Le marché de la retouche de photographie a pris une nouvelle dimension avec l’apport de l’intelligence artificielle. Luminar Neo fait partie de ces logiciels dont l’IA est partie intégrante, et vous pouvez éprouver gratuitement ses services pendant 7 jours.
Avec Luminar Neo, l’éditeur Skylum réussit le pari de proposer une solution efficace pour la retouche de vos photographies.
Alimenté par de nombreux outils IA, Luminar Neo est aussi bien destiné à répondre aux besoins des débutants, qu’à ceux d’utilisateurs plus avancés.
Voyons en détail comment exploiter tout le potentiel de Luminar Neo, désormais disponible sur ordinateur, smartphone et tablette.
Un logiciel alimenté par l’IA au service de vos photos
Une prise en main aisée grâce aux applications disponibles
Luminar Neo est un logiciel d’édition et de retouche dédié à vos photographies. Primé à trois reprises par l’association TIPA comme « Best Imaging Software » de 2022 à 2024, Luminar Neo continue d’évoluer.
Vous pouvez obtenir ce logiciel sur votre ordinateur, qu’il soit sous macOS ou Windows. Des applications mobiles sont également disponibles, sous Android, ChromeOS et iOS, ainsi que pour les tablettes.
Une fois que vous avez souscrit à l’un des plans d’abonnement de Luminar Neo, pour lesquels un essai de 7 jours gratuit est disponible, téléchargez l’application.
Dès l’ouverture de l’application, la dimension intuitive est au rendez-vous. L’interface est fluide et moderne, tandis que les fonctionnalités sont clairement exposées.
Selon votre abonnement, Skylum met à disposition des cours vidéo pour mieux prendre en main Luminar Neo. D’autres conseils sont disponibles sur le blog de Skylum.
Chargez la photo, ou le lot que vous souhaitez modifier, sur votre application Luminar Neo. Le côté pratique, c’est que vos clichés sont rangés selon le modèle d’une galerie, dans votre application.
En souscrivant à un abonnement multiplateforme, vous bénéficiez d'une synchronisation entre vos appareils connectés. Vous pouvez ainsi commencer votre travail sur votre ordinateur, et le poursuivre sur votre smartphone.
Un apport indéniable de l’intelligence artificielle
Luminar Neo réunit les réglages essentiels, comme la luminosité, le contraste ou les couleurs.
Il est possible d’aller beaucoup plus loin en termes de modifications, même sans connaissances techniques dans ce domaine.
Luminar Neo fait la différence avec pas moins de 24 outils basés sur une intelligence artificielle. Avec l’outil de sélection, vous pouvez facilement désigner un élément à modifier sur votre photo.
Ensuite, vous faites évoluer votre cliché à partir d’un système de molette graduée sur votre appareil mobile, ou de chiffres, allant de 0 à 100, sur votre ordinateur.
La modification est donc instantanément visible. La précision des évolutions de votre logiciel est permise par l’usage de l’intelligence artificielle.
Un logiciel pour les amateurs comme pour les pros
Un outil efficace pour modifier vos photos
La qualité du travail effectué par l’IA de Skylum dans votre logiciel Luminar Neo vous permet d’exploiter pleinement le potentiel de vos photos.
L’outil de remplacement de ciel l’illustre bien : l'IA propose plusieurs arrière-plans, pour un rendu pourtant très naturel. La réduction du bruit, les réglages de luminosité ou de texture vont dans le même sens.
Luminar Neo saura donc convaincre aussi bien les amateurs, que les professionnels. Un plug-in de l’application est disponible pour être intégré au sein des logiciels Adobe Lightroom et Photoshop. Cela permet d’envisager des modifications plus avancées, selon votre besoin.
L’IA générative va encore plus loin : un outil dédié recrée par exemple la lumière chaude de la « Golden Hour ».
Le remplacement d’un élément existant, par un autre généré, est tout aussi possible. Il vous suffit de sélectionner la zone à prendre en compte, puis de rédiger un prompt pour que l’IA de Skylum s’exécute.
Enfin, l’exportation de votre photo est simple. Vous avez la possibilité de paramétrer le cadrage pour que cela corresponde à ceux de vos réseaux sociaux.
Comment obtenir votre logiciel Luminar Neo ?
Au-delà de cette période, 3 possibilités d’achat définitif sont disponibles :
- Licence perpétuelle poste fixe (pour ordinateur sous macOS ou Windows) à 99 €
- Licence perpétuelle multi-appareils (pour ordinateur, ainsi que 3 appareils mobiles simultanément) à 139 €
- Licence perpétuelle max (pour ordinateur, ainsi que 3 appareils mobiles simultanément, et accès à la Creative Library) à 149 €.
Ces plans incluent les mises à jour essentielles, dont les corrections de bugs. Le service client est réactif, par chat, 24h/24, 7j/7.
Vous pouvez retrouver des avis clients sur Luminar Neo sur sa page Trustpilot, avec une note de 4,6/5 en juillet 2026. 30 jours de garantie satisfait ou remboursé sont inclus avec un achat.