Efficace et pas trop cher ? Annoncé au CES 2026, le nouvel HP HyperX Omen 15 s’était laissé approcher par Clubic en fin d’année dernière à l’occasion d’un événement organisé par la marque américaine à New York. Nous avions surtout retenu l’appareil pour sa configuration équilibrée et pour son châssis, certes vu et revu chez HP, mais aussi connu pour son efficacité. Il nous manquait toutefois une donnée primordiale pour jauger de la pertinence de ce « nouveau » modèle voué au milieu de gamme : son prix.

Nous savons aujourd’hui qu’il est honnête, assez pour positionner avantageusement ce nouvel HyperX Omen 15 face à ses concurrents ; mais avant de vous en dire plus, voici la configuration que HP France nous a fait parvenir en prêt :