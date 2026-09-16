Présenté au Computex 2026, l’Acer Swift Air 14 fait partie, avec quelques autres, de la première vague de PC « d’entrée de gamme premium » lancés en réponse directe au MacBook Neo. Avec son châssis en aluminium, sa fiche technique attractive et son prix très raisonnable, le petit ultraportable d’Acer fait, on le sent, la fierté de la marque taïwanaise. Fort bien, d’autant qu’effectivement… Il vaut plutôt le coup.
Le lancement, en mars, du MacBook Neo faisait office de tir à bout portant sur une entrée de gamme Windows, qui vivotait depuis des années, en s’articulant le plus souvent autour de tristes modèles en plastique, mal boutiqués, parfois affublés d’écrans catastrophiques et de fiches techniques défraîchies.
Un uppercut que les principaux pourvoyeurs de PC portables accessibles n’ont toutefois pas encaissé pour mieux tendre l’autre joue : trois mois plus tard à peine, la riposte d’Acer se matérialisait déjà, sous la forme d’un ultraportable fringant à 800 euros, équipé d’un châssis en alu et d’un processeur Intel de dernière génération.
- Appareil léger et élégant
- Le bel écran Full HD+ / 120 Hz, qui fait parfaitement son boulot
- Chauffe peu, reste toujours silencieux
- Autonomie de bon niveau pour cette gamme
- Clavier réussi et rétroéclairé, connectiques récentes, identification faciale…
- Cruel manque de rigidité du châssis
- Moins performant qu’un MacBook Neo
- Windows 11 en panique avec seulement 8 Go de RAM
- Trackpad et haut-parleurs passables
C’est lui qui nous intéresse aujourd’hui, le petit Swift Air 14. Nous allons voir ensemble ce que vaut concrètement ce nouveau PC d’entrée de gamme, mais avant toute chose, voici la fiche technique du modèle qu’Acer France nous a fait parvenir en prêt :
Fiche technique Acer Swift Air 14
Résumé
|Processeur
|Intel Core 5 320
|Taille de la mémoire
|8Go
|Carte graphique
|Intel Graphics
|Taille de l'écran
|14 pouces
|Taux de rafraîchissement
|120Hz
OS
|Système d'exploitation
|Windows 11
Processeur
|Processeur
|Intel Core 5 320
|Type de processeur
|6 cœurs / 6 threads
|Fréquence du processeur
|4.6GHz
|Finesse de gravure
|1.8nm
|NVIDIA RTX Spark
|Non
Mémoire vive
|Taille de la mémoire
|8Go
|Type de mémoire
|DDR5
Graphismes
|Carte graphique
|Intel Graphics
|Max-Q
|Non
|VR Ready (réalité virtuelle)
|Non
Écran
|Taille de l'écran
|14 pouces
|Taux de rafraîchissement
|120Hz
|Type de dalle
|Dalle IPS
|Type d'écran
|LED
|Définition d'écran
|Full HD+
|Format de l'écran
|16/10
|Dalle mate / antireflet
|Oui
|NVIDIA G-SYNC
|Non
|Écran tactile
|Non
Stockage
|Configuration disque(s)
|SSD
|Disque principal
|512 Go
|Emplacement mSATA/M.2
|M.2 (occupé)
|Lecteur de carte mémoire
|Aucun
Connectique
|Connectiques disponibles
|Thunderbolt 4/USB-C, USB 3.2, Jack 3,5mm Femelle Stéréo
Réseau sans-fil
|Wi-Fi
|Oui
|Version Wi-Fi
|6
|Bluetooth
|Oui
|Version Bluetooth
|5.3
Équipement
|Webcam
|Oui
|Haut-parleurs
|Intégrés
|Clavier
|Azerty
|Clavier rétroéclairé
|Oui - Couleur unique
|Pavé numérique
|Non
|Lecteur d'empreinte digitale
|Non
Caractéristiques physiques
|Longueur
|31.39cm
|Largeur
|22.26cm
|Épaisseur
|1.29cm
|Poids
|1.19kg
Dans cette configuration, l’Acer Swift Air 14 a été annoncé en France à un tarif de 799,99 euros. L’appareil débute néanmoins à 699,99 euros chez Boulanger à l’heure où nous rédigeons ces lignes.
Design : un châssis très joli… Mais tout mou
À l’instar de son rival le MacBook Neo, le nouveau Swift Air 14 est un modèle abordable qu’on se plaît à regarder. Sobre et élégant, il est l’incarnation parfaite de cette entrée de gamme Windows qui fait peau neuve, même si la présence d’un joli châssis en aluminium n’est pas une première à moins de 800 euros chez Acer. On se souvient par exemple du petit Swift 1, qui proposait une approche similaire il y a quelques années, mais avec une fiche technique globalement bien plus contraignante que celle du modèle qui nous intéresse aujourd’hui.
À cet égard, on peut donc dire qu’Acer a progressé. La marque taïwanaise nous prouve ici avoir fait un effort, mieux, elle nous prouve avoir joué le jeu, y compris en France, en se positionnant au même prix que le petit ordinateur portable d’Apple, contrairement à certains modèles concurrents qui, en la matière, n’ont fait que la moitié du chemin (nous pensons notamment au Dell XPS 13 2026).
Malheureusement, s’il est très sympa à regarder, l’Acer Swift Air 14 se montre beaucoup moins plaisant à manipuler. Cette pique n’est ni destinée au poids de ce petit ultraportable, ni à son gabarit — avec 31,39 x 22,26 x 1,29 cm pour 1,19 kg, il fait, de ce point de vue aussi, très bonne impression —, mais plutôt à la qualité de son châssis.
Nous sommes bien face à de l’aluminium, qui résistera évidemment mieux dans le temps qu’un piteux modèle en plastique, mais Acer n’a pas suffisamment veillé à la rigidité de son Swift Air 14. Le centre du clavier est littéralement mou, le cadre d’écran résiste mal à la torsion. Quant au châssis dans son ensemble, il craque sous la main et se tord bien trop facilement quand on le manipule. On est loin de l’impression de qualité qui se dégage du châssis d’un MacBook Neo. De ce point de vue, l’ordinateur abordable d’Apple est un gros cran au-dessus.
Face à son principal concurrent, le petit modèle d’Acer souffre également de la comparaison côté clavier. Entendons-nous bien, le clavier du Swift Air 14 est bon : sa frappe est onctueuse, précise, avec un retour souple et une course suffisamment profonde… Mais le manque de rigidité du châssis le rend moins agréable à l’usage que celui du MacBook Neo. Un souci qui s’étend d’ailleurs au trackpad. Sans être mauvais, ce dernier est lui aussi trop mou et manque légèrement de réactivité. Sur un produit à ce prix, il serait toutefois indélicat d’en faire trop longtemps le reproche à Acer.
D’autant qu’avec son nouveau Swift Air 14, la marque fait mieux que le MacBook Neo sur les connectiques. Bien mieux même, grâce à des ports nettement plus rapides et plus nombreux. Acer mise en effet sur deux ports USB-C Thunderbolt 4, un port USB-A 3.2 et une prise casque Jack 3,5 mm. On aurait aimé une sortie HDMI en plus, comme sur le maussade Tecno MegaBook T14 Air par exemple, mais dans l’ensemble, le Swift Air 14 fait ce qu’on attend de lui sur ce terrain.
Le bilan côté haut-parleurs et webcam est également positif. Juché au-dessus de l’écran, le capteur 2 Mpx / Full HD délivre une image plutôt honnête en dépit d’un piqué hasardeux en basse lumière. On lui pardonne toutefois de bon cœur car ce dernier trouve surtout sa vocation en termes d’identification biométrique. En l’absence de lecteur d’empreintes, la webcam tire en effet parti de ses capteurs infrarouges pour permettre la reconnaissance faciale via Windows Hello. Une fonction plutôt rare à ce prix.
Sans être à la fête, les haut-parleurs s’avèrent quant à eux suffisants pour regarder de temps à autre une vidéo YouTube sans écouteurs. On ne leur en demande pas plus : sur l’entrée de gamme, c’est déjà très bien… Même s’il faut admettre que, là encore, le MacBook Neo se montre plus convaincant et plus ambitieux.
L’accès aux composants, enfin, se fait en retirant la plaque inférieure du châssis. Une manipulation dont l’intérêt est limité sur ce type d’appareils, puisque la mémoire vive, le modem Wi-Fi et le processeur sont solidaires de la carte mère. En revanche, il est possible de remplacer assez facilement la batterie et le SSD (format M.2 2280) en cas de besoin.
Écran : une dalle sRGB qui fait ce qu’on attend d’elle
Acer a beau cibler l’entrée de gamme avec son Swift Air 14, il mégote beaucoup moins qu’on aurait pu le craindre côté écran. L’appareil embarque en effet une dalle LCD IPS Full HD+ (1920 par 1200 pixels) de 14 pouces, au format 16:10. Fait rare à ce prix, cet écran profite d’une fréquence de rafraîchissement dynamique pouvant osciller entre 30 et 120 Hz. Il affiche, dans une moindre mesure, une prise en charge à 100 % du spectre sRGB, tandis qu’Acer évoque aussi une luminance maximale de 350 cd/m² pour l’écran de son nouveau laptop. Voyons ce qu’il en est réellement.
Comme d’habitude, commençons avec les mesures de luminosité. Notre sonde et le logiciel de mesure DisplayCal nous permettent de relever un pic de luminance de 353 cd/m², très légèrement au-dessus des 350 cd/m² annoncés par Acer. C’est correct pour cette catégorie de prix, et suffisant pour un usage confortable en intérieur comme dans la plupart des environnements lumineux puisqu’un traitement antireflet est de mise. L’usage en extérieur reste par contre à éviter, comme on pouvait s’y attendre.
Côté ratio de contraste, l’écran du Swift Air 14 fait plutôt du bon boulot avec 1172:1 au compteur. C’est honnête pour la technologie IPS. Cet écran peut donc être considéré comme correctement contrasté, mais évidemment sans approcher ce que permettrait la technologie OLED en la matière.
Par chance, les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là. Sur les couleurs, c’est carton plein : notre dalle IPS profite à la fois d’une calibration minutieuse et d’une prise en charge complète du gamut sRGB, comme promis par Acer. On relève ainsi une température de 6584 kelvins, proche des 6500 kelvins espérés, ce qui traduit des couleurs fidèles dès la sortie du carton. Même chose pour le Delta E, mesuré par nos soins à seulement 1,17. C’est parfait, puisque cette valeur doit idéalement être égale ou inférieure à 3. Nous y sommes.
Côté espaces colorimétriques, le spectre sRGB est couvert à hauteur de 101,3 %, soit l’intégralité de cet espace de référence. Le DCI-P3 est en revanche géré à 71,8 % seulement. C’était prévu et cela ne pénalisera pas l’utilisateur lambda visé par ce produit. Pour faire court, l’écran de notre Swift Air 14 fait tout à fait ce qu’on attendait de lui en offrant un bon contraste, de belles couleurs et une luminosité suffisante pour le quotidien.
C’est mieux que le service minimum auquel nous confronte le Tecno MegaBook T14 au même prix. Le MacBook Neo, lui, offre des couleurs un peu plus étoffées, une luminosité plus forte et une meilleure densité de pixels, mais fait à peu près pareil que l’écran de notre Swift Air 14 côté contraste, et souffre d’une fréquence de rafraîchissement limitée à 60 Hz.
Performances : Windows 11 pas (du tout) au niveau de l’enjeu
Si l’Acer Swift Air 14 fait partie de cette « nouvelle vague » de PC portables abordables plus soignés que d’ordinaire, il compte aussi parmi la cohorte de machines limitées, comme le MacBook Neo, à seulement 8 Go de mémoire vive. Une quantité de RAM que nous n’étions plus habitués à trouver sur le marché, la plupart des modèles vendus ces trois dernières années nous ayant accoutumés à la présence d’au moins 16 Go de DDR4 ou de DDR5… une capacité encore récemment recommandée par Microsoft.
La pénurie de mémoire vive dans laquelle s’enfonce actuellement le marché PC pousse toutefois les constructeurs à réduire la voilure. Cela passe par un abaissement notable de la quantité (et parfois de la qualité) des modules de mémoire vive installés à bord des laptops vendus cette année. Dans ce contexte, de nombreux modèles d’entrée de gamme se rabattent sur 8 Go de RAM, à tel point que Microsoft s’y est mis lui aussi (avec ses derniers Surface Laptop et Surface Pro les plus abordables). Seul problème : Windows 11 s’accommode pour sa part fort mal de 8 Go, et notre Swift Air 14 fait globalement les frais du manque d’optimisation de l’OS de Microsoft en la matière.
Mais avant de vous parler des performances de l’appareil, prenons un moment pour récapituler la fiche technique de notre modèle de test :
- Processeur Intel Core 5 320 « Wildcat Lake » (6 cœurs / 6 threads cadencés à un maximum de 4,6 GHz, 6 Mo de cache, 15 W de TDP, gravure Intel 18A) avec partie graphique Intel Graphics (2 cœurs Xe à 2,5 GHz développant jusqu’à 20 TOPS) et un NPU (développant jusqu’à 16 TOPS)
- 8 Go de mémoire vive LPDDR5
- 512 Go de SSD M.2
- Connectivité Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3
Commençons par les performances du Swift Air 14 en termes de dissipation. L’engin n’en a pas l’air, de prime abord, mais il embarque deux ventilateurs juxtaposés et deux petits caloducs chargés de maintenir au frais le Core 5 320.
Première remarque, nous sommes loin de l’approche totalement passive d’Apple avec le MacBook et nous regrettons que l’univers Windows manque depuis de longues années de machines entièrement « fanless »… d’autant que l’approche essentiellement bureautique de la catégorie de produits qui nous intéresse aujourd’hui s’y prêterait (d’après nous) fort bien, et que les performances proposées ici par Intel sont de toute façon modestes pour ne pas dire carrément limitées.
Cela étant dit, ne boudons pas notre plaisir, le Swift Air 14 est un petit appareil silencieux et rarement concerné par la chauffe. Ses ventilateurs ne se déclenchent que rarement (nous les avons à peine entendus durant notre semaine de tests) et ses températures restent toujours contenues. Preuve en est sous notre caméra thermique, où l’on relève des maximales de 37 à 38 degrés uniquement au niveau de la charnière. Rien de gênant.
Côté performances CPU cette fois, le bilan est mitigé. Le Core 5 320 s’acquitte de toutes les tâches courantes de bureautique, de navigation web et de multimédia léger qu’on lui confie. Sans jamais broncher. Cependant, la nouvelle puce abordable d’Intel (qui reprend l’architecture et la gravure des solutions Panther Lake, en moins puissant) affiche vite d’importantes limites pour toutes les activités un tantinet plus demandeuses. Ce n’est pas avec elle que vous ferez du montage vidéo, de la retouche photo ou que vous jouerez après les cours.
Concrètement, sur Geekbench 6, le Core 5 320 affiche 41 % de performances en moins que l’A18 Pro d’un MacBook Neo en calculs single-Core, et des performances multi-Core 22 % inférieures sur le même outil. La messe est dite. Sur le plan graphique, les deux puces jouent cette fois à peu près dans la même cour, avec des capacités globalement très limitées dans les deux cas. Mais le problème de notre Acer Swift Air 14 n’est pas là : tout le monde savait que ce ne serait pas une bête de course.
Le problème, comme évoqué plus haut, vient de sa faible quantité de mémoire vive et de l’incapacité de Windows 11 à être frugal en la matière. Selon nos observations, en idle, sans applications lancées, l’OS monopolisait à lui seul entre 5 et 6 Go de mémoire vive, ne laissant ainsi que 2 à 3 Go disponibles pour les applications qu’on aurait besoin de lancer. Tout est dit.
En pratique, nous nous sommes donc heurtés à de la RAM souvent saturée, avec ce que cela pouvait induire en ralentissements, y compris sans grosses applications lancées. Les messages d’erreur de type « RAM insuffisante » étaient par ailleurs fréquents sur les programmes un tant soit peu gourmands (nos outils de benchmarks Cinebench R24 et R26, par exemple, n’ont jamais voulu se lancer normalement sur le Swift Air 14. Une première en plus de deux ans de tests sur R24.) Nous avons par ailleurs vu nos rares sessions de gaming sur Shadow of the Tomb Raider être parfois interrompues sans crier gare… Faute de RAM disponible.
Moralité, Windows 11 est bien trop gourmand en RAM — Microsoft doit faire mieux en pleine pénurie de mémoire vive. Le Swift Air 14 s’en sortirait bien mieux sous Linux. Installer une distribution sur l’appareil nous a d’ailleurs démangé pendant toute la durée de notre test.
Nous sommes d’avis qu’Acer aurait pu sauter le pas, en proposant par exemple une installation de Linux en option sur ce modèle… Ou en vendant son PC sans OS pour réduire encore un peu son prix et laisser l’utilisateur faire son choix. C’est d’ailleurs l’approche de Framework avec son petit Framework Laptop 12, équipé des mêmes processeurs Intel « Wildcat Lake » et de la même quantité de mémoire vive par défaut.
Terminons par un point sur les performances du SSD M.2 2280 de 512 Go installé sur notre machine de prêt. Ce dernier affichait des vitesses de 4460 Mo/s en lecture et 3086 Mo/s en écriture. Correct pour les usages visés, mais l’on reste loin de ce que la norme PCIe Gen 4 peut normalement faire. Cependant, le MacBook Neo fait nettement moins bien en la matière, tant en quantité de stockage disponible par défaut qu’en vitesse.
Autonomie : meilleure que le MacBook Neo ?
Fort d’une batterie bien dimensionnée, de 70 Wh, le Swift Air 14 ne souffre pas d’une autonomie au rabais, comme c’est souvent le cas sur l’entrée de gamme. L’appareil tire d’ailleurs parti de la fréquence de rafraîchissement dynamique (30-120 Hz) de son écran pour éviter toute consommation superflue d’énergie.
Le bilan est donc positif dans l’ensemble côté endurance sur batterie : comptez entre 8 et 10 heures en utilisation polyvalente, mêlant bureautique, multimédia léger, lecture vidéo et navigation web. Le MacBook Neo fait légèrement mieux en parvenant dans certains cas à atteindre les 11 heures d’autonomie, mais Acer fait du bon travail ici en évitant la déroute d’autres modèles en la matière, comme le Tecno MegaBook T14 Air.
Pour la recharge, notez bien qu’il faudra prévoir un bon chargeur USB-C si vous n’en avez pas déjà un. Acer, comme ses concurrents, ne fournit plus de bloc secteur avec ses PC portables, se conformant ainsi aux nouvelles réglementations européennes en la matière. Pour recharger le Swift Air 14, un chargeur 65 W est recommandé par Acer.
ACER Swift Air 14 : l’avis de Clubic
Sur le papier, l'Acer Swift Air 14 surclasse son principal concurrent, le MacBook Neo, sur presque tous les tableaux : écran 120 Hz, format légèrement plus généreux, processeur plus récent de conception, connectiques plus rapides et plus nombreuses, SSD plus véloce, batterie plus grosse… Et pourtant, à l'usage, il s'avère moins performant, moins bien construit et, malgré une bonne autonomie, légèrement moins endurant que le petit ordinateur d’Apple.
Si le manque de rigidité du châssis est bien la faute d’Acer, les soucis de performances et de stabilité de cet élégant Swift Air 14, eux, sont bien à imputer à Microsoft et Windows 11, incapables de gérer sobrement 8 Go de RAM.
Face à la pénurie actuelle de mémoire vive, le géant de Redmond doit faire mieux. En attendant, il paye, sur l’entrée de gamme, le manque d’optimisation de son OS — car à quantité de mémoire vive rigoureusement égale, macOS s’en sort infiniment mieux. Apple l’a prouvé avec son MacBook Neo.
- Appareil léger et élégant
- Le bel écran Full HD+ / 120 Hz, qui fait parfaitement son boulot
- Chauffe peu, reste toujours silencieux
- Autonomie de bon niveau pour cette gamme
- Clavier réussi et rétroéclairé, connectiques récentes, identification faciale…
- Cruel manque de rigidité du châssis
- Moins performant qu’un MacBook Neo
- Windows 11 en panique avec seulement 8 Go de RAM
- Trackpad et haut-parleurs passables
- Un écran OLED dès 800 euros
- Le Core Ultra 5 225V moderne et polyvalent
- Connectiques nombreuses, bon clavier
- L’expérience macOS pleine et entière, à petit prix
- L’écran IPS « Liquid Retina », lumineux et bien calibré
- Un excellent clavier, pas trop petit, proche de celui du MacBook Air
- Un appareil élégant et très léger
- Le Core i5-1334U suffisant en bureautique et multimédia léger
- 16 Go de RAM et 512 Go de SSD sur un PC à 800 euros