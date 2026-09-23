Design : vous aimez l’USB-C ?

Avec 312 mm x 221 x 13,9 mm pour 1,17 kg, notre Yoga Slim 7X Gen 11 souffre certes de son nom à rallonge, mais certainement pas d’un format trop trapu ou encombrant. Le nouvel ultraportable de Lenovo s’en tient aux lignes et au gabarit que la marque chinoise a su trouver à tâtons ces dernières années… et améliorer par petites touches ce qui méritait de l’être. Le résultat est là, et à défaut d’une quelconque évolution cette année, la formule reste des plus convaincantes.

Avec son châssis en aluminium, ce nouveau Yoga s’offre cette fois encore un niveau de finition satisfaisant et une qualité d’assemblage tout à fait flatteuse, au niveau de ce que l’on attend à ce prix… Mais avec un bonus et un malus qui se serrent la main : le superbe coloris Cosmic Blue de ce modèle étant cruellement contrebalancé (ou entaché devrait-on dire) par sa propension à marquer la moindre trace de doigt. À la fin de la journée, la majesté bleutée de l’appareil est littéralement souillée par la graisse de nos mimines. Dommage !