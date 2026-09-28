Avec sa vitesse de lecture de 7 200 Mo/s, le Lexar ARES ne se contente pas d’être un simple espace de stockage puisqu’il peut lancer vos jeux sans aucun ralentissement. En ce moment, il s’offre 10 % de réduction sur Amazon.
Pourquoi choisir le Lexar ARES ?
- Compatible avec la PlayStation 5 : Le Lexar ARES est compatible avec le format M.2 2280 PCIe Gen4x4 et est donc compatible avec la PlayStation 5.
- Jusqu'à 7 200 Mo/s en lecture : Ce SSD ne se contente pas de stocker vos jeux ou vos fichiers puisqu’il possède un débit élevé qui permet de lancer vos différents titres sans effectuer un nouveau transfert.
- Pour un prix inférieur à 100 euros : À une époque où les prix des SSD et de la RAM ne cessent d’augmenter, cette promotion s’avère attractive puisque le SSD est polyvalent et conviendra aux joueurs et aux gamers.
La PlayStation 5 respire
Les premières PlayStation 5 étaient vendues avec un espace de stockage annoncé de 1 To qui se limitait en réalité à 667 Go. Cet espace s’avère restreint puisqu’il vous suffit d’installer le dernier Call of Duty, NBA 2K27 et un jeu solo pour que votre console soit remplie. Ce problème n’en est plus un avec ce Lexar ARES puisque ses 512 Go de stockage vous permettront de presque doubler l’espace de stockage de votre console. Cependant, 512 Go, ce n’est pas exceptionnel, surtout avec GTA VI qui ne va pas tarder à se montrer et qui s’annonce, lui aussi, assez volumineux.
Évidemment, ce Lexar ARES ne se limite pas à la PlayStation 5 puisqu'il est logiquement compatible avec les ordinateurs. Là aussi, vous pourrez transférer vos différents fichiers. L’intérêt, en plus d’alléger votre ordinateur, est d’améliorer ses performances puisqu’un PC bien rempli, c'est souvent un PC qui peut ramer.
Un SSD qui essaie de rester au frais
Ce Lexar ARES possède un débit élevé avec 7 200 Mo/s en lecture et 6 500 Mo/s en écriture. Ainsi, vous pourrez lancer vos jeux et vos fichiers de montage vidéo directement depuis le SSD. Par conséquent, il peut être amené à chauffer, mais Lexar essaie d’atténuer ce problème. La marque n’a pas opté pour un dissipateur thermique, mais pour une couche de refroidissement qui devrait continuer d’offrir un jeu stable même après les plus longues sessions.
Sur PC, vous pourrez installer le logiciel Lexar Disk Master pour suivre les performances du SSD en temps réel. Parmi les options disponibles, il y a un affichage de l’espace disponible ou une aide pour optimiser le stockage.
✅ Les points forts
- Compatible avec la PlayStation 5
- Une vitesse de lecture de 7 200 Mo/s
- Le logiciel Lexar Disk Master pour optimiser les performances du SSD
❌ Les limites
- 512 Go, pour le prix c’est top, mais face au volume des jeux d’aujourd’hui, cela se remplit assez rapidement
- Pas de dissipateur thermique mais le SSD opte pour une couche de refroidissement
Sur Amazon, vous pouvez retrouver le Lexar ARES pour 94,99 euros au lieu de 106,99 euros
Pour moins de 100 euros, le Lexar ARES s’avère être un excellent SSD pour ceux qui effectuent beaucoup de montages vidéo avec des fichiers volumineux ou pour les gamers qui jouent à cinq ou six jeux simultanément.
Cependant, si vous souhaitez stocker une dizaine de jeux sur votre PlayStation 5, ce SSD ne pourra pas répondre à vos besoins.
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