui cuisine avec Marmiton, pilote la maison connectée et ambitionne de parler français comme aucun autre agent IA.
Amazon lance aujourd’hui Alexa Plus en France — après des déploiements en anglais, en allemand et en italien, c’est enfin au tour du marché français d’accueillir cette version de son assistant vocal entièrement refondée autour d’un partenariat avec Mistral AI et d’une nouvelle architecture. L’ambition est claire : transformer Alexa en une IA qui agit vraiment, et pas seulement en une IA qui répond.
Mistral AI, maison connectée, cuisine : Alexa+ s’ancre dans le quotidien français
La thèse de produit est posée d’emblée par Amazon : 76 % des expériences utiles attendues d’un assistant vocal exigent une action concrète dans le monde réel. Réserver un restaurant, envoyer un e-mail, contrôler des équipements connectés : des tâches que les chatbots classiques ne peuvent pas finaliser. Alexa+ est donc conçue comme un agent, pas comme un oracle.
Le partenariat avec Mistral AI, représenté lors de l’événement par son VP of Science Operations, Pierre Stock, répond à un problème concret : les IA conversationnelles sont majoritairement entraînées sur des données anglophones. Elles comprennent le français, mais en ratent souvent l’âme, l’humour, l’argot, les références culturelles ou les subtilités culinaires. Mistral est là pour corriger ce biais et garantir une expérience réellement fluide en français, y compris à l’oral. D’une manière plus large, Amazon utilise environ 70 modèles de langages différents pour gérer les tâches en fonction de leur complexité.
Les démonstrations ont mis en avant des usages très domestiques, et c’est assumé. Dans la maison, Alexa+ peut activer un ventilateur si vous dites simplement que vous avez chaud, lancer la musique sur toutes les enceintes d’un « balance le son », ou créer des routines d’éclairage à la volée sans menu de configuration. Amazon nous a par exemple présenté une démonstration dans laquelle l’utilisatrice, en quelques phrases, ajoutait l’allumage de ses lumières et la mise en marche de sa machine à pop-corn dès qu’elle lance la lecture d’un film. Il y a encore des latences importantes, mais cela fonctionne.
La configuration elle-même est simplifiée : Alexa+ reconnaît automatiquement les appareils connectés sans manipulation manuelle, avec une compatibilité optimisée pour les équipements Matter. Si un objet connecté est reconnu par l’assistant, il sera automatiquement ajouté et pourra être inclus dans les routines. Sur les appareils Echo Show, la caméra intégrée enrichit le contexte : l’assistant peut analyser une tenue vestimentaire ou un produit physique pour adapter sa réponse.
Alexa+ sera proposé dans Amazon Premium et sans surcoût
Alexa+ est disponible dès aujourd’hui sur les enceintes Echo et Fire TV. Un accès navigateur avec site web dédié sur PC et Mac est prévu pour cet été, avec une continuité de contexte entre appareils : démarrer une recherche sur le navigateur, poursuivre sur l’enceinte de la cuisine. L’objectif assumé est celui d’une IA ambiante, accessible partout et tout le temps.
L’accès anticipé est gratuit dès aujourd'hui en s’inscrivant sur ce site web et disponible durant tout l’été. Le tarif sera ensuite de 22,99 € par mois, mais les abonnés Prime en France n’auront rien à débourser de plus. Un bundle redoutablement efficace pour effacer la barrière d’entrée et présenté par Clément Monjou, directeur d’Alexa France, comme le signal d’un engagement sérieux sur le marché français.
- Les fonctions d'automatisation des appareils domotiques de la maison connectés à l'app.
- Un service simple d’utilisation et personnalisable.
- La variété des appareils compatibles avec l'app et la technologie Alexa.