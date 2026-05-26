La thèse de produit est posée d’emblée par Amazon : 76 % des expériences utiles attendues d’un assistant vocal exigent une action concrète dans le monde réel. Réserver un restaurant, envoyer un e-mail, contrôler des équipements connectés : des tâches que les chatbots classiques ne peuvent pas finaliser. Alexa+ est donc conçue comme un agent, pas comme un oracle.

Le partenariat avec Mistral AI, représenté lors de l’événement par son VP of Science Operations, Pierre Stock, répond à un problème concret : les IA conversationnelles sont majoritairement entraînées sur des données anglophones. Elles comprennent le français, mais en ratent souvent l’âme, l’humour, l’argot, les références culturelles ou les subtilités culinaires. Mistral est là pour corriger ce biais et garantir une expérience réellement fluide en français, y compris à l’oral. D’une manière plus large, Amazon utilise environ 70 modèles de langages différents pour gérer les tâches en fonction de leur complexité.