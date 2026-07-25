Premier test, sans recherche web ni fichier joint : un prompt de connaissance générale, pour juger la qualité de rédaction et de raisonnement de Lumo livré à lui-même. Le prompt utilisé est le suivant : "Explique la différence entre chiffrement de bout en bout et chiffrement zero-access, avec un exemple concret pour chacun." Trois critères ont guidé la lecture de la réponse : la justesse technique, la clarté de la formulation et la longueur choisie sans consigne de format imposée.

Le temps de réflexion n'a pris que 3 ou 4 secondes. L'assistant de Proton ne rédige pas une dissertation, loin de là. mais sa réponse est claire. Il donne pour le chiffrement de bout en bout et le chiffrement zero access une définition ainsi qu'un tableau des principales caractéristiques avec les points de chiffrement/déchiffrement, l'accès du fournisseur et l'usage typique. Il présente ensuite des exemples en deux lignes pour les deux notions, WhatsApp dans le premier cas et Proton Drive dans le second. Il finit par un tableau comparatif de cinq lignes et explique que les deux peuvent se chevaucher, notamment chez Proton Mail.