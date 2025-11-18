Si Apple travaille d'arrache-pied sur sa nouvelle version de Siri pour véritablement rentrer dans la course des chatbots IA, la société va quand même nous permettre de configurer une solution tierce par défaut.
À en juger par le code d'iOS 26.2 beta 3, la firme de Cupertino s'apprête à permettre aux utilisateurs japonais et européens de remplacer Siri par un assistant vocal alternatif. Et en fait, il s'agit ni plus ni moins que de se conformer aux obligations réglementaires imposées par le Digital Markets Act européen et le Mobile Software Competition Act japonais.
Le Japon en première ligne
Apple a confirmé dans sa documentation développeur que les utilisateurs japonais pourront bientôt assigner un assistant vocal tiers au bouton latéral de leur iPhone. Actuellement, un appui prolongé sur ce dernier active systématiquement Siri, sans alternative possible. Avec iOS 26.2, les utilisateurs devraient pouvoir choisir Alexa, Gemini, ChatGPT, Perplexity ou tout autre assistant compatible.
Au sein du framework App Intents, les développeurs devront explicitement intégrer cette fonctionnalité dans leurs applications pour qu'elles puissent être lancées directement. Apple précise que l'expérience utilisateur doit être fluide : l'assistant doit se lancer immédiatement et utiliser AVFoundation — l'outil système d'Apple qui gère l'audio — pour accéder au micro de l'iPhone et pouvoir initier d'emblée une conversation avec l'utilisateur.
Cette option sera géo-restreinte : le compte Apple de l'utilisateur doit être configuré sur le Japon et l'appareil doit être physiquement localisé dans le pays. Apple se conforme ainsi aux directives de la Japan Fair Trade Commission, lesquelles imposent une ouverture de l'écosystème iOS aux solutions tierces.
L'Europe également concernée
Les références trouvées dans le code d'iOS 26.2 beta 3 suggèrent qu'une fonctionnalité similaire pourrait être déployée dans l'Union européenne. Des extraits de code découverts dans le framework privé de Siri mentionnent la possibilité de "choisir une autre application par défaut pour le bouton latéral" et d'ajuster ces paramètres depuis l'application Réglages.
On le sait, le Digital Markets Act contraint Apple à offrir aux développeurs tiers "les mêmes fonctionnalités matérielles et logicielles" que celles utilisées par iOS. La réglementation impose également que les utilisateurs européens puissent "modifier les paramètres d'assistant, de navigateur ou de moteur de recherche" proposés par le système. En somme : plus besoin de Siri pour continuer une requête sur ChatGPT ou d'autres services d'IA.
Reste à savoir si, comme Siri, ces assistants tiers bénéficieront d'un accès aussi privilégié aux entrailles du système. Pour l'heure, aucune information n'a été communiquée sur la disponibilité en version finale d'iOS 26.2.