Les premières PlayStation 5 étaient vendues avec un espace de stockage annoncé de 1 To qui se limitait en réalité à 667 Go. Cet espace s’avère restreint puisqu’il vous suffit d’installer le dernier Call of Duty, NBA 2K27 et un jeu solo pour que votre console soit remplie. Ce problème n’en est plus un avec ce Lexar ARES puisque ses 512 Go de stockage vous permettront de presque doubler l’espace de stockage de votre console. Cependant, 512 Go, ce n’est pas exceptionnel, surtout avec GTA VI qui ne va pas tarder à se montrer et qui s’annonce, lui aussi, assez volumineux.

Évidemment, ce Lexar ARES ne se limite pas à la PlayStation 5 puisqu'il est logiquement compatible avec les ordinateurs. Là aussi, vous pourrez transférer vos différents fichiers. L’intérêt, en plus d’alléger votre ordinateur, est d’améliorer ses performances puisqu’un PC bien rempli, c'est souvent un PC qui peut ramer.