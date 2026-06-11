Au sein de l'Union, le DMA (Digital Markets Act) contraint les grandes plateformes désignées comme "contrôleurs d'accès" (gatekeepers) à ne pas utiliser leur position dominante pour favoriser leurs propres services au détriment de la concurrence. Dans le cas d'Apple, ce sont iOS et iPadOS qui sont explicitement désignés sous ce régime, pas macOS. En théorie, les utilisateurs européens pourront accéder à Siri AI sur Mac, mais pas sur iPhone ni iPad. Concrètement, iOS ne peut donc pas servir de levier pour avantager Siri AI face à d'autres assistants rivaux.

Interrogé par nos confrères de Neowin, un porte-parole de la Commission a d'abord recadré le débat. Le DMA n'interdit pas à Apple de lancer ses services dans l'UE, la firme est simplement tenue de se conformer à la loi. Cette obligation implique d'accorder aux tiers un accès à des "fonctionnalités équivalentes" à celles réservées aux produits maison. Pour les régulateurs, l'utilisateur doit pouvoir choisir librement son assistant, quel que soit l'éditeur.

La Commission indique avoir échangé avec Apple, mais que la firme "n'a pas développé de propositions de solutions d'interopérabilité conformes au DMA." De son côté, Apple affirme avoir formulé plusieurs propositions aux régulateurs européens au cours des derniers mois, sans qu'aucune n'ait été acceptée. La firme avait notamment conçu une solution baptisée Trusted System Agent, un intermédiaire permettant à d'autres assistants virtuels d'accéder aux mêmes fonctionnalités que Siri AI en toute sécurité, assortie d'un plan de déploiement progressif sur dix-huit mois. La Commission européenne a refusé.

Apple justifie son blocage par la protection des données personnelles : se conformer à l'interprétation du DMA reviendrait, selon elle, à autoriser n'importe quel système d'IA à accéder aux messages, fichiers et applications de l'utilisateur sans les garde-fous qu'elle estime indispensables. La bêta publique d'iOS 27 est attendue pour juillet, mais aucun calendrier n'est communiqué pour un déploiement de Siri AI dans les pays de l'UE.

Nos confrères de Numerama se sont penchés sur le sujet en vidéo.