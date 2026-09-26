La HP Smart Tank 6005 est une proposition cohérente pour un foyer avec une famille complète et qui imprime régulièrement des documents. L’intérêt c’est de réduire les coûts puisque les bouteilles d’encre coûtent à peine plus cher que les cartouches et durent très longtemps. On retrouve les fonctions les plus pratiques des imprimantes à jet d'encre modernes, ce qui fait qu’elle peut vraiment convenir à presque tout le monde.

Presque, parce que si vous cherchez une imprimante de bureau pour le travail, ce n’est pas vraiment son orientation. S’il vous faut un fax pour envoyer un document en 1990 ou une connexion Ethernet, ce n'est pas le modèle qu’il vous faut. Si vous optez pour ce modèle HP et que, pendant un moment, vous n’imprimez pas, pensez à faire sortir quelques pages couleur pour éviter le séchage des têtes, ça vous évitera des ennuis plus tard.