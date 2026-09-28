Trois ans après son lancement à 169 €, la souris sans fil de 60 grammes que Logitech destine à l’eSport s’affiche à 89,99 € chez Amazon, en coloris blanc. Entre ses mises à jour gratuites et ses quelques défauts connus, voici ce qu’elle vaut réellement à ce tarif.
Testée par nos soins dès septembre 2023, la Logitech G Pro X Superlight 2 est la souris sans fil que la marque destine aux joueurs compétitifs, et nous lui avions attribué la note de 8/10. Sa version blanche est proposée à 89,99 € au lieu de 112,83 € sur Amazon, soit 22,84 € d’économie et une remise de 20 %. Elle a gagné en capacités depuis : des mises à jour gratuites du firmware ont porté son capteur à 44 000 dpi et sa fréquence de rapport jusqu’à 8 000 Hz. Elle vise d’abord les joueurs de FPS, avec quelques réserves pour les gauchers et les petites mains.
La souris sans fil Logitech G Pro X Superlight 2 en coloris blanc est affichée à 89,99 € au lieu de 112,83 € chez Amazon.
Pourquoi choisir la Logitech G Pro X Superlight 2 ?
- Un poids plume qui se fait oublier : 60 grammes seulement, qui rendent les grands balayages de visée plus faciles à enchaîner, dans une forme que notre test juge agréable en prise paume comme en griffe.
- Un capteur qui a progressé depuis sa sortie : le HERO 2 est passé de 32 000 à 44 000 dpi et de 2 000 à 8 000 Hz par simple mise à jour gratuite du firmware.
- Une endurance confortable : Logitech annonce 95 heures d’autonomie, et il restait 45 % de batterie après deux semaines d’usage dans notre test, avec une recharge en USB-C ou sur tapis PowerPlay.
Une souris taillée pour les jeux de tir, moins pour le reste
Sur un jeu de tir compétitif, la masse de la souris pèse sur chaque correction de visée et chaque mouvement rapide. Avec 60 grammes, des patins en PTFE et des clics optomécaniques LIGHTFORCE, la Superlight 2 est construite pour ces gestes courts et répétés. Dans notre test de la Logitech G Pro X Superlight 2, nous avions jugé le capteur HERO 2 et la connexion sans fil Lightspeed sans faille, avec des clics principaux et une molette très satisfaisants. Seul bémol à l’usage : le clic est nettement plus bruyant que sur la génération précédente.
Ses 125 mm de long pour 63,5 mm de large conviennent surtout aux mains moyennes à grandes, tenues en paume ou en griffe. Les petites mains et les adeptes de la prise du bout des doigts trouveront plus adaptée la Superlight 2c, plus compacte d’environ 5 % et allégée à 51 grammes. Les gauchers passeront leur chemin : la forme est symétrique, mais les deux boutons latéraux restent sur le flanc gauche.
Une spécialiste de l’eSport face à des souris plus polyvalentes
La Superlight 2 ne cherche pas à tout faire. Face à elle, l’Asus ROG Keris II Ace, désignée meilleure souris gamer dans notre comparatif des meilleures souris gamer, joue la même carte eSport avec ses 54 grammes. Ceux qui veulent davantage de boutons regarderont plutôt la Logitech G502 X Plus ou la Corsair Scimitar Elite Wireless, pensée pour les MMO et les MOBA. À 89,99 €, la Superlight 2 se justifie pour qui privilégie un capteur éprouvé et une forme sobre plutôt que la polyvalence.
✅ Les points forts
- 60 grammes et une forme confortable en paume comme en griffe
- Capteur HERO 2 et connexion Lightspeed sans faille dans notre test
- Jusqu’à 44 000 dpi et 8 000 Hz après mise à jour gratuite
- Clics principaux et molette précis
- Recharge en USB-C, compatible avec le tapis PowerPlay
❌ Les limites
- Boutons latéraux mous, à la course d’activation longue
- Clics principaux plus bruyants que sur la génération précédente
- Aucun bouton de changement de dpi
- Boutons latéraux à gauche uniquement, peu adaptée aux gauchers
Près de 80 € sous son prix de lancement de 169 €, la Superlight 2 blanche reste à 89,99 € sur Amazon au moment où nous écrivons.
À 89,99 €, la Logitech G Pro X Superlight 2 se négocie bien en dessous des 169 € de son lancement, un prix que notre test jugeait alors difficile à justifier. Elle n’a rien perdu en route, et les mises à jour de firmware l’ont même rendue plus capable qu’à sa sortie. Pour un joueur de FPS aux mains moyennes ou grandes, c’est une souris sans fil légère et endurante, dont le suivi n’a montré aucune faille dans notre test.
Elle ne s’adresse pas à tout le monde pour autant. Les gauchers, les petites mains et les joueurs de MMO trouveront mieux ailleurs, dans la gamme avec la Superlight 2c ou chez la concurrence. Si vous changez souvent de sensibilité en pleine partie, l’absence de bouton dédié aux dpi se fera aussi sentir. Pour les autres, reste à vérifier que le blanc vous convient : c’est le coloris concerné par cette remise.
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