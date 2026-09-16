Comme d’habitude, commençons avec les mesures de luminosité. Notre sonde et le logiciel de mesure DisplayCal nous permettent de relever un pic de luminance de 353 cd/m², très légèrement au-dessus des 350 cd/m² annoncés par Acer. C’est correct pour cette catégorie de prix, et suffisant pour un usage confortable en intérieur comme dans la plupart des environnements lumineux puisqu’un traitement antireflet est de mise. L’usage en extérieur reste par contre à éviter, comme on pouvait s’y attendre.

Côté ratio de contraste, l’écran du Swift Air 14 fait plutôt du bon boulot avec 1172:1 au compteur. C’est honnête pour la technologie IPS. Cet écran peut donc être considéré comme correctement contrasté, mais évidemment sans approcher ce que permettrait la technologie OLED en la matière.

Par chance, les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là. Sur les couleurs, c’est carton plein : notre dalle IPS profite à la fois d’une calibration minutieuse et d’une prise en charge complète du gamut sRGB, comme promis par Acer. On relève ainsi une température de 6584 kelvins, proche des 6500 kelvins espérés, ce qui traduit des couleurs fidèles dès la sortie du carton. Même chose pour le Delta E, mesuré par nos soins à seulement 1,17. C’est parfait, puisque cette valeur doit idéalement être égale ou inférieure à 3. Nous y sommes.