Un rebranding partiel, un châssis déjà connu et un processeur d’ancienne génération. À première vue, le nouveau HP HyperX Omen 15 ne fait pas particulièrement envie. Et pourtant, balayer ce modèle d’un revers de la main serait une grave erreur, car à défaut d’être novateur, il fait très bien son travail… Qui plus est au bon prix.
Meilleurs prix
- Bonne qualité de construction, bon châssis
- La RTX 5060 mobile à son meilleur niveau
- Refroidissement au point, écran IPS valable
- 24 Go de DDR5 / 1 To de stockage à prix raisonnable
- Bon potentiel d’évolutivité
- Autonomie faiblarde (3 à 4 heures)
- Rétroéclairage RGB 4 zones « seulement »
- Trackpad perfectible, faible volume des haut-parleurs
- Pas de lecteur d’empreintes digitales
Efficace et pas trop cher ? Annoncé au CES 2026, le nouvel HP HyperX Omen 15 s’était laissé approcher par Clubic en fin d’année dernière à l’occasion d’un événement organisé par la marque américaine à New York. Nous avions surtout retenu l’appareil pour sa configuration équilibrée et pour son châssis, certes vu et revu chez HP, mais aussi connu pour son efficacité. Il nous manquait toutefois une donnée primordiale pour jauger de la pertinence de ce « nouveau » modèle voué au milieu de gamme : son prix.
Nous savons aujourd’hui qu’il est honnête, assez pour positionner avantageusement ce nouvel HyperX Omen 15 face à ses concurrents ; mais avant de vous en dire plus, voici la configuration que HP France nous a fait parvenir en prêt :
Fiche technique HP HyperX OMEN 15 (ga0004nf)
Résumé
|Processeur
|Intel Core i7-14650HX
|Taille de la mémoire
|24Go
|Carte graphique
|NVIDIA GeForce RTX 5060
|Mémoire vidéo
|8b
|Taille de l'écran
|15.3 pouces
|Taux de rafraîchissement
|180Hz
OS
|Système d'exploitation
|Windows 11
Processeur
|Processeur
|Intel Core i7-14650HX
|Type de processeur
|16 cœurs / 24 threads
|Fréquence du processeur
|5.2GHz
|Finesse de gravure
|10nm
Mémoire vive
|Taille de la mémoire
|24Go
|Type de mémoire
|DDR5
|Nombre de barrettes
|1
|Nombre de slots mémoire libres
|1
Graphismes
|Carte graphique
|NVIDIA GeForce RTX 5060
|Max-Q
|Oui
|Mémoire vidéo
|8b
|Type mémoire vidéo
|GDDR7
Écran
|Taille de l'écran
|15.3 pouces
|Taux de rafraîchissement
|180Hz
|Type d'écran
|LED
|Définition d'écran
|2.5K
|Format de l'écran
|16/10
|Dalle mate / antireflet
|Oui
|Écran tactile
|Non
Stockage
|Configuration disque(s)
|SSD NVMe
|Disque principal
|1 To
|Disque secondaire
|1 slot M.2 NVMe
|Lecteur optique
|Aucun
|Emplacement mSATA/M.2
|M.2 (libre), M.2 (occupé)
|Lecteur de carte mémoire
|Aucun
Connectique
|Connectiques disponibles
|Jack 3,5mm Femelle Stéréo, HDMI 2.1, Ethernet - RJ45 Femelle, USB 3.2, USB 3.2 Type C, Micro (Jack 3.5mm Femelle)
Réseau sans-fil
|Wi-Fi
|Oui
|Version Wi-Fi
|6
|Bluetooth
|Oui
|Version Bluetooth
|5.4
Équipement
|Webcam
|Oui
|Haut-parleurs
|Intégrés
|Clavier
|Azerty
|Clavier rétroéclairé
|Oui - RGB
|Pavé numérique
|Oui
|Lecteur d'empreinte digitale
|Non
Caractéristiques physiques
|Longueur
|34.3cm
|Largeur
|25.3cm
|Épaisseur
|2.25cm
|Poids
|2.21kg
Dans cette version Core i7 / 24 Go / RTX 5060, le HP HyperX Omen 15 (ga0004nf) est affiché à 1 499,99 euros chez plusieurs revendeurs en ligne à l’heure où nous rédigeons ces lignes.
Design : un châssis vu et revu… Mais aussi éprouvé
Avec 34,3 × 25,3 × 2,25 cm pour 2,21 kg, l’HyperX Omen 15 est un PC gamer au format plutôt ramassé, ce qui n’est pas pour nous déplaire. Relativement agréable à transporter, l’appareil se prête assez bien à un usage nomade en dépit d’une autonomie modeste (nous y reviendrons en fin de test) qui force à emmener partout avec soi le gros chargeur de 280 watts qui accompagne ce modèle.
Un modèle qui est loin, très loin, de nous dépayser. Comme évoqué plus haut, ce nouvel Omen 15 reprend à son compte un châssis dont HP recycle les courbes depuis environ 3 ans. L’appareil ressemble par conséquent beaucoup à une version un peu plus trapue de son lointain cousin le HP Omen 16 Transcend, mais en empruntant quelques lignes à son grand frère l’Omen Max 16. Des lignes seulement, car le modèle qui nous intéresse aujourd’hui s’en tient pour sa part à un châssis entièrement en plastique et non en alliage.
Modèle à prix raisonnable oblige, HP fait ici une croix sur l’aluminium. Cela dit, les finitions sont au niveau de ce que l’on attend d’un bon modèle milieu de gamme. L’assemblage est d’ailleurs très sérieux dans l’ensemble. Les différentes pièces de plastique qui composent le châssis sont jointes les unes aux autres avec minutie, si bien que rien ne craque lorsqu’on manipule l’engin. La rigidité du châssis est d’ailleurs satisfaisante et les charnières s’avèrent suffisamment solides, même si le cadre d’écran, lui, nous paraît un peu trop souple. Il faudra éviter les mouvements brusques à cet endroit.
La qualité de fabrication de cet HyperX Omen 15 ne pose donc aucun gros problème. On apprécie par ailleurs le soin apporté au clavier. Sans être aussi réussi que celui du Omen Max 16 (dont on retrouve néanmoins la disposition générale et le pavé numérique), ce clavier offre une profondeur de course plaisante pour jouer, se montre suffisamment silencieux et précis au quotidien, même s’il demande un petit temps d’adaptation au départ.
On apprécie également son rebond onctueux, qui joue pour beaucoup dans le confort ressenti ici. À noter par contre que si ce clavier est bien doté d’un rétroéclairage RGB, ce dernier se limite à seulement quatre zones (plutôt qu’à une configuration touche par touche) réglables depuis l’utilitaire Omen Gaming Hub. Un compromis que l’on accepte bien volontiers.
Le trackpad est en revanche plus dérangeant. Sans être foncièrement mauvais (croyez-nous, on a vu bien pire), ce dernier s’avère très plastique au toucher et un peu petit. On apprécie néanmoins sa bonne précision et ses clics pas trop erratiques en comparaison de ce que proposent d’autres modèles gaming milieu de gamme. On sent que HP a quand même fait un (petit) effort ici.
Côté connectique, on retrouve l’essentiel, mais un peu éparpillé, avec un port USB-A 3.0 et une prise Jack 3,5 mm sur le flanc gauche ; un port RJ-45 (1 Gbps) et un connecteur USB-A 3.0 sur le flanc droit ; une sortie HDMI 2.1 et un port USB-C 3.1 (10 Gbps) à l’arrière.
La webcam et les haut-parleurs assurent quant à eux le service minimum, ce qui est prévisible à ce niveau de prix.
On hérite d’un module 1080p juché au-dessus de l’écran, délivrant une image pas trop bruitée lorsque les conditions de luminosité lui sont favorables. Les couleurs sont également assez fidèles à la réalité. Les haut-parleurs, eux, se démarquent surtout par leur faible volume (impossible de les utiliser en jeu, car ils sont couverts par le bruit des ventilateurs) et leur rendu audio très « plat ». Le son manque de relief et de consistance, mais évite au moins la saturation ou l’effet de boîte. C’est déjà ça.
L’ouverture du boîtier se fait enfin par le dessous après avoir retiré une petite dizaine de vis Philips à l’aide d’un tournevis de précision. On constate alors assez vite que la batterie peut être remplacée aisément, qu’un emplacement SODIMM est laissé vacant pour ajouter de la mémoire vive (une seule barrette de 24 Go était installée sur notre machine de prêt) et qu’un emplacement pour SSD M2 est vide lui aussi pour accroître la capacité totale de stockage au besoin (voire passer sur une configuration RAID 1 ou un dual boot Windows/Linux pour les amateurs). Le modem Wi-Fi/Bluetooth est également modulaire pour être remplacé en trois tours de vis s’il le faut.
Écran : une dalle QHD+/sRGB de qualité
Pour réduire les coûts, les PC portables gaming milieu de gamme font parfois des compromis importants en termes de qualité d’affichage. Ce n’est pas le cas sur notre HyperX Omen 15. Sans nécessairement aller chercher une dalle d’exception, HP nous propose ici un panneau LCD IPS de qualité, lumineux et réactif.
On retrouve en effet une dalle 2,5K (2560 points par 1600) de 15,3 pouces au format 16:10. Ce panneau LCD monte à 180 Hz, mais il est aussi censé afficher 500 cd/m² de luminance maximale et couvrir à 100% le spectre sRGB. Voyons ce qu’il en est.
Sous notre sonde et le logiciel de mesures DisplayCal, nous commençons par relever une luminance maximale de 551 cd/m². Cette valeur, supérieure à celle promise par HP, est également plus importante que les 350 à 400 cd/m² mesurés chez la plupart des modèles concurrents.
L’écran de ce nouvel Omen 15 est donc lumineux, suffisamment pour rester lisible dans une pièce très éclairée, voire, dans certains cas, en extérieur. D’autant qu’un traitement antireflets efficace est de la partie. L’écran se dote par ailleurs d’un ratio de contraste honorable mesuré par nos outils à 1159:1. La technologie IPS est capable de mieux, c’est certain, mais l’on s’accommode tout à fait de ce contraste en l’état. Il est perfectible, mais suffisant.
HP rattrape ce léger écart en soignant plutôt bien la calibration de son écran QHD+. Ce dernier affiche ainsi un DeltaE de 2,7 (au point, puisque cette valeur doit idéalement être égale ou inférieure à 3) et une température de 6716 kelvins, proche des 6500 kelvins attendus. Théoriquement, les couleurs sont donc justes sur cet HyperX Omen 15, en dépit d’une légère dérive colorimétrique vers le bleu… Que l’on a toutefois du mal à identifier à l’œil nu.
La couverture des principaux espaces de couleurs est quant à elle conforme aux attentes et aux promesses formulées par HP. Le gamut sRGB est ainsi couvert à hauteur de 98,8%, tandis que l’espace DCI-P3 est supporté à 70% seulement. Nous sommes dans la lignée de ce que l’on attend à ce prix et sur cette gamme.
Globalement, cet écran ne surprend donc pas, mais ne déçoit jamais non plus. Un bon écran, tout simplement, même s’il lui manque une couverture plus complète de l’espace DCI-P3 pour séduire les utilisateurs créatifs.
Performances : une GeForce RTX 5060 parfaitement exploitée
L’HyperX Omen 15 n’a certes pas de processeur dernier cri, mais il ne fait pas pour autant de compromis faciles sur les performances. Sur le plan graphique, l’appareil opte en effet pour une GeForce RTX 5060 mobile configurée avantageusement, puisqu’elle atteint ici le cap des 115 watts de TGP, soit le maximum possible avec cette référence. La carte graphique milieu de gamme de NVIDIA délivre ainsi un niveau de puissance substantiel, et ce, sans baisse de régime sur la durée comme nous l’ont démontré nos tests.
Avant toute chose, voici un bref récapitulatif de la configuration testée :
- Processeur Intel Core i7-14650HX (16 cœurs / 24 threads cadencés à un maximum de 5,2 GHz, 30 Mo de cache, 55W de TDP, gravure 10 nm)
- 24 Go de mémoire vive DDR5 (5600 MT/s)
- Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5060 (8 Go GDDR7, 115W de TGP avec Dynamic Boost)
- 1 To de SSD PCIe Gen4
Si notre Omen 15 exploite à son plein potentiel la RTX 5060, c’est parce qu’il s’appuie sur un bon châssis et sur un système de dissipation parfaitement au point. Fort de deux ventilateurs et trois gros caloducs, l’appareil parvient à garder ses composants à des températures raisonnables et sa carlingue au frais : 38 degrés au maximum en pleine partie de Cyberpunk 2077 lors de nos essais. Le mode de performances « débridé », le plus élevé, était alors activé, ayant pour effet de pousser les ventilateurs à pleine vitesse. Dans ce contexte, nous relevions 52 à 53 dB à 40 cm de l’écran à l’aide de notre sonomètre. Un souffle bien audible, mais tout à fait commun pour un PC portable gaming, aisément couvert lorsqu’on joue avec un casque, qui plus est.
Sur le plan des performances CPU, l’appareil ne fait toutefois pas de miracle. Avec son processeur Raptor Lake Refresh lancé en 2024, l’HyperX Omen 15 délivre tout simplement des performances de 2024. L’appareil peine donc, très logiquement, à égaler les performances des dernières générations de processeurs AMD et Intel, sans toutefois que cela soit un souci sur la machine qui nous intéresse aujourd’hui puisqu’elle vise avant tout à délivrer un bon rapport performances/prix.
Dans l’absolu, le Core i7-14650HX tire parti de ses 16 cœurs pour délivrer de bonnes performances en multi-Core, tandis que son architecture lui permet de rester véloce, encore aujourd’hui, en termes de calculs sur un seul cœur. On obtient ainsi 1105 points en multi-Core sur Cinebench R24, contre 117 points en single-Core.
Nous sommes donc à deux pas derrière le nouvel Intel Core Ultra 7 356H, tout en approchant ce que peut faire l’AMD Ryzen AI 9 HX 370 lancé la même année et diffusé massivement. Pas mal pour un produit disponible à moins de 1500 euros en France.
Côté GPU, les réjouissances sont bien plus nettes. Sur 3DMark, notre HyperX Omen 15 et sa GeForce RTX 5060 115 watts parviennent d’ailleurs à se placer juste derrière la RTX 5070 100W d’un Framework Laptop 16 et devant la RTX 5060 115W d’un ASUS ROG Strix G16 pourtant bien plus coûteux.
En gaming, l’appareil se montre donc à l’aise en définition QHD+, où il anime sans broncher les titres les plus gourmands dans les niveaux de détails les plus élevés, avec une bonne dose de ray tracing en prime. Nous avons pu nous en rendre compte lors de nos tests habituels sur Cyberpunk 2077 et Black Myth Wukong, qui ont tous deux l’avantage d’intégrer des benchmarks fort pratiques pour évaluer les performances en jeu.
Comme d’habitude, nous mesurons ici les performances en Quad HD+ / Ultra, avec trois types de réglages différents utilisés tour à tour pour chacun des deux titres en question : le premier « run » est effectué avec le path tracing complet et la Multi Frame Generation x4. Il est suivi d’un second essai où l’on remplace le path tracing par le ray tracing « classique »… mais cette fois en désactivant la MFG pour pousser le GPU dans ses derniers retranchements. Enfin, nous procédons à un troisième essai, mais uniquement en rastérisation (ray tracing et MFG désactivés).
Voici alors les résultats obtenus :
- Sur Cyberpunk 2077, tout d’abord avec le path tracing actif, couplé à la Multi Frame Generation x4, et l’ensemble des réglages en Ultra, nous atteignons 55 à 65 FPS en moyenne. Cette moyenne s’affaisse à 47 FPS lorsqu’on se contente du ray tracing en Ultra et du DLSS « Auto », mais sans génération d’images par IA. Enfin, en rastérisation (sans ray tracing et sans Frame Generation), mais avec l’ensemble des réglages toujours positionnés en Ultra, nous observons cette fois une moyenne de 59 FPS.
- Sur Black Myth Wukong, nous relevons pour commencer une moyenne de 60 FPS avec les réglages « Cinématiques » (les plus élevés disponibles), le ray tracing maximal, et la MFG x4. La RTX 5060 de notre HyperX Omen 15 s’en tient en revanche à 39 FPS lorsqu’on conserve les réglages « Cinématiques » et le DLSS, que l’on s’en tient au ray tracing minimal (impossible de faire autrement sur ce jeu), mais que l’on désactive totalement la Frame Generation. Enfin, en rastérisation, le titre s’en tient à 36 FPS en moyenne (réglages « Cinématiques », avec le ray tracing entièrement coupé, et la frame generation désactivée elle aussi).
La GeForce RTX 5060 du gamer abordable de HP s’avère également efficace en calcul local de l’IA (572 TOPS à elle seule), compétente en montage vidéo, en retouche photo ou en modélisation, comme en attestent d’ailleurs ses résultats honorables sous Blender benchmark. En la matière, elle se positionne entre une puce M5 et une puce M5 Pro. De quoi conférer une belle marge de manœuvre aux utilisateurs souhaitant faire autre chose qu’uniquement jouer sur leur HyperX Omen 15.
Les performances du SSD sont également valables. La barrette PCIe Gen 4 de 1 To installée sur notre modèle de prêt délivre ainsi 7073 Mo/s en lecture et 5686 Mo/s en écriture. Difficile d’en demander plus sur une machine de ce type, proposée à ce prix.
Autonomie : le compromis logique…
Avec sa grosse configuration et sa petite batterie de 70 Wh, l’HyperX Omen 15 ne trompe personne. Lorsqu’on en vient à l’épineuse question de l’autonomie, l’engin s’essouffle vite, très vite, au bout de 3 à 4 heures d’utilisation seulement… Même en usage courant et malgré l’emploi des paramètres d’alimentation les plus favorables à l’endurance. Nous sommes ici sur une autonomie d’ancienne génération et face au seul vrai défaut de ce nouvel Omen 15.
Un défaut dont on a du mal à lui tenir rigueur bien longtemps, sa catégorie de produit visant de toute façon un usage essentiellement sédentaire. Son gros chargeur de 280W devra donc être perpétuellement gardé à portée de main, idéalement branché.
HP HyperX Omen 15 (ga0004nf) : l’avis de Clubic
En matière de PC portables gaming, les vieux pots font parfois les meilleures confitures. Preuve en est avec ce nouvel HyperX Omen 15 qui recycle un châssis globalement bien connu, sans chercher à révolutionner quoi que ce soit, et c’est précisément ce que l’on apprécie sur ce modèle. À défaut d’être novateur, il fait parfaitement ce qu’on lui demande, délivrant de solides performances et une bonne qualité d’affichage à un prix raisonnable.
Bien construit, bien pensé, l’appareil s’illustre aussi par son potentiel d’évolutivité (emplacements SO-DIMM et M2 vacants, batterie facile d’accès, modem remplaçable…) et par l’efficacité de son système de dissipation, suffisant pour exploiter comme il se doit toute la puissance de la RTX 5060.
Le seul vrai défaut de l’HyperX Omen 15 touche à son autonomie, toute relative, qui le limite à une utilisation essentiellement sédentaire. Un défaut courant pour cette catégorie de PC, qu’on aura du mal à lui reprocher bien longtemps… Mais qui mérite d'être gardé en tête avant l’achat.
- Bonne qualité de construction, bon châssis
- La RTX 5060 mobile à son meilleur niveau
- Refroidissement au point, écran IPS valable
- 24 Go de DDR5 / 1 To de stockage à prix raisonnable
- Bon potentiel d’évolutivité
- Autonomie faiblarde (3 à 4 heures)
- Rétroéclairage RGB 4 zones « seulement »
- Trackpad perfectible, faible volume des haut-parleurs
- Pas de lecteur d’empreintes digitales
Concurrence : quelles alternatives au HP HyperX Omen 15 ?
- RTX 5060 joliment exploitée
- Dissipation au point, chauffe contenue
- Clavier réussi, connectiques suffisantes et bien réparties
- Châssis bien construit, plutôt fin et discret
- Système de dissipation efficace
- Configuration très à l’aise en Full HD+
- Refroidissement efficace et silencieux
- Performances CPU stratosphériques
- Appareil agréable à regarder, joliment assemblé
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