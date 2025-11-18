Apple a confirmé dans sa documentation développeur que les utilisateurs japonais pourront bientôt assigner un assistant vocal tiers au bouton latéral de leur iPhone. Actuellement, un appui prolongé sur ce dernier active systématiquement Siri, sans alternative possible. Avec iOS 26.2, les utilisateurs devraient pouvoir choisir Alexa, Gemini, ChatGPT, Perplexity ou tout autre assistant compatible.

Au sein du framework App Intents, les développeurs devront explicitement intégrer cette fonctionnalité dans leurs applications pour qu'elles puissent être lancées directement. Apple précise que l'expérience utilisateur doit être fluide : l'assistant doit se lancer immédiatement et utiliser AVFoundation — l'outil système d'Apple qui gère l'audio — pour accéder au micro de l'iPhone et pouvoir initier d'emblée une conversation avec l'utilisateur.

Cette option sera géo-restreinte : le compte Apple de l'utilisateur doit être configuré sur le Japon et l'appareil doit être physiquement localisé dans le pays. Apple se conforme ainsi aux directives de la Japan Fair Trade Commission, lesquelles imposent une ouverture de l'écosystème iOS aux solutions tierces.