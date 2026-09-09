Le nouveau Galaxy Book 6 Edge est la nouvelle version du PC ultraportable de 16 pouces, fin et léger, de Samsung. L’appareil prend la place d’un premier modèle lancé en 2024 et qui avait alors fait grand bruit sur le haut de gamme. Voyons à quel point la formule trouvée il y a deux ans par le géant coréen s’améliore cette année avec le passage aux Snapdragon X2 Elite.
Annoncé au printemps et lancé en France juste avant l’été, le Galaxy Book 6 Edge prend cette année la relève d’un Book 4 Edge commercialisé en 2024. Tout premier modèle de la lignée « Edge », contrairement à ce que son nom pouvait laisser penser, l’appareil arrivait sur le marché parallèlement à la commercialisation des premiers modèles Copilot+ / ARM motorisés par les Snapdragon X Elite de première génération.
Il aura fallu la seconde génération de ces puces signées Qualcomm pour que Samsung se décide à lancer une nouvelle version de son ultraportable grand format, fin et léger.
Après avoir purement et simplement fait une croix sur le Book 5 Edge, c’est donc face au Book 6 Edge que nous nous trouvons cet été. Un appareil qui conserve tous les atouts de son prédécesseur… Et qui souhaite corriger ses quelques lacunes, notamment en termes de performances graphiques.
Nous allons voir ensemble s’il y parvient.
- Un très bel ultraportable, fin, solide et bien construit
- Performant (merci au Snapdragon X2 Elite) polyvalent et silencieux
- L’un des meilleurs écrans du marché
- Autonomie honnête (10 à 13 heures)
- Chauffe tout de même marquée en usage intensif
- Trackpad non haptique (alors que la concurrence s’y est mise)
- Le stockage eUFS, ridicule sur une machine à 3000 euros
- Évolutivité nulle (RAM et stockage soudés), vendu sans chargeur
En France, le Galaxy Book 6 Edge est proposé en deux configurations. Celle qui nous intéresse pour ce test (32 Go / 1 To) est affichée à 2999 euros ; l’autre, un peu plus abordable, se limite à 16 Go de mémoire vive et 512 Go de SSD pour 2299 euros. Ces deux versions conservent le même écran et le même processeur. Un tarif XXL que l’on doit en bonne partie à la flambée des prix de la mémoire vive et du stockage ces derniers mois. Voici la fiche technique du modèle que Samsung France nous a fait parvenir en prêt :
Fiche technique Samsung Galaxy Book 6 Edge
Résumé
|Processeur
|Snapdragon X2 Elite X2E88100
|Taille de la mémoire
|32Go
|Carte graphique
|Adreno X2-90
|Taille de l'écran
|16 pouces
|Taux de rafraîchissement
|120Hz
OS
|Système d'exploitation
|Windows 11
Processeur
|Processeur
|Snapdragon X2 Elite X2E88100
|Type de processeur
|18 cœurs et 18 threads
|Fréquence du processeur
|4.7GHz
|Finesse de gravure
|3nm
|NVIDIA RTX Spark
|Non
Mémoire vive
|Taille de la mémoire
|32Go
|Type de mémoire
|DDR5
Graphismes
|Carte graphique
|Adreno X2-90
Écran
|Taille de l'écran
|16 pouces
|Taux de rafraîchissement
|120Hz
|Type de dalle
|Dalle OLED
|Type d'écran
|OLED
|Définition d'écran
|2880 x 1800 pixels
|Format de l'écran
|16/10
|Dalle mate / antireflet
|Non
|NVIDIA G-SYNC
|Non
|Écran tactile
|Oui
Stockage
|Configuration disque(s)
|eUFS
|Disque principal
|1 To
|Disque secondaire
|Sans disque secondaire
|Lecteur optique
|Aucun
|Emplacement mSATA/M.2
|Aucun
|Lecteur de carte mémoire
|Micro SD
Connectique
|Connectiques disponibles
|USB 3.2, USB 4.0 Type C, HDMI 2.1, Micro (Jack 3.5mm Femelle)
Réseau sans-fil
|Wi-Fi
|Oui
|Version Wi-Fi
|7
|Bluetooth
|Oui
|Version Bluetooth
|5.4
Équipement
|Webcam
|Oui
|Haut-parleurs
|Intégrés
|Clavier
|Azerty
|Clavier rétroéclairé
|Oui - Couleur unique
|Pavé numérique
|Oui
|Lecteur d'empreinte digitale
|Oui
Caractéristiques physiques
|Longueur
|355.4mm
|Largeur
|250.4mm
|Épaisseur
|12.3mm
|Poids
|1.55kg
Design : un grand modèle inchangé, toujours aussi joli
C’est incontestable, le Galaxy Book 6 Edge est l’un des plus beaux ultraportables grand format que vous pourrez trouver. Plus statutaire et racé qu’un ASUS ZenBook A16, plus svelte qu’un MacBook Air M5 de 15 pouces, le nouveau 16 pouces de Samsung conserve à l’identique le design et le châssis du Book 4 Edge — et c’est tant mieux. Avec 355,4 x 250,4 x 12,3 mm pour 1,55 kg, l’engin conserve un rapport diagonale / encombrement toujours aussi avantageux, que l’on se doit une nouvelle fois de saluer.
D’autant que Samsung fait ici ce que peu de constructeurs parviennent à faire : délivrer un grand modèle fin et léger dont le châssis (en aluminium) inspire pourtant pleinement confiance en termes de solidité. Le cadre de l’appareil résiste parfaitement à la torsion, au même titre que le capot — ce qui se révèle être un bon indicateur général du degré de robustesse atteint
Sur une tonalité plus anecdotique, on apprécie que Samsung accouche ici d’un design parfaitement original. L’appareil offre une qualité d’assemblage irréprochable, un niveau de finition digne de son statut de modèle haut de gamme, mais sans chercher à imiter le look d’un MacBook… Contrairement à son grand frère le Galaxy Book 6 Ultra, qui lorgne quand même pas mal sur les derniers MacBook Pro 16. Un bon point supplémentaire à porter au crédit du Book 6 Edge.
Par rapport à son prédécesseur direct, ce nouveau modèle se caractérise par contre par une stagnation totale en termes de connectique, de clavier ou de pavé tactile.
On y retrouve une sortie HDMI 2.1, un port USB-A 3.2, deux ports USB4 Type-C, une prise jack 3,5 mm et un lecteur microSD répartis sur les flancs de l’appareil, dans des encarts un peu plus épais profitant d’ailleurs d’une découpe courbée toujours aussi jolie. Cette sélection de ports s’avère quoi qu’il en soit suffisante pour 90 % des usages, même si l’on peine toujours à comprendre l’utilité d’un port MicroSD sur ce type de machines.
Le combo clavier / trackpad souffre pour sa part des mêmes qualités et des mêmes défauts qu’il y a deux ans. Le clavier est complet, exploite parfaitement la largeur totale du châssis pour s’octroyer un pavé numérique bien pratique, mais s’avère encore une fois très bruyant à l’usage.
Ici, la frappe est sèche, la profondeur de course très courte et le rebond tonique. On a plus l’impression de cliquer sur les touches de ce clavier que de vraiment les presser, mais ce n’est pas forcément un défaut en soi. Une fois habitués, il faut bien admettre que le bilan en la matière est assez positif… Même si l’on aurait effectivement aimé des touches plus silencieuses.
Le pavé tactile, lui, profite d’une très grande diagonale et s’avère confortable mais peu précis. L’absence de système haptique comme chez la plupart des modèles haut de gamme de 2026 se fait par ailleurs cruellement sentir. Samsung aurait dû faire différemment cette année… Et faire mieux.
Le constructeur coréen s’est un peu plus investi sur les haut-parleurs. Au nombre de quatre (2 tweeters de 2W et deux woofers de 5 W), ces derniers sont certes logés sous le châssis mais délivrent une qualité de son honnête à défaut d’être réellement marquante. Les graves sont audibles et la scène pas trop rabougrie malgré un léger effet de boîte pour la lecture de certains contenus. Ces haut-parleurs offrent par ailleurs un volume satisfaisant.
La webcam est également de bonne qualité grâce à la résolution 2 Mpx de son capteur. L’image 1080p délivrée est parfaitement exploitable pour des échanges en visioconférence. On ne lui en demande pas plus. L’identification biométrique passe par contre par un lecteur d’empreintes digitales installé dans la touche de mise sous tension, puisque la webcam ne dispose pas des capteurs infrarouges nécessaires à la reconnaissance faciale Windows Hello.
Le démontage de ce nouveau Galaxy Book 6 Edge ne revêt, pour finir, aucun intérêt particulier. Sa batterie est relativement facile d’accès, certes, mais le reste des composants (notamment la mémoire vive et le stockage) est soudé à la carte mère. Comme son prédécesseur, ce nouveau modèle se caractérise donc par un potentiel d’évolutivité nul. À l’instar de ce que proposent les MacBook, la configuration choisie à l’achat est donc impossible à faire évoluer par la suite.
Écran : toujours un peu juste sur un point crucial
Pour son nouveau Book 6 Edge, Samsung Electronics fait appel aux services de sa filiale Samsung Display. On retrouve donc sur ce nouveau modèle l’un des meilleurs écrans disponibles à l’heure actuelle sur PC portable. En l’occurrence, l’appareil est équipé d’une dalle Dynamic AMOLED tactile de 16 pouces, offrant une définition 2,8K (2880 par 1800 pixels) et une fréquence de rafraîchissement dynamique allant jusqu’à 120 Hz. Samsung promet également, et le contraire serait à vrai dire surprenant, une couverture à 100 % de l’espace de couleurs DCI-P3.
Avec notre sonde et le logiciel de mesures DisplayCal nous avons pu voir ce que vaut vraiment cet écran. Globalement, la qualité d’image proposée ici est de très haute volée… À un détail près que nous allons aborder sans plus tarder : la luminosité.
En SDR, la dalle Dynamic AMOLED choisie par Samsung se borne à 403 cd/m² en pic de luminance. C’est bien, mais ce n’est pas toujours suffisant pour compenser la brillance de ce grand écran tactile dans les environnements très éclairés. Technologie OLED oblige, le contraste est par contre infini, et donc irréprochable. Les noirs sont d’une profondeur totale, au point de conférer du relief à n’importe quel contenu affiché à l’écran… Mais aussi de donner occasionnellement lieu à un peu de blooming, cet effet de halo qui apparaît autour d’éléments blancs sur fond noir, notamment.
Côté colorimétrie aussi, c’est carton plein. L’espace de couleurs DCI-P3 est supporté à hauteur de 118 %, c’est-à-dire bien au-delà des promesses de Samsung, tandis que le gamut sRGB monte à 167 %. La calibration est par ailleurs sérieuse, avec un DeltaE mesuré à 2,2 par nos outils (idéalement, cette valeur doit être égale ou inférieure à 3, donc nous y sommes) et une température des couleurs de 7149 kelvins par défaut. Sur ce point précis, Samsung devrait faire mieux car nous sommes bien au-dessus des 6500 kelvins du standard vidéo.
Au déballage, sans rien toucher aux réglages, l’écran du Book 6 Edge affiche donc des couleurs beaucoup trop froides. Par chance, les paramètres d’affichage proposés par Samsung permettent de remédier au problème en trois clics. Les couleurs sont alors parfaitement justes sur l’appareil. Dans tous les cas, cette dalle Dynamic AMOLED conviendra aussi bien aux amateurs de belles images qu’aux utilisateurs créatifs occasionnels, pour de la retouche photo, par exemple. Ces derniers devront par contre passer par les « Samsung Settings » avant de pouvoir travailler dans de bonnes conditions.
Performances : un Snapdragon X2 Elite en furie
Nous l’avons dit en introduction, le Galaxy Book 6 Edge s’équipe de la nouvelle génération de processeurs ARM signés Qualcomm. Nous retrouvons donc ici une puce Snapdragon X2 Elite (X2E-88-100) déjà croisée lors de notre test de la nouvelle tablette Windows ASUS ProArt PZ14.
Puissante, cette puce devrait offrir un niveau de performances nettement supérieur à ce que pouvait proposer le Book 4 Edge et son Snapdragon X Elite (première génération) en la matière. Suffisamment pour tutoyer l’Apple M5 ou les meilleures puces Intel Core de série 3 « Panther Lake » ? C’est ce que nous allons voir après un bref récapitulatif de la configuration testée.
- Processeur Qualcomm Snapdragon X2 Elite (X2E-88-100) regroupant 18 cœurs et 18 threads cadencés entre 3,4 et 4,7 GHz, 53 Mo de cache, une partie graphique Adreno X2-90 à 1,70 GHz et un NPU Hexagon délivrant 80 TOPS de puissance de calcul pour l’IA locale.
- 32 Go de mémoire vive LPDDR5X (152 Go/s)
- 1 To de SSD au format eUFS
- Connectiques axées sur une sortie HDMI 2.1, un port USB-A 3.2, deux ports USB4 Type-C, une prise jack 3,5 mm et un lecteur microSD
- Connectivité Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4
Commençons par aborder la question du refroidissement. Contrairement au MacBook Air M5 de 15 pouces, le Galaxy Book 6 Edge est équipé d’un système de dissipation actif. Le démonter permet d’ailleurs d’apercevoir deux ventilateurs et une chambre à vapeur chargés de maintenir au frais le Snapdragon X2 Elite.
Un boulot dont ce triptyque s’acquitte plus ou moins bien : les performances de la puce en elle-même sont très satisfaisantes pour le format réduit du Book 6 Edge, comme nous allons le voir, mais une bonne partie de la chaleur émise par le SoC se répand sur le châssis. C’est notamment le cas au-dessus du clavier, ainsi qu’au niveau de la charnière, et sous le PC, où les températures excèdent nettement le seuil des 50 degrés. En d’autres termes, la chauffe se sent au toucher et nuit donc légèrement au confort d’utilisation dans le cadre d’un usage intensif.
Il faut dire que Samsung se livre à un arbitrage en faveur du silence. Car si le châssis devient vite chaud en usage soutenu, les ventilateurs, eux, tournent à faible allure… Même en mode performances, où l’on dépasse rarement les 40-42 dB à 40 cm de l’écran. Un souffle totalement masqué par les sons environnants ou le bruit d’un open space.
Quoi qu’il en soit, sur le plan des performances, les résultats sont probants. Un coup d’œil aux sCores obtenus sous Cinebench R24 nous permet très vite de prendre la mesure des progrès réalisés par Qualcomm.
À châssis rigoureusement identique, le Galaxy Book 6 Edge et son Snapdragon X2 Elite délivrent 150 points en calculs single-core contre 1 530 points en multi-core ; tandis que son prédécesseur le Galaxy Book 4 Edge et son Snapdragon X Elite de première génération se « contentaient » de 124 points en single-core et 982 points en multi-core. On parle donc d’une progression de 17 % en single-core et de 35 % en multi-core.
Face à la concurrence d’Apple et du MacBook Air M5, notre Galaxy Book 6 Edge accuse néanmoins un net retard en single-core et une sérieuse avance en multi-core. Quant aux meilleures puces Intel « Panther Lake » (Core Ultra X7 358H et X9 388H), force est d’admettre qu’elles sont largement battues sur les deux tableaux.
En revanche, ces dernières conservent plus de tonus sur le plan GPU grâce à leur partie graphique Intel Arc B390… dont les performances demeurent bien supérieures à celles que Qualcomm et son Adreno X2-90 peuvent aligner. En la matière, les résultats obtenus sur trois des benchmarks les plus exigeants de 3D Mark s’avèrent d’ailleurs évocateurs.
Cela dit, notre Galaxy Book 6 Edge n’en reste pas moins capable en jeu et en utilisation créative.
À l’aise en retouche photo ou en montage vidéo occasionnel, l’appareil se démarque de son prédécesseur par une prestation tout à fait honorable sur les jeux 3D gourmands comme Cyberpunk 2077 ou Shadow of the Tomb Raider… Même si l’activation du ray-tracing lui pose encore problème.
Sur Cyberpunk 2077, en définition Full HD+, avec l’ensemble des réglages en « ultra », et un soupçon de FSR activé (mais sans génération d’images), nous obtenions un framerate moyen de 41 FPS. Dans des conditions similaires, avec la même définition, mais sans FSR, Shadow of the Tomb Raider était pour sa part propulsé à 37 FPS en moyenne.
De quoi jouer après le bureau sans trop se poser de questions, avec une bonne qualité d’image qui plus est, mais ce que l’on retient surtout, c’est que le Galaxy Book 4 Edge était totalement incapable d’animer ces deux mêmes titres dans de bonnes conditions il y a deux ans. La progression est donc très appréciable. Et appréciée.
Terminons par un point sur le SSD. En la matière, il y a de quoi râler. Samsung s’obstine une nouvelle fois à affubler son Edge de modules eUFS beaucoup trop limités. Avec 4 382 Mo/s en lecture et 3 967 Mo/s en écriture, le bilan est constant, mais mollasson. Nous sommes sur des vitesses proches de celles d’un SSD PCIe Gen 4 milieu de gamme… Voire de certaines bonnes barrettes PCIe Gen 3. Ces débits sont suffisants pour le tout-venant, mais loin d’être satisfaisants — d’après nous — sur une machine vendue 3000 euros.
Autonomie : jusqu’à 22 heures sur batterie, vraiment ?
Les promesses des constructeurs en matière d’autonomie sont souvent très optimistes — et le mot est faible. Le Galaxy Book 6 Edge illustre bien ce phénomène. Équipé d’une batterie de 61,8 Wh, plutôt petite pour son format, l’appareil est censé tenir au maximum 22 heures sur batterie selon Samsung.
Toutefois, dans un contexte d’utilisation crédible et courant, cette estimation ne tient pas. À notre niveau, nous l’annonçons plutôt aux alentours de 10 heures lorsqu’on s’en tient à de la bureautique, du multimédia léger et de la navigation web assez soutenue.
Dans le cadre de notre test habituel, en lecture vidéo, l’engin tient cette fois 13 heures et 20 minutes environ avant de rendre les armes. Nous avions alors activé la lecture d’une vidéo en boucle, sur YouTube (via Edge), en 1080p, avec la luminosité de l’écran la plus forte, les paramètres d’alimentation les plus favorables à l’économie d’énergie, le rétroéclairage du clavier coupé et un casque branché (volume à 30%).
Nous sommes donc loin des 22 heures évoquées par Samsung, mais l’autonomie réelle reste tout à fait convenable pour cette catégorie de PC. On peut résumer la situation en disant que le Book 6 Edge est dans la bonne moitié du classement en la matière.
À noter enfin que le PC est livré sans chargeur dans la boîte. Il faudra donc passer à la caisse pour s’en acheter un, de 65 W si possible, comme le recommande Samsung.
Samsung Galaxy Book 6 Edge : l’avis de Clubic
Avec son Galaxy Book 6 Edge, Samsung ne change rien à une formule qui fonctionnait déjà très bien il y a deux ans. L’appareil reprend à l'identique le châssis fin, léger et élégant de son prédécesseur, ainsi que son excellent écran AMOLED, pour ne faire évoluer que l'essentiel : le SoC.
Sur ce point, le passage au Snapdragon X2 Elite change la donne. Plus puissante et surtout bien plus polyvalente, notamment sur le plan graphique, la nouvelle puce de Qualcomm permet enfin au Book 6 Edge de s'aventurer sur des jeux exigeants, voire de tirer vers les usages créatifs occasionnels, et ce, dans de bonnes conditions.
Cependant, l'appareil a un peu trop chaud en utilisation intensive, et son tarif (2999 euros pour la version testée) le place clairement au-dessus d'un Acer Swift 16 AI. Ce dernier reste d’ailleurs un meilleur choix à l'heure actuelle, car moins cher, aussi puissant et plus endurant. Cela étant dit, ces quelques réserves ne nous feront pas bouder notre plaisir.
En conservant ce qui faisait la force de son aîné… et en corrigeant sa principale faiblesse, le Galaxy Book 6 Edge s'impose comme un modèle sur lequel il est tout à fait possible de compter. On peut donc l'apprécier pour ce qu'il est : un excellent ultraportable XXL.
- Un très bel ultraportable, fin, solide et bien construit
- Performant (merci au Snapdragon X2 Elite) polyvalent et silencieux
- L’un des meilleurs écrans du marché
- Autonomie honnête (10 à 13 heures)
- Chauffe tout de même marquée en usage intensif
- Trackpad non haptique (alors que la concurrence s’y est mise)
- Le stockage eUFS, ridicule sur une machine à 3000 euros
- Évolutivité nulle (RAM et stockage soudés), vendu sans chargeur
Concurrence : quelles alternatives au Galaxy Book 6 Edge ?
- Beaucoup de puissance et un échauffement maîtrisé
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