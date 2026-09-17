Apple a lancé la nouvelle génération de Siri, propulsée par Apple Intelligence. Disponible en anglais depuis peu, la version française rejoint la bêta développeur puis la bêta publique suivra dans les prochains jours. La version finale sortira quant à elle en octobre.
Apple vient de lancer Siri AI, une refonte en profondeur de son assistant vocal, entièrement repensée pour comprendre le contexte personnel de l’utilisateur, répondre à des questions générales et agir directement dans les applications. Sur Mac, cette nouvelle version s’intègre en profondeur au système, avec plusieurs nouveautés spécifiques à l’ordinateur de la marque. Pour l’heure, seul l’anglais est disponible mais vous pourrez très prochainement le tester en français sur votre ordinateur en installant la première version bêta de macOS 27.1. Pour le moment, seule la version développeur est disponible, mais la version publique devrait arriver dans les tout prochains jours pour les plus impatients d’entre vous.
Ce que Siri AI permet concrètement de faire sur Mac
Sur Mac, Siri AI s’intègre directement à Spotlight, accessible via Commande + Espace, pour répondre à quasiment n’importe quelle question en interrogeant plusieurs sources sur le web, qu’il s’agisse du score d’un match, de conseils pour préparer un voyage ou de la meilleure adresse de café dans une ville inconnue. L’assistant est également relié aux menus contextuels du système : un simple Contrôle-clic permet d’interroger Siri sur une image, un fichier ou un texte affiché à l’écran, sans changer d'’’application.
La compréhension du contexte personnel constitue sans doute l’apport le plus concret au quotidien. Siri peut fouiller dans Messages, Mail ou Notes pour répondre à une question sans que l’utilisateur sache précisément où chercher l’information. Un exemple concret : vous vous demandez ce qu’un proche avait suggéré comme activité pour une prochaine visite, Siri retrouve la conversation où il évoquait une recette à cuisiner ensemble, retrouve les instructions dans un mail envoyé par ce même proche, puis ajoute directement les ingrédients à la liste de courses dans Rappels. Cette capacité s’étend aussi aux applications tierces déjà compatibles, comme envoyer un message via WhatsApp ou lancer un livre audio sur Audible, avec l’arrivée prochaine d’autres applications comme Outlook.
Visual Intelligence, disponible sur iOS, fait également son apparition sur Mac et s’active via un raccourci clavier dédié. Elle permet de sélectionner un contenu affiché à l’écran, comme un article ou une image, et de taper directement une question à Siri pour obtenir une réponse contextualisée ou déclencher une action. Les outils d’écriture intégrés se renforcent eux aussi : accessibles depuis presque n’importe quel champ de texte, ils permettent de générer un brouillon à partir d’une simple description, puis de l’affiner par de nouvelles instructions. Dans Mail et Messages, Siri adapte même sa formulation au style d’écriture habituel de l’utilisateur pour chaque destinataire.
Pour retrouver une conversation passée ou en démarrer une nouvelle, une toute nouvelle application Siri fait son apparition sur Mac, avec un historique synchronisé via iCloud pour retrouver une conversation sur un autre Mac connecté au même compte.
Toujours absent d’iPhone, iPad et Apple Watch en Europe
Si l’on est content de pouvoir rapidement tester le nouvel assistant dans la langue de Molière, cette première bêta cache l’éléphant dans la pièce. Sur iPhone, iPad et Apple Watch, Siri AI reste indisponible dans l’Union européenne, Apple maintenant que le Digital Markets Act complique l’intégration de cette nouvelle version dans des conditions jugées acceptables par la marque. Un différend qui oppose depuis plusieurs mois Apple à la Commission européenne, cette dernière rejetant l’argument selon lequel la réglementation empêcherait techniquement ce lancement. Des discussions directes entre Tim Cook et Bruxelles ont eu lieu cet été sans qu’une issue ne soit pour l’instant annoncée publiquement.
Pour profiter de Siri AI, il faut aussi avoir un matériel plutôt récent. Sur Mac, l’assistant nouvelle génération nécessite un modèle équipé d’une puce M3 ou supérieure avec au moins 12 Go de mémoire unifiée pour profiter des fonctions les plus avancées, comme les voix expressives ou la dictée améliorée. Une liste d’attente est actuellement mise en place par Apple, il faudra probablement attendre quelques jours avant de dialoguer avec Siri AI sur votre Mac, si vous installez la bêta.
Reste que pour la grande majorité des utilisateurs européens d’iPhone, la refonte la plus attendue de Siri continuera, pour l’instant, à se limiter à un simple aperçu depuis leur ordinateur.