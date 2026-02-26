À noter que pour l'heure, le choix des personnalités n'est disponible qu'aux États-Unis. Mais comme avec toutes les nouveautés IA, la société devrait ensuite le déployer à davantage de marchés au fur et à mesure des retours. Pour rappel, Alexa+ est en version bêta progressive en France. De quoi présager un lancement à grande échelle prochainement. L'offre pourrait être proposée à 20 euros mensuels, et bonne nouvelle pour les abonnés à Prime : ils devraient pouvoir en profiter gratuitement.