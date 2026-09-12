Infomaniak construit tout le discours autour d'Euria sur la confidentialité. Comme le résume Marc Oehler, directeur général d'Infomaniak, la promesse est censée être "une réalité, pas une promesse marketing". Les données ne quittent jamais les centres suisses de l'entreprise et ne servent qu'à traiter la demande de l'utilisateur. L'assistant est présenté comme conforme au RGPD et à la loi suisse sur la protection des données, la LPD. Aucune conversation n'est utilisée pour entraîner les modèles.

L'hébergeur n'est pas le seul à avoir une telle approche. Proton défend une promesse comparable avec Lumo, également domicilié à Genève et soumis au même RGPD, sans réutilisation des conversations pour l'entraînement. En plus d'un mode incognito, Lumo protège les conversations sauvegardées par un utilisateur connecté grâce à un chiffrement zero-access, que Proton affirme ne pas pouvoir lever lui-même. Euria se contente d'un mode éphémère similaire pour ne rien stocker du tout. Infomaniak garde l'intégralité de son infrastructure en Suisse, Euria comprise. De son côté, Proton a transféré les serveurs de Lumo vers l'Allemagne, en réaction à un projet de loi suisse sur la surveillance des télécommunications qui prévoyait une conservation des données de connexion et, dans certains cas, un accès aux clés de chiffrement.

Sur la protection des conversations enregistrées par défaut, en dehors du mode éphémère, Infomaniak ne communique aucun détail technique. En revanche, si l'on regarde ce que fait l'entreprise du côté de kDrive, les fichiers y sont chiffrés au repos en AES-128 bits, mais avec des clés générées par Infomaniak lui-même, pas selon un principe "zero-knowledge" comme chez Proton Drive. On ne peut donc que supposer que cette infrastructure a été étendue à Euria.