Amazon vient de lancer trois nouveaux styles de personnalité pour les utilisateurs d'Alexa+. Que l'on recherche une efficacité sans fioritures ou une interaction plus chaleureuse, l'assistant vocal peut désormais adapter son tempérament aux préférences de l'utilisateur.
Il y a un an, l'assistant vocal du géant de l'e-commerce entrait dans l'ère de l'intelligence artificielle (IA) générative avec Alexa+. De quoi garantir des conversations beaucoup plus fluides, naturelles et contextuelles avec les utilisateurs, et surtout défier les chatbots qui gagnent sans cesse du terrain, à l'instar de ChatGPT et Gemini.
Brief, Sweet, Chill
« La personnalité d'Alexa est l'une des choses que les clients apprécient le plus chez elle. Sa voix familière et sa personnalité font désormais partie du quotidien de beaucoup, mais voici ce que nous avons appris d'eux depuis le lancement d'Alexa+ : chacun a son propre style de communication et ses préférences, et un assistant véritablement personnel doit s'y adapter », fait savoir Amazon dans un communiqué.
Pour répondre à ces attentes, Amazon propose désormais trois réglages distincts qui transforment la manière dont l'IA s'exprime. Le premier, Brief, s'adresse directement à ceux qui s'agacent des formules de politesse à rallonge. Ici, Alexa va droit au but sans bavardage inutile. À l'opposé, le mode Sweet mise sur la chaleur et l'encouragement. « Cette personnalité enthousiaste célèbre vos victoires, vous encourage et transforme les moments quotidiens en occasions d'être positif », étaye l'entreprise.
Enfin, le réglage Chill est destiné à ceux qui cherchent un juste milieu : il adopte le ton d'une discussion informelle entre amis. L'idée est d'apporter une énergie calme et relaxante à l'échange, avec une approche beaucoup plus posée que le mode standard.
- Les fonctions d'automatisation des appareils domotiques de la maison connectés à l'app.
- Un service simple d’utilisation et personnalisable.
- La variété des appareils compatibles avec l'app et la technologie Alexa.
Très bientôt en France
Cette nouvelle fonctionnalité n'a rien d'étonnant, la plupart des agents conversationnels disposent d'options similaires afin d'adapter au maximum leurs réponses aux attente de chacun. De son côté, Amazon l'a développée en calibrant chaque style selon cinq piliers précis : l'expressivité, l'ouverture émotionnelle, la formalité, la franchise et même une touche d'humour plus ou moins dosée.
À noter que pour l'heure, le choix des personnalités n'est disponible qu'aux États-Unis. Mais comme avec toutes les nouveautés IA, la société devrait ensuite le déployer à davantage de marchés au fur et à mesure des retours. Pour rappel, Alexa+ est en version bêta progressive en France. De quoi présager un lancement à grande échelle prochainement. L'offre pourrait être proposée à 20 euros mensuels, et bonne nouvelle pour les abonnés à Prime : ils devraient pouvoir en profiter gratuitement.