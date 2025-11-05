Amazon franchit une nouvelle étape dans l’intégration de l’intelligence artificielle à ses services. L’entreprise vient d’annoncer qu’Alexa+, sa nouvelle version dopée à l’IA générative, arrive au cœur d’Amazon Music, promettant une expérience musicale plus personnalisée et plus fluide que jamais.
Entre Spotify qui affine ses recommandations et Apple Music qui mise sur la haute fidélité, Amazon devait frapper fort pour se démarquer. C’est désormais chose faite : la firme de Seattle associe sa nouvelle IA, Alexa+, à son service de streaming musical. Le but ? Transformer la manière dont les utilisateurs découvrent, écoutent et interagissent avec la musique en faisant d’Alexa bien plus qu’une simple voix d’assistant vocal.
Alexa veut devenir votre DJ personnalisé, qui tient compte de vos goûts et de vos envies
Avec cette mise à jour, Amazon fait passer Alexa du statut d’assistante vocale à celui de véritable guide musical intelligent. Les abonnés Amazon Music pourront désormais demander à Alexa+ de créer des playlists instantanées adaptées à leur humeur, de recommander des morceaux selon leurs goûts récents, ou même de commenter les artistes et les genres à la manière d’un chroniqueur musical.
Alexa+ tire parti d’un modèle de langage génératif capable de comprendre le contexte et les préférences de chaque utilisateur. Par exemple, dire « mets-moi quelque chose pour me motiver avant une réunion » ne se limitera plus à un simple genre musical : Alexa+ analysera l’historique d’écoute et proposera une sélection dynamique et cohérente avec le moment de la journée. On pourra également demander de jouer un genre particulier, en excluant certains artistes ou courants. Alexa+ comprendra les demandes et adaptera les playlists en fonction.
Cette version améliorée de l’assistante s’intègre directement à l’application Amazon Music, mais aussi aux enceintes Echo et aux appareils compatibles. L’expérience se veut fluide, contextuelle et presque conversationnelle, à mi-chemin entre un DJ virtuel et un ami mélomane.
Alexa+ prend son temps avant d'arriver en Europe
En intégrant Alexa+ à Amazon Music, la firme cherche aussi à rendre son service plus émotionnel et engageant. La voix d’Alexa pourra commenter certaines playlists ou suggérer des découvertes musicales, tout en s’adaptant au ton et au style de chaque utilisateur.
Mais cette nouvelle orientation s’inscrit également dans une stratégie globale de relance d’Alexa, présentée récemment avec de nouvelles capacités de conversation et une meilleure compréhension des intentions. Le lancement d’Alexa+ dans Amazon Music marque la première véritable application grand public de cette IA dans l’écosystème Amazon.
Seul problème pour nous autres Européens : Alexa+, ce n'est pas pour tout de suite. Lors d'un évènement organisé dans les locaux du groupe, Amazon nous a indiqué que le lancement n'était pas prévu avant plusieurs mois, le temps de peaufiner la localisation d'Alexa+ et de l'adapter à toutes les subtilités de la langue française. L'assistant IA sera disponible sur à peu près tous les appareils sortis par la marque ces dernières années, encore un peu de patience pour en profiter.