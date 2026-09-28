Sur un jeu de tir compétitif, la masse de la souris pèse sur chaque correction de visée et chaque mouvement rapide. Avec 60 grammes, des patins en PTFE et des clics optomécaniques LIGHTFORCE, la Superlight 2 est construite pour ces gestes courts et répétés. Dans notre test de la Logitech G Pro X Superlight 2, nous avions jugé le capteur HERO 2 et la connexion sans fil Lightspeed sans faille, avec des clics principaux et une molette très satisfaisants. Seul bémol à l’usage : le clic est nettement plus bruyant que sur la génération précédente.

Ses 125 mm de long pour 63,5 mm de large conviennent surtout aux mains moyennes à grandes, tenues en paume ou en griffe. Les petites mains et les adeptes de la prise du bout des doigts trouveront plus adaptée la Superlight 2c, plus compacte d’environ 5 % et allégée à 51 grammes. Les gauchers passeront leur chemin : la forme est symétrique, mais les deux boutons latéraux restent sur le flanc gauche.