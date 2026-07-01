Lors de la WWDC, Apple a annoncé que Siri AI, la nouvelle version de l’assistant vocal propulsée par Apple Intelligence et les modèles de langage de dernière génération de la marque, ne serait pas disponible dans l’Union européenne avec iOS 27 et iPadOS 27, invoquant les contraintes du Digital Markets Act, ou DMA.

Dans un communiqué au ton particulièrement offensif, la firme a affirmé avoir proposé plusieurs solutions aux régulateurs européens sans qu’aucune ne soit acceptée, notamment un système baptisé Trusted System Agent, censé permettre à d’autres assistants virtuels d’accéder aux mêmes fonctionnalités que Siri AI dans des conditions sécurisées. Apple affirme avoir également suggéré une période de transition de 18 mois, rejetée selon elle par la Commission européenne.

Le lendemain, le porte-parole de la Commission Thomas Regnier a répliqué fermement, affirmant que rien dans le DMA n’empêchait Apple de lancer de nouveaux produits en Europe, et que l’entreprise n’était tout simplement pas parvenue à développer des solutions d’interopérabilité répondant aux exigences européennes en matière de confidentialité et de sécurité. En bref, la situation semblait au point mort et les utilisateurs pouvaient faire une croix définitive sur Siri AI dans un futur proche.