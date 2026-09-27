Le Ninja Foodi FlexDrawer mise sur un tiroir unique de 10,4 L qu’un séparateur amovible divise en deux zones indépendantes. Dans sa finition Pierre/Or, il s’affiche à 204,99 € sur Amazon, un tarif qu’il n’avait pas atteint au cours des trente derniers jours.
Chez Ninja, la gamme Dual Zone a popularisé l’idée de cuire deux préparations en même temps dans deux paniers séparés. Le Foodi FlexDrawer reprend ce principe avec une nuance qui change l’usage : un seul grand tiroir de 10,4 L, qu’un séparateur amovible découpe en deux zones de 5,2 L.
Cette déclinaison Pierre/Or, référence AF500EUSD, remplace le noir habituel par une teinte claire aux accents dorés. Elle est proposée à 204,99 € chez Amazon, soit 65 € de moins que son prix le plus bas des trente derniers jours, ou 24 % de remise. Elle s’adresse d’abord aux familles nombreuses et aux foyers qui reçoivent souvent, à condition d’avoir la place de l’installer.
Le Ninja Foodi FlexDrawer 10,4 L en coloris Pierre/Or est affiché à 204,99 € chez Amazon, alors que son prix le plus bas des trente derniers jours était de 269,99 €.
Pourquoi choisir le Ninja Foodi FlexDrawer ?
- Un tiroir qui change de forme : Avec le séparateur, deux zones de 5,2 L fonctionnent chacune avec son mode, sa température et sa durée. Sans lui, les 10,4 L forment une seule MegaZone, assez vaste pour un rôti ou une grosse fournée de frites en une seule fois.
- Deux plats servis ensemble : La fonction Sync décale les départs pour que les deux zones terminent au même moment, tandis que Match applique le même réglage des deux côtés. Le plat et son accompagnement arrivent chauds sur la table en même temps.
- Sept modes et 2 470 W : Friture à air, Max Crisp jusqu’à 240 °C, rôtissage, cuisson au four, réchauffage, déshydratation et levée de pâte couvrent l’essentiel d’une cuisine du quotidien. La puissance de 2 470 W est répartie sur deux résistances, une par zone.
Du dîner en semaine au rôti du dimanche
Au quotidien, le séparateur fait toute la différence. Des filets de poisson d’un côté, des légumes rôtis de l’autre, chacun à sa température, et Sync cale les fins de cuisson : le dîner sort d’un seul appareil sans jongler avec le four. Le week-end, il suffit de retirer la cloison pour installer un rôti dans toute la largeur du tiroir, ce qu’un modèle à deux paniers fixes ne permet pas. Les modes déshydratation et levée prolongent l’usage vers les fruits séchés ou la pâte à pain.
Le FlexDrawer vise clairement les grandes tablées : familles nombreuses, foyers qui reçoivent ou qui préparent les repas de la semaine en une fois. Les tests publiés saluent des cuissons régulières et un entretien simple, puisque tiroir, séparateur et plaques passent au lave-vaisselle. Pour une ou deux personnes, en revanche, l’appareil est surdimensionné. Un modèle compact de 5 à 6 L fera le même travail en occupant bien moins de place sur le plan de travail.
Un tiroir unique face aux doubles paniers
Face aux Ninja Dual Zone à deux paniers indépendants, comme le Dual Zone MAX de 9,5 L, le FlexDrawer joue la souplesse : sa capacité peut redevenir un seul volume, alors qu’elle reste coupée en deux sur un modèle à double cuve. En contrepartie, il réclame de l’espace, avec près de 50 cm de long et plus de 9 kg sur la balance. Côté prix, Ninja affiche la version noire à 229,99 € sur sa boutique au moment où nous écrivons, ce qui place cette finition Pierre/Or sous le tarif du constructeur pour le coloris de base.
✅ Les points forts
- Tiroir de 10,4 L modulable en deux zones de 5,2 L
- Fonctions Sync et Match pour servir deux plats en même temps
- Mode Max Crisp jusqu’à 240 °C pour les surgelés et les frites
- Tiroir, séparateur et plaques lavables au lave-vaisselle
- Garantie constructeur de deux ans
❌ Les limites
- Encombrant : près de 50 cm de long et plus de 9 kg
- Cordon d’alimentation court, autour de 80 cm
- Finition des commandes jugée légère pour le prix par certains testeurs
- Surdimensionné pour une ou deux personnes
La remise porte sur le coloris Pierre/Or : vérifiez la teinte sélectionnée sur la fiche Amazon avant de valider votre panier à 204,99 €.
À 204,99 €, le Ninja Foodi FlexDrawer Pierre/Or coûte 65 € de moins que son prix plancher du mois écoulé. L’intérêt tient moins à la remise qu’au concept : un seul appareil pour deux plats simultanés ou une grosse pièce entière, là où il faudrait sinon choisir entre double cuve et grand panier unique. Pour une famille qui cuisine beaucoup, le gain de souplesse est réel.
Il faut en revanche lui réserver une place durable sur le plan de travail, près d’une prise vu la longueur du cordon. Les petits foyers et les cuisines étroites ont intérêt à regarder un modèle plus compact. Et si le concept vous séduit mais que la teinte claire ne s’accorde pas à votre cuisine, la version noire existe aussi, à un tarif constructeur plus élevé au moment où nous écrivons.
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