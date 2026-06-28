Bonne surprise, les mises à jour se sont aussi montrées nettement moins laborieuses que sur la première génération durant notre prise en main. Cela peut sembler secondaire, mais sur un produit connecté installé dehors, ce genre de détail peut vite agacer.

Ce qui change, et ce qui ne change pas

Sur le plan matériel, l’IrriSense 2 ne donne pas l’impression d’avoir été repensé de fond en comble. La recette reste la même : un arroseur rotatif intelligent, capable de gérer plusieurs zones (jusqu’à 10 cartes), de programmer des sessions et d’adapter l’arrosage à une carte définie dans l'application. L'appareil peut être déplacé si vous avez besoin de couvrir une pelouse éloignée ou, bien, fonctionner de concert avec d'autres IrriSense 2.

Aiper annonce jusqu'à 445 m² de couverture de surface par appareil et une portée pouvant atteindre 12 mètres selon la pression disponible. Dans les faits, comme toujours avec l’arrosage, le terrain, le débit d’eau et le vent auront leur mot à dire.