Annoncé au printemps et lancé en France juste avant l’été, le Galaxy Book 6 Edge prend cette année la relève d’un Book 4 Edge commercialisé en 2024. Tout premier modèle de la lignée « Edge », contrairement à ce que son nom pouvait laisser penser, l’appareil arrivait sur le marché parallèlement à la commercialisation des premiers modèles Copilot+ / ARM motorisés par les Snapdragon X Elite de première génération.

Il aura fallu la seconde génération de ces puces signées Qualcomm pour que Samsung se décide à lancer une nouvelle version de son ultraportable grand format, fin et léger.

Après avoir purement et simplement fait une croix sur le Book 5 Edge, c’est donc face au Book 6 Edge que nous nous trouvons cet été. Un appareil qui conserve tous les atouts de son prédécesseur… Et qui souhaite corriger ses quelques lacunes, notamment en termes de performances graphiques.

Nous allons voir ensemble s’il y parvient.