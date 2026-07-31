Avec Luminar Neo, l’éditeur Skylum réussit le pari de proposer une solution efficace pour la retouche de vos photographies.

Alimenté par de nombreux outils IA, Luminar Neo est aussi bien destiné à répondre aux besoins des débutants, qu’à ceux d’utilisateurs plus avancés.

Voyons en détail comment exploiter tout le potentiel de Luminar Neo, désormais disponible sur ordinateur, smartphone et tablette.