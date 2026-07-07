Deux ans. C’est le délai qui sépare la première annonce d’Apple Intelligence, en 2024, de la version présentée lundi à la WWDC 2026 sous le nom de Siri AI. Le VP engineering Mike Rockwell en a assuré la démonstration sur scène : un Siri capable de fouiller vos emails, photos et messages pour répondre avec le contexte de votre vie numérique. Mais la vraie nouveauté de cette édition tient dans des curseurs. Pour la première fois, les utilisateurs peuvent régler l’expressivité et le débit de la voix de Siri. Pas grand-chose en soi. Sauf que c’est précisément ce type de personnalisation que la concurrence, Gemini et Alexa compris, refuse encore de proposer.