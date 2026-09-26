La HP Smart Tank 6005 est une imprimante qui utilise un réservoir d’encre plutôt que des cartouches, avec un résultat tout aussi efficace, à retrouver sur Amazon pour 174,96 euros contre 249,90 euros.
Avec l’imprimante HP Smart Tank 6005, vous avez un appareil doté de réservoirs d'encre rechargeables, donc vous n’allez plus acheter des cartouches tous les quatre matins. Mais remplissez les fameux réservoirs avec des bouteilles qui vont vous durer beaucoup, beaucoup plus longtemps. Et puis pour ne rien gâcher, elle fait aussi scanner et photocopieuse, avec recto-verso automatique et connectivité Wi-Fi. Pour la qualité d’impression, ça reste beaucoup sur la bureautique même si vous pouvez vous permettre quelques photos, sans chercher le haut de gamme. Avec 74,94 euros de réduction sur Amazon, c’est un investissement qui peut sembler important mais qui est rapidement amorti par le coût de l’encre.
Pourquoi choisir la HP Smart Tank 6005 ?
- Pour son coût ultra-faible à la page parce que le prix des bouteilles d'encre permet de sortir plusieurs milliers de pages avant de devoir recharger.
- La polyvalence de l’appareil au quotidien avec une impression recto verso automatique, le Wi-Fi, AirPrint et l’app HP Smart qui permet de tout faire depuis un smartphone.
- La qualité d’impression très correcte aussi bien en noir qu’en couleurs, qui permet de sortir tout type de document.
Une imprimante tank pensée pour un usage familial quotidien
Le HP Smart Tank 6005 est une imprimante qui va trouver sa place dans votre bureau et qui peut tout à fait être accessible à toute la famille. La marque annonce un volume recommandé de 400 à 800 pages par mois, avec une capacité de sortir jusqu’à 12 ppm en noir et 7 ppm en couleur. La première page sort en 15 secondes (noir) et 18 secondes (couleur). Le bac A4 peut contenir jusqu'à 150 feuilles, ce qui couvre la plupart des usages classiques. Par contre côté ergonomie on regrette l’écran LCD minimaliste (2 lignes, pas tactile) et l’absence de port Ethernet, mais le Wi-Fi permet d’en assouplir l’usage une fois la configuration initiale passée.
Économique et complète face aux autres tanks
Par rapport aux Epson EcoTank et Canon MegaTank d’entrée de gamme, la Smart Tank 6005 se distingue par son recto verso automatique et une app mobile très aboutie, ce qui la rend pertinente pour un usage domestique moderne. Elle est limitée par l’absence de fax, même si ce n’est pas une fonction encore beaucoup utilisée de nos jours, ou de chargeur automatique de documents. Ça la cantonne à un usage familial et ça tombe bien, c’est pour ça qu’elle est faite.
✅ Les points forts
- Le coût à la page est extrêmement faible
- Le recto verso automatique
- La bonne qualité d'impression
- La connectivité moderne
- Un encombrement contenu
❌ Les limites
- L’écran de contrôle minimaliste
- L'absence de port Ethernet
- La vitesse de numérisation et de copie couleur assez modeste
- La qualité photo correcte mais sans plus
Pour passer à l’imprimante HP Smart Tank 6005, Amazon la propose à 174,96 € au lieu de 249,90 €
La HP Smart Tank 6005 est une proposition cohérente pour un foyer avec une famille complète et qui imprime régulièrement des documents. L’intérêt c’est de réduire les coûts puisque les bouteilles d’encre coûtent à peine plus cher que les cartouches et durent très longtemps. On retrouve les fonctions les plus pratiques des imprimantes à jet d'encre modernes, ce qui fait qu’elle peut vraiment convenir à presque tout le monde.
Presque, parce que si vous cherchez une imprimante de bureau pour le travail, ce n’est pas vraiment son orientation. S’il vous faut un fax pour envoyer un document en 1990 ou une connexion Ethernet, ce n'est pas le modèle qu’il vous faut. Si vous optez pour ce modèle HP et que, pendant un moment, vous n’imprimez pas, pensez à faire sortir quelques pages couleur pour éviter le séchage des têtes, ça vous évitera des ennuis plus tard.
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