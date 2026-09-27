Chez Ninja, la gamme Dual Zone a popularisé l’idée de cuire deux préparations en même temps dans deux paniers séparés. Le Foodi FlexDrawer reprend ce principe avec une nuance qui change l’usage : un seul grand tiroir de 10,4 L, qu’un séparateur amovible découpe en deux zones de 5,2 L.

Cette déclinaison Pierre/Or, référence AF500EUSD, remplace le noir habituel par une teinte claire aux accents dorés. Elle est proposée à 204,99 € chez Amazon, soit 65 € de moins que son prix le plus bas des trente derniers jours, ou 24 % de remise. Elle s’adresse d’abord aux familles nombreuses et aux foyers qui reçoivent souvent, à condition d’avoir la place de l’installer.