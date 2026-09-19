Pour obtenir l'infrastructure d'Open-Xchange [@fuck.it] n'est pas la seule option. Le service allemand mailbox (ex-mailbox.org, groupe Heinlein) construit sa messagerie sur les mêmes briques Postfix, Dovecot et Open-Xchange, avec un webmail identique. Son forfait Standard démarre à 3 euros par mois avec 20 Go de mail et 10 Go de stockage, et le Premium à 9 euros par mois avec 50 Go de mail et 100 Go de stockage, largement sous les tarifs Core et Edge de [@fuck.it]. Si une adresse @mailbox.org est certes bien plus sage en apparence, au moins l'option PGP est proposée sur toutes les formules.

Pour une messagerie appuyant davantage la confidentialité, Proton Mail et Tuta sont aussi bien moins chers. Proton facture son offre Mail Plus environ 3,99 euros par mois, et son forfait Unlimited 9,99 euros par mois en engagement annuel, VPN, Drive et gestionnaire de mots de passe compris. De son côté, Tuta propose ses forfaits Revolutionary et Legend à respectivement 3 euros et 8 euros par mois.

Côté souveraineté, il est également possible de se tourner vers Infomaniak. Son Service Mail démarre autour de 1,50 euro par boîte et par mois, et l'entreprise suisse a depuis ajouté un chiffrement partiel des messages, gratuitement, pour l'ensemble de ses utilisateurs. La suite kSuite qui l'entoure (kDrive, kChat, kMeet) reste tout aussi complète que celle de [@fuck.it], pour une facture nettement plus légère.

Chez [@fuck.it], avec les offres Core et Edge, le chiffrement bout-en-bout n'existe qu'en configurant soi-même ses clés PGP dans un client tiers. Seul le plan Apex propose une brique de chiffrement intégrée (OX Guard), sans toutefois offrir l'automatisme "zero-knowledge" façon Proton ou Tuta.