Avec cette mise à jour, Amazon fait passer Alexa du statut d’assistante vocale à celui de véritable guide musical intelligent. Les abonnés Amazon Music pourront désormais demander à Alexa+ de créer des playlists instantanées adaptées à leur humeur, de recommander des morceaux selon leurs goûts récents, ou même de commenter les artistes et les genres à la manière d’un chroniqueur musical.

Alexa+ tire parti d’un modèle de langage génératif capable de comprendre le contexte et les préférences de chaque utilisateur. Par exemple, dire « mets-moi quelque chose pour me motiver avant une réunion » ne se limitera plus à un simple genre musical : Alexa+ analysera l’historique d’écoute et proposera une sélection dynamique et cohérente avec le moment de la journée. On pourra également demander de jouer un genre particulier, en excluant certains artistes ou courants. Alexa+ comprendra les demandes et adaptera les playlists en fonction.

Cette version améliorée de l’assistante s’intègre directement à l’application Amazon Music, mais aussi aux enceintes Echo et aux appareils compatibles. L’expérience se veut fluide, contextuelle et presque conversationnelle, à mi-chemin entre un DJ virtuel et un ami mélomane.