Ce jour-là, les vice-présidents seniors, le directeur des opérations, le directeur financier et plusieurs proches de Tim Cook étaient réunis. L'ordre du jour était sans détour : Apple Intelligence était un échec, et la refonte de Siri vacillait. Craig Federighi, le grand patron du logiciel, a conduit l'essentiel des échanges, mais c'est Mike Rockwell, père de l'Apple Vision Pro, qui a rapidement pris une place centrale dans les débats.

Rockwell, fort du lancement du casque de réalité mixte, considéré en interne comme un exploit technique malgré ses ventes décevantes, bénéficiait d'une crédibilité solide. Convaincu depuis longtemps qu'Apple sous-estimait l'IA, il s'est porté volontaire pour redresser la barre sur Siri. Une proposition acceptée, non sans quelques problèmes hiérarchiques : Federighi a imposé que Rockwell lui reste rattaché, refusant de lui accorder un poste de vice-président senior avec accès direct à Cook. Rockwell a finalement accepté, à contrecœur.

John Giannandrea, alors responsable de l'IA chez Apple, a quant à lui été progressivement écarté. Cook avait perdu confiance en lui, estimant qu'Apple souffrait de problèmes culturels, structurels et managériaux profonds dans ce domaine. Giannandrea a quitté l'entreprise cette année.