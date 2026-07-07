Après deux ans de retard et 250 millions de dollars de règlements judiciaires, Apple a officiellement lancé Siri AI à la WWDC 2026. Nouveauté concrète : les utilisateurs peuvent désormais ajuster la voix de l’assistant, son débit et son niveau d’expressivité via des curseurs dédiés.
Deux ans. C’est le délai qui sépare la première annonce d’Apple Intelligence, en 2024, de la version présentée lundi à la WWDC 2026 sous le nom de Siri AI. Le VP engineering Mike Rockwell en a assuré la démonstration sur scène : un Siri capable de fouiller vos emails, photos et messages pour répondre avec le contexte de votre vie numérique. Mais la vraie nouveauté de cette édition tient dans des curseurs. Pour la première fois, les utilisateurs peuvent régler l’expressivité et le débit de la voix de Siri. Pas grand-chose en soi. Sauf que c’est précisément ce type de personnalisation que la concurrence, Gemini et Alexa compris, refuse encore de proposer.
Siri AI : voix, débit et expressivité enfin personnalisables
Concrètement, les nouveaux réglages vocaux fonctionnent via deux curseurs distincts, comme le détaille Digital Trends : l’un contrôle le rythme de parole, l’autre le niveau d’expressivité. L’idée est d’adapter Siri à chaque usage, qu’il soit rapide et factuel ou plus discursif. Une mécanique simple, mais qui n’existait nulle part ailleurs sur le marché des assistants vocaux grand public.
La personnalisation vocale n’est qu’une partie de l’équation. Siri AI gagne aussi une conscience contextuelle : l’assistant peut désormais puiser dans vos données iCloud, photos, messages, notes et emails, pour répondre à des questions précises sans ouvrir la moindre application. Un exemple montré en démo : trouver des photos d’un lieu et les partager dans une conversation de groupe, en une seule requête. Les premiers tests sur iOS 27 Developer Beta 3 confirment que la fonctionnalité tient la route dans l’ensemble, même si des ratés subsistent à ce stade précoce du développement.
Deux ans de retard, un moteur Google, et une fragmentation matérielle stricte
Ce Siri nouvelle génération repose sur un partenariat Apple-Google formalisé en début d’année, qui intègre Gemini à l’architecture d’Apple Intelligence. Craig Federighi a parlé de « collaboration profonde » et de modèles co-développés. Traduction : l’indépendance technologique d’Apple sur l’IA reste limitée, même si la firme de Cupertino garde la main sur l’expérience utilisateur et le traitement des données en local via le Private Cloud Compute.
Le lancement est prévu pour la fin 2026n en même temps que les iPhone 18, mais avec des restrictions notables. Siri AI ne sera pas disponible dans l’Union européenne ni en Chine au lancement, des contentieux réglementaires autour du Digital Markets Act bloquent le déploiement européen. Côté matériel, il faudra un iPhone 15 Pro, 15 Pro Max ou un iPhone 16 et supérieur. Les fonctionnalités les plus avancées, dont la personnalisation vocale et la dictée améliorée, sont réservées à l’iPhone Air et à l’iPhone 17 Pro. Une fragmentation qui rappelle que cette refonte de Siri en profondeur ne sera pas pour tout le monde, du moins pas tout de suite.
Il a fallu deux ans, 250 millions de dollars de règlements, et un accord avec Google pour qu’Apple livre enfin un Siri à la hauteur de ses promesses de 2024. La personnalisation vocale est une vraie première sur le marché des assistants, mais le vrai test sera celui de l’adoption : dans l’UE, les utilisateurs devront patienter, et même ailleurs, les restrictions matérielles excluent une large part du parc installé.