Apple et les créatifs, c'est une histoire d'amour qui dure. Les graphistes, vidéastes et autres agences de communication ne jurent que par le Mac pour développer leurs différents projets, et la marque californienne a toujours choyé ce public lors des différentes démonstrations produits. Pourtant, dans le milieu de la création graphique, Adobe règne sans partage avec son Creative Cloud, qui regroupe des applications qu'on ne présente plus comme Photoshop, Illustrator ou encore Premiere Pro.

Apple profite donc de ce début d'année 2026 pour réagir avec l'Apple Creator Studio, sa propre suite applicative, disponible sur iPad et Mac. L'objectif ? Convaincre ses fidèles utilisateurs et les créateurs de demain, d'opter pour ses solutions. Son meilleur argument ? Un tarif d'abonnement mensuel six fois moins cher que la solution d'Adobe (78,65€/mois pour les particuliers et indépendants). Avouez que c'est alléchant, mais les outils d'Apple méritent-ils un énième abonnement, et pourront-ils faire switcher les utilisateurs les plus accros à l'écosystème Adobe ?