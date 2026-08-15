En épluchant sa fiche technique, on s'aperçoit que cet appareil possède plusieurs atouts séduisants comme trois modes d'enregistrement (ambiant, téléphone et Bluetooth), une compatibilité MagSafe (fixation magnétique au dos du téléphone), un vrai port USB-C qui permet l'accès direct aux fichiers enregistrés (fonction à activer avant les enregistrements), l'export de ces fichiers en MP3, la réduction de bruit intégrée et la promesse de confidentialité renforcée.

Mais un bon enregistreur IA ne se juge pas seulement à sa fiche technique. Il doit surtout se faire oublier au quotidien et livrer des transcriptions fiables. Et c'est précisément là que nous attendons le Notra.

Le déballage et la mise en route

Le Boya Notra se présente comme un petit carré compact, plus ramassé qu'un Soundcore Work dans sa station, mais moins fin et moins discret qu'un Plaud Note Pro. Le format intrigue d'abord. Il donne au produit une identité, ce qui n'est pas si fréquent sur ce marché déjà rempli de galets, de cartes et de pastilles aimantées. La finition est sérieuse, la grille micro inspire confiance et le poids plume permet de l'oublier rapidement dans une poche. Un peu trop, même : détaché du téléphone, ce genre de gadget peut vite finir au fond d'un sac.