Souvent efficaces et soignés, les ultraportables Yoga de Lenovo se positionnent chaque année au tableau des meilleurs modèles de 14 pouces. Celui qui nous intéresse aujourd’hui a la particularité d’être motorisé par les derniers processeurs ARM de Qualcomm. Nous allons voir que cela lui réussit globalement bien.
Peu de changements par rapport au précédent modèle de prime abord, et pourtant, cette 11ème génération de Lenovo Yoga Slim 7X abrite en son sein une nouveauté majeure. Cette nouvelle mouture de l’appareil passe en effet aux processeurs Snapdragon X2 de Qualcomm, lancés en début d’année et salués aussi bien pour leurs performances générales que leur maîtrise énergétique, y compris dans nos colonnes.
- Appareil joli comme tout, compact et léger
- L’écran OLED quasi parfait
- Belles capacités du Snapdragon X2 Elite malgré la chauffe
- Le savoir-faire de Lenovo côté clavier, bonne webcam 9 Mpx
- Chauffe trop marquée en usage soutenu
- Les reflets de l’écran, ses couleurs (un poil) trop chaudes
- Le tout USB-C peu pratique, le trackpad non haptique
- Un SSD beaucoup trop lent en 2026
Nous allons voir ensemble ce que vaut ce Slim 7X Gen 11, mais pour bien commencer, prenons quelques instants pour détailler la fiche technique du modèle que Qualcomm nous a fait parvenir en prêt :
Fiche technique Lenovo Yoga Slim 7X (Gen 11)
Résumé
|Processeur
|Snapdragon X2 Elite X2E88100
|Taille de la mémoire
|32Go
|Carte graphique
|Adreno X2-90
|Taille de l'écran
|14 pouces
|Taux de rafraîchissement
|120Hz
OS
|Système d'exploitation
|Windows 11
Processeur
|Processeur
|Snapdragon X2 Elite X2E88100
|Type de processeur
|18 cœurs et 18 threads
|Fréquence du processeur
|4.7GHz
|Finesse de gravure
|3nm
|NVIDIA RTX Spark
|Non
Mémoire vive
|Taille de la mémoire
|32Go
|Type de mémoire
|DDR5
|Nombre de slots mémoire libres
|0
Graphismes
|Carte graphique
|Adreno X2-90
|Max-Q
|Non
Écran
|Taille de l'écran
|14 pouces
|Taux de rafraîchissement
|120Hz
|Type de dalle
|Dalle OLED
|Type d'écran
|OLED
|Définition d'écran
|2880 x 1800 pixels
|Format de l'écran
|16/10
|Dalle mate / antireflet
|Non
|NVIDIA G-SYNC
|Non
|Écran tactile
|Non
Stockage
|Configuration disque(s)
|SSD
|Disque principal
|1 To
|Disque secondaire
|Sans disque secondaire
|Lecteur optique
|Aucun
|Emplacement mSATA/M.2
|M.2 (occupé)
|Lecteur de carte mémoire
|Aucun
Connectique
|Connectiques disponibles
|USB 4.0 Type C
Réseau sans-fil
|Wi-Fi
|Oui
|Version Wi-Fi
|7
|Bluetooth
|Oui
|Version Bluetooth
|5.4
Équipement
|Webcam
|Oui
|Haut-parleurs
|Intégrés
|Clavier
|Azerty
|Clavier rétroéclairé
|Oui - Couleur unique
|Pavé numérique
|Non
|Lecteur d'empreinte digitale
|Non
Caractéristiques physiques
|Longueur
|312mm
|Largeur
|221mm
|Épaisseur
|13.9mm
|Poids
|1.17kg
Dans cette configuration 2,8K / Snapdragon X2 Elite / 32 Go, le nouveau Yoga Slim 7X se monnaye aux environs de 2300 euros. Les configurations les plus courantes de l’appareil se limitent toutefois à un écran OLED Full HD+ ainsi qu’à des processeurs Snapdragon X2 Plus / X2 Elite couplés à 16 Go de LPDDR5X et 512 Go à 1 To de SSD… Pour des tarifs s’étirant cette fois entre 1599 et 1849 euros en France.
Design : vous aimez l’USB-C ?
Avec 312 mm x 221 x 13,9 mm pour 1,17 kg, notre Yoga Slim 7X Gen 11 souffre certes de son nom à rallonge, mais certainement pas d’un format trop trapu ou encombrant. Le nouvel ultraportable de Lenovo s’en tient aux lignes et au gabarit que la marque chinoise a su trouver à tâtons ces dernières années… et améliorer par petites touches ce qui méritait de l’être. Le résultat est là, et à défaut d’une quelconque évolution cette année, la formule reste des plus convaincantes.
Avec son châssis en aluminium, ce nouveau Yoga s’offre cette fois encore un niveau de finition satisfaisant et une qualité d’assemblage tout à fait flatteuse, au niveau de ce que l’on attend à ce prix… Mais avec un bonus et un malus qui se serrent la main : le superbe coloris Cosmic Blue de ce modèle étant cruellement contrebalancé (ou entaché devrait-on dire) par sa propension à marquer la moindre trace de doigt. À la fin de la journée, la majesté bleutée de l’appareil est littéralement souillée par la graisse de nos mimines. Dommage !
Côté trackpad et clavier, Lenovo ne fait pas non plus évoluer sa recette. Il faut dire que le clavier aurait tort de changer : il est parfait tel qu’il est. On retrouve la forme de touches si caractéristique des PC Lenovo, leur profondeur de course parfaitement maîtrisée et leur rebond onctueux. Ici, c’est une nouvelle fois le confort et la précision qui priment. Trouver à redire nous paraît donc superflu.
En revanche, Lenovo aurait été avisé de faire évoluer son Yoga Slim 7X sur le trackpad et les connectiques. D’un côté, nous retrouvons un vieux pavé tactile cliquable, certes correct à l’usage, mais dépassé technologiquement et bien moins confortable que les modèles haptiques désormais intégrés à un nombre croissant d’ultraportables concurrents.
De l’autre, la marque nous limite à trois malheureux ports USB4 Type C pour connecter nos périphériques. Ces connectiques sont rapides et de dernière génération, le problème n’est pas là, mais diantre, qu’il est pénible de devoir trouver un dongle pour connecter une vieille clé USB-A ou une imprimante d’ancienne génération. Quant au casque ou aux écouteurs, même combat, il faudra passer par des modèles Bluetooth ou acheter un adaptateur. Ici, Lenovo est encore plus mauvais élève que Dell ou Apple avec leurs XPS 14 et MacBook Air respectifs.
Le Yoga Slim 7X se rattrape sur la webcam. Avec ses 9 Mpx, cette dernière délivre une image détaillée, juste, et nettement plus agréable à l’œil que ce que proposent bien des modèles rivaux. Juché au-dessus de l’écran, dans le petit encart cher à Lenovo, ce capteur se dote par ailleurs du nécessaire pour permettre l’identification faciale. C’est tout simplement parfait. Les haut-parleurs sont quant à eux modestes : peu précis passé un certain volume et trop mal placés (sous le châssis) pour délivrer un son réellement plaisant à l’écoute. Bien en dépannage, mais sans plus.
Terminons par un point sur l’accès aux composants et l’évolutivité de l’appareil. Cela se fait comme souvent en retirant quelques vis et en déclipsant la plaque inférieure du châssis. On constate alors que notre Slim 7X Gen 11 est équipé d’une batterie facile d’accès, d’un SSD M.2, que l’on peut bien sûr remplacer, et de deux ventilateurs. Nous verrons plus loin ce qu’ils permettent côté dissipation.
En revanche, les autres composants importants sont soudés à la carte mère… Comme sur la plupart des ultraportables modernes, à l’exception de quelques modèles trop rares, comme le vénérable Framework Laptop 13 Pro : l’un des premiers à miser sur une barrette LPCAMM2.
Écran : de l’OLED un tantinet trop chaud
Comme évoqué plus haut, le Lenovo Yoga Slim 7X Gen 11 vient en deux configurations côté affichage : OLED Full HD+ / 60 Hz et OLED 2,8K (2880 par 1800 pixels) /120 Hz. Dans les deux cas, l’écran est au format 16:10, n’est pas tactile et profite d’une diagonale de 14 pouces. On retrouve par ailleurs une couverture à 100 % du spectre DCI-P3 selon Lenovo.
Dans notre cas, c’est à la dalle 2,8K la plus haut de gamme que nous avons affaire. Voyons ce qu’elle vaut à l’aide de nos outils de mesure et du logiciel DisplayCal. On commence comme d’habitude avec la luminance maximale en SDR, qui s’établit sous notre sonde à 483 cd/m². C’est suffisant pour assurer une bonne lisibilité en intérieur. Cette valeur permet de compenser la réflectance très marquée de l’écran dans la majorité des situations.
OLED oblige, les noirs sont par contre parfaits, d’une profondeur infinie et donc admirables. Impossible de trouver tellement mieux actuellement sur le marché. Même chose côté colorimétrie. L’écran de notre Lenovo Yoga Slim 7X couvre à 170 % tout rond le spectre sRGB, à 108 % le gamut DCI-P3 et profite d’une calibration sérieuse avec un DeltaE à 2,1 (cette valeur doit idéalement être égale ou inférieure à 3 pour permettre une restitution fidèle des couleurs). Par défaut, la température des couleurs est par contre estimée à 6321 kelvins par nos outils. C’est un peu trop chaud, mais sans être trop gênant.
Nonobstant, difficile de pointer du doigt l’écran de notre exemplaire de prêt. La qualité d’affichage proposée ici est de très haute volée, tout à fait en phase avec ce que l’on attend d’un modèle à 2300 euros. Les créateurs de contenus occasionnels comme les amateurs de belles images seront aux anges.
Performances : beaucoup de puissance et un talon d’Achille
Lenovo fait confiance à la dernière génération de processeurs ARM de Qualcomm pour animer son nouveau Yoga Slim 7X. Et c’est tant mieux, car en dépit de l’apparent manque d’engouement du grand public pour ces nouvelles puces (qui souffrent probablement de la réputation mitigée de leurs prédécesseurs de première génération), les Snapdragon X2 Elite nous donnent généralement pleine satisfaction en test, avec de solides performances CPU, une bonne efficacité énergétique et une partie graphique nettement plus musclée que par le passé
Nous allons voir ce qu’il en est, mais un petit récapitulatif de la configuration testée s’impose avant de passer aux choses sérieuses :
- Processeur Qualcomm Snapdragon X2 Elite (X2E-88-100) regroupant 18 cœurs et 18 threads cadencés entre 3,4 et 4,7 GHz, 53 Mo de cache, une partie graphique Adreno X2-90 à 1,70 GHz et un NPU Hexagon délivrant 80 TOPS de puissance de calcul pour l’IA locale.
- 32 Go de mémoire vive LPDDR5X (9532 MT/s)
- 1 To de SSD M.2 PCIe Gen 4 (de type QLC, « Quad-Level Cell », malheureusement, et vous allez bientôt voir pourquoi…)
Commençons par jeter un œil aux performances de dissipation du Lenovo Yoga Slim 7X Gen 11 à l’aide de notre caméra thermique. Un peu à la manière du Samsung Galaxy Book 6 Edge que nous testions il y a peu (et qui s’appuie rigoureusement sur le même processeur), Lenovo place le curseur sur le silence des ventilateurs plus que sur leur efficacité pour maintenir le châssis et le SoC au frais.
Le bilan de cette approche est sans appel : 50 degrés voire plus au-dessus du clavier et sous la carlingue, mais seulement 40 dB en moyenne à 40 cm de l’écran en charge intensive. Les ventilateurs tournent à faible vitesse en toute circonstance, même quand les températures montent. Le confort auditif est préservé, au prix d’un clavier échaudé et d’un Snapdragon X2 Elite chaud bouillant. Ce cas de figure n’est vraiment observable qu’en utilisation très soutenue, heureusement, mais sur ce point Lenovo rate le coche.
Par chance, les performances CPU restent tout à fait substantielles sur le Yoga Slim 7X Gen 11. Ici, le Snapdragon X2 Elite délivre pas moins de 1259 points en calcul multi-Core, contre 149 points en single-Core, le plaçant nettement au-dessus des meilleures solutions Intel Panther Lake (Core Ultra X7 et X9 de série 300) ou des dernières puces AMD Ryzen mobile que nous avons pu tester (notons que nous attendons toujours de pouvoir mettre à l’épreuve les nouvelles puces AMD Ryzen AI 400 « Gorgon Point », ce qui est assez désespérant 7 mois après leur lancement officiel).
En réalité, seules les puces Apple Silicon restent devant, notamment pour les calculs sur un seul cœur où Apple conserve une avance écrasante sur ses rivaux. En multi-Core, Qualcomm a l’avantage dans la plupart des cas, sauf lorsque l’Apple M5 Pro entre en jeu.
Sur le plan graphique, Qualcomm se distingue surtout par la progression spectaculaire qui est la sienne par rapport à sa précédente génération de puces. On passe de Snapdragon X Elite (1ère génération) complètement à la ramasse sur ce terrain, à des Snapdragon X2 Elite légèrement derrière la concurrence côté performances GPU… Mais tout de même compétitifs. Cela dit, la chauffe marquée observée sur notre Yoga Slim 7X lui cause du tort en jeu.
Par rapport à ce que nous pouvions observer sur le Galaxy Book 6 Edge, le Snapdragon X2 Elite cale ici aux environs de 30 FPS sur Shadow of the Tomb Raider et Cyberpunk 2077. Nous étions alors positionnés en Full HD+ / Ultra, avec le FSR 3.0 d’AMD en Auto sur Cyberpunk, mais sans ray-tracing dans les deux cas. Sur le Book 6 Edge, la même puce, dans des conditions comparables, nous obtenions une dizaine de FPS en plus. De la même manière, à puce identique, le Yoga Slim 7X est également moins véloce sur 3D Mark.
Notez bien le mot occasionnel par contre. Cela dit, et en dépit de ce petit handicap côté refroidissement, le petit ultraportable de Lenovo s’impose comme l’un des 14 pouces les plus puissants de sa catégorie. Le niveau de performances développé permet d’ailleurs une belle marge de manœuvre sur les outils de montage vidéo ou de retouche photo. Les usages créatifs occasionnels sont donc tout à fait dans ses cordes.
Notez bien le mot occasionnels par contre, car les capacités du SSD sont par ailleurs si modestes qu’aucune utilisation exigeante trop régulière ne pourra être envisagée ici. Avec sa barrette de 1 To QLC, le Yoga Slim 7X déçoit très fortement, ne parvenant pas à dépasser les 1782 Mo/s en lecture et 1726 Mo/s en écriture. Des débits indignes de 2026, a fortiori sur une machine vendue 2300 euros.
Autonomie : de bon niveau, sans plus
L’autonomie du Yoga Slim 7X Gen 11 n’est ni l’une de ses qualités, ni l’un de ses défauts. Elle est tout bêtement à peu près au niveau de ce que l’on attend d’un ultraportable de nouvelle génération, même si l’on reste un peu sur notre faim. Avec 70 Wh de capacité, la batterie tient en effet entre 12 et 13 heures d’après nos observations, à condition de faire un peu attention aux réglages et à la luminosité de l’écran. Nous sommes plutôt dans la moitié basse du tableau, mais sans catastrophe non plus
Aucun chargeur n’est par contre fourni avec ce nouveau modèle. Lenovo recommande l’utilisation d’un bloc de 65 W, mais il faudra passer à la caisse pour en acheter un séparément si vous n’en avez pas déjà un sous la main. Une absence de chargeur qui devient peu à peu la norme sur le marché des PC portables… Après être devenue standard sur celui des smartphones. Lenovo ne fait que suivre le mouvement et les nouvelles directives européennes.
Lenovo Yoga Slim 7X (Gen 11) : l’avis de Clubic
Excellent, bien qu’imparfait, le Lenovo Yoga Slim 7X Gen 11 nous confirme une nouvelle fois que la seconde génération de puces Qualcomm Snapdragon X constitue désormais une option crédible face aux meilleures solutions d’Intel ou d’Apple. Avec son nouvel ultraportable, Lenovo signe pour sa part une belle réussite, portée par un écran OLED plaisant et un savoir-faire qui ne se dément pas côté clavier et design.
Mais à trop vouloir éviter des ventilateurs en furie, la marque chinoise procède à un arbitrage qui fait du Yoga Slim 7X un modèle un peu trop enclin à la chauffe. Cette chauffe excessive amenuise à son tour l’impact que le Snapdragon X2 Elite pourrait avoir dans les usages intensifs — un handicap renforcé par le SSD QLC bas de gamme paradoxalement intégré à ce modèle premium.
Le Yoga Slim 7X n'en reste pas moins une machine attachante, bien conçue et, avouons-le, jolie comme tout, mais bien plus taillée pour le confort en mobilité que pour la puissance brute au long cours.
- Appareil joli comme tout, compact et léger
- L’écran OLED quasi parfait
- Belles capacités du Snapdragon X2 Elite malgré la chauffe
- Le savoir-faire de Lenovo côté clavier, bonne webcam 9 Mpx
- Chauffe trop marquée en usage soutenu
- Les reflets de l’écran, ses couleurs (un poil) trop chaudes
- Le tout USB-C peu pratique, le trackpad non haptique
- Un SSD beaucoup trop lent en 2026
Concurrence : quelles alternatives au Lenovo Yoga Slim 7X (Gen 11) ?
- La puce M5 qui montre ses muscles sur une machine « fanless »
- Plus de stockage pour le même prix et un SSD (enfin) rapide !
- Un écran IPS et DCI-P3 toujours aussi bien calibré…
- Concept modulaire et réparable toujours aussi génial
- Le meilleur trackpad du marché (hors Apple), assorti d’un clavier idyllique
- Montée en gamme spectaculaire côté design et construction
- Les capacités graphiques du Core Ultra X7
- Le contraste et les couleurs de l’écran OLED…
- Le nouveau châssis élégant et agréable