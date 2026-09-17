Sur Mac, Siri AI s’intègre directement à Spotlight, accessible via Commande + Espace, pour répondre à quasiment n’importe quelle question en interrogeant plusieurs sources sur le web, qu’il s’agisse du score d’un match, de conseils pour préparer un voyage ou de la meilleure adresse de café dans une ville inconnue. L’assistant est également relié aux menus contextuels du système : un simple Contrôle-clic permet d’interroger Siri sur une image, un fichier ou un texte affiché à l’écran, sans changer d'’’application.

La compréhension du contexte personnel constitue sans doute l’apport le plus concret au quotidien. Siri peut fouiller dans Messages, Mail ou Notes pour répondre à une question sans que l’utilisateur sache précisément où chercher l’information. Un exemple concret : vous vous demandez ce qu’un proche avait suggéré comme activité pour une prochaine visite, Siri retrouve la conversation où il évoquait une recette à cuisiner ensemble, retrouve les instructions dans un mail envoyé par ce même proche, puis ajoute directement les ingrédients à la liste de courses dans Rappels. Cette capacité s’étend aussi aux applications tierces déjà compatibles, comme envoyer un message via WhatsApp ou lancer un livre audio sur Audible, avec l’arrivée prochaine d’autres applications comme Outlook.

Visual Intelligence, disponible sur iOS, fait également son apparition sur Mac et s’active via un raccourci clavier dédié. Elle permet de sélectionner un contenu affiché à l’écran, comme un article ou une image, et de taper directement une question à Siri pour obtenir une réponse contextualisée ou déclencher une action. Les outils d’écriture intégrés se renforcent eux aussi : accessibles depuis presque n’importe quel champ de texte, ils permettent de générer un brouillon à partir d’une simple description, puis de l’affiner par de nouvelles instructions. Dans Mail et Messages, Siri adapte même sa formulation au style d’écriture habituel de l’utilisateur pour chaque destinataire.

Pour retrouver une conversation passée ou en démarrer une nouvelle, une toute nouvelle application Siri fait son apparition sur Mac, avec un historique synchronisé via iCloud pour retrouver une conversation sur un autre Mac connecté au même compte.